Pour le chef de l’Otan, “il n’est pas trop tard pour que l’Ukraine l’emporte” face à la Russie

Lors d’un discours à Berlin jeudi 25 avril, le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg a estimé que Kiev pouvait encore gagner la guerre contre la Russie si ses alliés lui envoyaient rapidement une nouvelle aide militaire.

Jens Stoltenberg (ici le 22 avril 2024 lors d’une conférence en ligne de l’Otan en présence de Volodymyr Zelensky) a poussé les alliés de l’Ukraine à “transformer les engagements en livraisons réelles d’armes et de munitions” - Crédits : OTAN / Flickr CC BY-NC-ND 2.0 Deed

“Il n’est pas trop tard pour que l’Ukraine l’emporte” dans la guerre face à la Russie, à condition que les Occidentaux tiennent leurs promesses de lui fournir davantage d’armes, a affirmé Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’Otan, jeudi 25 avril [France 24].

“Les alliés de l’Otan n’ont pas apporté le soutien que nous avions promis à l’Ukraine”, a insisté le chef de l’alliance militaire [Ukrainska Pravda]. “Mais il n’est pas trop tard pour que l’Ukraine l’emporte, car un soutien accru est en route”, a-t-il assuré [i24NEWS]. Son discours fait écho à celui du président ukrainien Volodymyr Zelensky, vendredi dernier : Kiev “ne peut plus attendre”, avait déclaré ce dernier, exhortant “l’Otan à livrer le plus rapidement possible des armes à l’Ukraine” afin de répondre à la pression russe [Sud Ouest].

Engagements des Etats-Unis et de l’Europe

Lors de son allocution, le chef de l’Otan s’est ainsi “félicité du vote [mercredi] du Congrès américain en faveur d’une assistance militaire à hauteur de 61 milliards de dollars, fruit de mois de tractations laborieuses et tendues”, note Le Point. “Il a également salué des engagements allant dans le même sens pris par d’autres pays, dont la Grande-Bretagne, l’Allemagne et les Pays-Bas”, note l’Agence France-Presse reprise par le journal.

“Il est maintenant de notre responsabilité de transformer les engagements en livraisons réelles d’armes et de munitions, et de le faire rapidement” a proclamé le chef de l’Alliance atlantique, cité par le quotidien régional allemand Rheinische Post.

Aide nécessaire

“Ces fonds [américains] sont essentiels car l’armée ukrainienne, en manque d’hommes et de munitions, est en difficulté face aux forces russes, qui seraient en train de préparer une nouvelle offensive d’ampleur”, note Le Point. “Les autorités prédisent une dégradation sur le front potentiellement dès la mi-mai”, précise l’hebdomadaire.

“L’armée de l’air russe est beaucoup plus puissante que celle de l’Ukraine, mais les systèmes de missiles sophistiqués fournis par les partenaires occidentaux de Kiev constituent une menace majeure pour l’aviation russe, alors que les forces du Kremlin progressent lentement le long de la ligne de front d’environ 1 000 kilomètres”, rappelle ABC News. Kiev a besoin d’ ”au moins sept batteries de missile Patriot” qui pourraient être fournies par les Occidentaux, poursuit le média américain.

Jens Stoltenberg a déclaré qu’il ne révèlerait pas “quels pays de l’Otan [disposent] de systèmes de défense aérienne et combien d’entre eux pourraient être disponibles, indiquant qu’il s’agissait d’informations classifiées, mais il a insisté sur le fait qu’il s’attendait à ce que les pays fassent bientôt de nouvelles annonces de soutien, et pas seulement concernant les [batteries de missile] Patriot” [ABC News].

La Chine mise en cause par Stoltenberg

Jens Stoltenberg a aussi pointé du doigt Pékin dans son discours, l’accusant de “soutenir l’économie de guerre de la Russie”, rapporte France 24. La Chine est suspectée de partager avec Moscou des technologies de pointe pouvant être utilisées pour produire des missiles, des chars et des avions. Un commerce qui atténue les effets des sanctions occidentales et entraîne “plus de morts et de destructions” en Ukraine, estime le chef de l’Otan cité par le Rheinische Post.

“La Chine affirme vouloir entretenir de bonnes relations avec l’Occident. Dans le même temps, Pékin continue d’alimenter le plus grand conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale”, s’est-il insurgé [Sud Ouest].

“Ils ne peuvent pas avoir le beurre et l’argent du beurre”, a martelé Jens Stoltenberg qui a été honoré, le même jour, du prix Eric Warburg à Berlin. Celui-ci récompense une personnalité ayant particulièrement travaillé pour les relations transatlantiques, fait savoir La Provence.

Les autres sujets du jour

Agriculture

Economie

Elections européennes

Guerre en Ukraine

Pologne

Société