Présidence française de l'Union européenne : suivez l'intervention d'Emmanuel Macron jeudi 9 décembre

Le président de la République doit présenter à partir de 16 heures les priorités de la présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE), qui débutera le 1er janvier 2022 pour six mois. Retrouvez dans ce direct les principaux extraits de son intervention et toutes nos explications pour comprendre les enjeux de la PFUE.

Crédits : Conseil européen

Ce Live débutera jeudi 9 décembre à 16h.

Du 1er janvier au 30 juin 2022, la France présidera le Conseil de l’Union européenne. C’est la treizième fois que Paris prendra les rênes de cette institution, l’une des plus importantes parmi les sept que compte l’UE. Représentant les Etats membres, le Conseil amende en effet les propositions législatives de la Commission, dans un processus de codécision avec le Parlement européen.

Si le calendrier législatif européen est en partie déjà fixé, la France a cependant des marges de manœuvre pour faire avancer ses dossiers de prédilection. Parmi les grands objectifs déjà affichés par Paris figurent la transition écologique (mise en place d’un mécanisme d’ajustement carbone), la régulation d’internet (législations sur les marchés - DMA - et les services numériques - DSA), l’encadrement des salaires minimums au niveau européen, le renforcement de la “souveraineté européenne” notamment par l’autonomie stratégique (un sommet sur la défense est notamment prévu en mars), la réforme des accords de Schengen sur les frontières européennes ou encore la signature d’un “traité de paix et d’amitié” entre l’Afrique et l’UE.

Afin de présenter l’ensemble de ces priorités, Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse depuis l’Elysée (la deuxième de son mandat) jeudi 9 décembre à 16h. Il doit également dévoiler jeudi la liste des villes dans lesquelles seront organisés plusieurs évènements de la présidence française et en dévoiler l’emblème, selon l’Elysée. Un événement que Toute l’Europe vous propose de suivre à travers ce Live.