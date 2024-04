[Vidéo] Aurore Lalucq : “Les ultrariches ne sont quasiment plus taxés dans l’Union européenne”

Créer un nouvel impôt sur les grandes fortunes pour financer la transition climatique et sociale, c’est l’idée d’un collectif de personnalités politiques et d’économistes, dont Aurore Lalucq. L’eurodéputée S&D nous livre les détails de l’initiative citoyenne européenne déposée sur le sujet.

La question n’est pas directement à l’agenda de l’ultime session plénière du Parlement européen, mais elle anime pourtant la campagne des élections européennes (6 au 9 juin) : faut-il taxer davantage les ultrariches ?

Pour l’eurodéputée et économiste Aurore Lalucq (S&D), la réponse est claire. En octobre dernier, elle a déposé une initiative citoyenne européenne (ICE) sur le sujet avec plusieurs personnalités comme le président du Parti socialiste belge Paul Magnette ou l’économiste Thomas Piketty. Intitulée “Tax the Rich”, la proposition de la candidate aux élections européennes vise la création d’un impôt européen sur la grande fortune.

Une nouvelle taxe qui permettrait d’alimenter directement le budget européen et de financer les politiques européennes de transition environnementale et sociale.

Pour aboutir, l’initiative portée par Aurore Lalucq doit réunir un million de signatures en l’espace d’un an. Si elle y parvient, la Commission européenne devra y répondre et proposer (ou non) un texte législatif sur le sujet.