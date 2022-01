La présidence tournante du Conseil de l'Union européenne

La France préside pour six mois (janvier - juin 2022) le Conseil des ministres de l’Union européenne. Découvrez le rôle de cette présidence tournante.

Du 1er janvier au 30 juin 2022, la France assure la présidence tournante de l’institution - Crédits : Conseil de l’Union européenne

Chaque pays de l’Union européenne préside à tour de rôle le Conseil de l’Union européenne pour une période de six mois. Après le Portugal, qui a assumé cette fonction de janvier à juin 2021, puis la Slovénie au semestre suivant, c’est désormais la France qui assure la présidence tournante de l’institution depuis le 1er janvier 2022.

Avec le Parlement européen, le Conseil de l’UE est notamment chargé d’amender et d’adopter les lois proposées par la Commission européenne. Pour cela, le Conseil de l’UE réunit les ministres des États membres par domaines de compétence en 10 formations politiques (Environnement, Agriculture et pêche, Affaires économiques et financières, etc.).

Lorsqu’un État assure la présidence du Conseil :

Il est chargé d’organiser et de présider l’ensemble des réunions du Conseil de l’UE. Par exemple, c’est son ministre de l’Environnement qui préside le Conseil de l’Environnement ; tandis que son ministre de l’Agriculture préside le Conseil de l’Agriculture. Par exception toutefois, le Conseil des Affaires étrangères est présidé pendant 5 ans, le temps d’exercice du collège des Commissaire de la Commission européenne entre deux élections, par le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité : actuellement, l’Espagnol Josep Borrell.

Contrairement à la présidence tournante du Conseil de l’UE, le président du Conseil européen est élu pour un mandat de deux ans et demi, renouvelable une fois. Il ne peut exercer un mandat national et a pour mission d’animer les travaux des chefs d’Etat et de gouvernement. La fonction est actuellement occupée par le Belge Charles Michel.

Il élabore des compromis susceptibles de résoudre les problèmes politiques entre les gouvernements des 27 Etats membres ; ou entre ces gouvernements et le Parlement européen.

Si le rôle du pays présidant le Conseil de l’Union européenne se veut avant tout un rôle de médiation, dans l’objectif de parvenir à des consensus entre les États, la présidence tournante est également l’occasion pour le pays de mettre à l’agenda du Conseil certaines de ses priorités politiques pour l’Union européenne.

La présidence tournante a également pour but de favoriser l’implication dans les affaires européennes de tous les pays de l’Union, et de renforcer ainsi le sentiment d’appartenance des populations à l’UE à travers des événements menés sur le terrain.

Calendrier des présidences

Le Conseil est présidé par chaque État pour six mois (de janvier à juin et de juillet à décembre) à tour de rôle selon un ordre préétabli. Les ordres de rotation ont été fixés lors des récents élargissements de l’Union européenne et lors du Brexit, afin de prendre en compte les nouveaux États membres et le départ du Royaume-Uni. Le dernier pays a avoir intégré l’Union européenne en 2013, la Croatie, a présidé le Conseil pour la première fois de janvier à juin 2020.

Le calendrier, établi jusqu’à 2030, s’organise comme suit pour les prochaines années :

France : janvier - juin 2022

République tchèque : juillet - décembre 2022

Suède : janvier - juin 2023

Espagne : juillet - décembre 2023

Belgique : janvier - juin 2024

Hongrie : juillet - décembre 2024

La France assure ce rôle pour la treizième fois de son histoire du 1er janvier au 30 juin 2022. L’exercice 2022 qui vient de s’ouvrir sera également marqué par l’élection présidentielle, au mois d’avril prochain.