[LIVE] Présidence française de l'Union européenne : suivez le débat entre Emmanuel Macron et les députés européens

Mercredi 19 janvier, le président de la République se rend à Strasbourg pour débattre avec les députés européens des priorités de la PFUE. Suivez son intervention en direct à partir de 11h et retrouvez les informations essentielles pour mieux comprendre les enjeux de son intervention.

Le président français s’est exprimé à plusieurs reprises dans l’enceinte du Parlement européen, comme ici en 2018. Crédits : Parlement européen.

Ce live débutera le mercredi 19 janvier à 11h

Le 1er janvier 2022, la France a pris les rênes du Conseil de l’Union européenne, l’une des plus importantes institutions de l’UE. Représentant les Etats membres, le Conseil amende les propositions législatives de la Commission, dans un processus de codécision avec le Parlement européen.

Si Emmanuel Macron a déjà livré, le 9 décembre, les priorités de ce semestre de présidence française (PFUE) aux journalistes, il doit désormais débattre avec les députés de l’hémicycle strasbourgeois, sans qui la plupart des textes européens ne pourront voir le jour.

Mercredi 19 janvier, après un discours d’une vingtaine de minutes débutant à 11h30, le président français répondra aux questions des eurodéputés de toutes tendances politiques, jusqu’à 14h environ. Un échange qui, comme à chaque début de présidence du Conseil, ne devrait pas manquer de piquant.

Parmi les grands objectifs affichés par Paris figurent notamment la transition écologique (mise en place d’un mécanisme d’ajustement carbone), la régulation des géants du numérique (législations sur les marchés - DMA - et les services numériques - DSA), l’encadrement des salaires minimums au niveau européen, le renforcement de la “souveraineté européenne” notamment par l’autonomie stratégique (un sommet sur la défense est notamment prévu en mars), la réforme des accords de Schengen sur les frontières européennes ou encore la signature d’un “traité de paix et d’amitié” entre l’Afrique et l’UE.