Les élargissements de l'Union européenne, de 6 à 27 Etats membres

La construction d’un avenir commun à tous les pays européens s’est réalisée en plusieurs étapes, du lendemain de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Comptant six pays fondateurs en 1957, la Communauté européenne s’est peu à peu agrandie pour atteindre 28 membres, puis 27 avec le retrait du Royaume-Uni en 2020.

Entré en 1973, le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne en 2020.

L’essentiel

En 1957, six pays fondent la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou Euratom), à l’origine de l’Union européenne telle que nous la connaissons aujourd’hui. Il s’agit alors de l’Allemagne, de la Belgique, de la France, de l’Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas.

De six membres, l’Europe est passée à neuf, à dix, à douze puis à quinze dans un premier temps. Ainsi, en 1995, l’Union européenne se composait de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de l’Irlande, du Danemark, de la Grèce, de l’Espagne, du Portugal, de la Suède, de la Finlande et de l’Autriche. Ces Etats sont traditionnellement considérés comme étant les anciens Etats membres de l’Union européenne.

En 2004, 10 pays sont entrés dans l’UE : la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie, la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie, Malte et Chypre. Ils ont été rejoints en 2007 par la Roumanie et la Bulgarie, puis en 2013 par la Croatie.

Aujourd’hui, l’Union européenne se compose de 27 Etats membres, représentant environ 450 millions d’Européens. Sa superficie est de 4,2 millions de km2.

Elle est passée de 28 à 27 après le départ du Royaume-Uni : à la suite du référendum du 23 juin 2016 en faveur du Brexit, celui-ci a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020.

Chronologie des élargissements

De 6 pays en 1957 à 27 aujourd’hui, l’UE a connu sept vagues d’adhésion de nouveaux pays, communément appelées “élargissements” .

1er élargissement : Royaume-Uni, Irlande, Danemark (1973)

Au cours des années 1950, le Royaume-Uni s’était tenu à l’écart de toutes les tentatives d’intégration européenne susceptibles de remettre en cause sa souveraineté, ses rapports avec son ancien empire et sa relation privilégiée avec les Etats-Unis. Mais durant les années 1960, les Britanniques réorientent leur politique étrangère vers une Europe continentale de plus en plus prospère.

En 1971, après deux refus de la France, qui redoute un affaiblissement des Communautés européennes, le Royaume-Uni voit s’ouvrir les portes du marché commun. Il y est officiellement admis le 1er janvier 1973, en compagnie de l’Irlande et du Danemark. Les Communautés (CECA, CEE, CEEA) passent ainsi de 6 à 9 membres.

2ème élargissement : Grèce (1981)

Associée aux Communautés depuis 1961, la Grèce s’était retrouvée isolée diplomatiquement à la suite du coup d’Etat militaire de 1967. En 1974, la chute du régime des colonels et le retour à la démocratie rapprochent la République hellénique de l’Europe occidentale. La Grèce dépose sa candidature en 1975, mais elle doit rattraper son retard économique avant de devenir le 1er janvier 1981 le dixième membre des Communautés européennes.

3ème élargissement : Espagne, Portugal (1986)

Leurs régimes dictatoriaux avaient tenu le Portugal et l’Espagne éloignés de la construction européenne. Après la révolution des Œillets en 1974 et la mort de Franco en 1975, ces deux pays en voie de démocratisation peuvent désormais rejoindre la famille européenne. A la suite de longues négociations, dues aux craintes économiques suscitées par cette adhésion, l’Espagne et le Portugal rejoignent les Communautés européennes le 1er janvier 1986, portant à douze le nombre de leurs membres.

4ème élargissement : Autriche, Suède, Finlande (1995)

En raison de leur neutralité militaire, une partie des pays européens était restée à l’écart de la construction communautaire, préférant adhérer à l’AELE (Association européenne de libre-échange). En 1991, la création de l’EEE (Espace économique européen) étendait les règles du marché commun aux pays de l’AELE.

Entretemps, la disparition de l’Union soviétique rendait pratiquement caduc le statut de pays neutre. Dès lors qu’il s’agissait d’appliquer les règles européennes, les pays de l’AELE avaient tout intérêt à intégrer les Communautés.

C’est ainsi que l’Autriche, la Suède, la Finlande, la Suisse et la Norvège (qui l’avait déjà fait au début des années 70) déposent tour à tour leur candidature à l’adhésion. En 1995, seuls les trois premiers pays rejoignent finalement ce qui est devenu l’Union européenne, portant à quinze le nombre de ses membres. La Norvège et la Suisse rejettent l’adhésion par référendum.

5ème et 6ème élargissements : Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Bulgarie, Roumanie (2004 et 2007)

La disparition progressive du bloc de l’Est, avec la chute du mur de Berlin en 1989, a permis au continent européen de se réunifier.

Treize pays se sont ainsi lancés dans les années 1990 dans un processus d’adhésion à l’Union européenne : Chypre, Malte, dix pays d’Europe centrale et orientale (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie) et la Turquie (candidature déposée en 1987).

Le 31 mars 1998, les négociations d’adhésion ont démarré avec les six pays les mieux préparés : Chypre, Estonie, Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovénie.

Puis, le 15 février 2000, six autres pays ont suivi : la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Roumanie et la Slovaquie.

Les chefs d’Etat ou de gouvernement ont décidé, lors du Conseil européen de Copenhague de décembre 2002, que Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque et la Slovénie respectaient les critères pour entrer dans l’Union européenne. Ils leur ont alors proposé d’intégrer l’Union européenne le 1er mai 2004. Le 16 avril 2003, le traité d’adhésion de ces 10 pays a ainsi été signé à Athènes.

L’UE a ensuite signé un traité d’adhésion avec la Roumanie et la Bulgarie le 25 avril 2005. Le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 a entériné l’avis favorable rendu par la Commission européenne au sujet de l’entrée de ces deux pays dans l’Union.

Le 1er janvier 2007, la 6e vague d’élargissement a ainsi été clôturée par l’adhésion de la Bulgarie et la Roumanie.

7ème élargissement : Croatie (2013)

Les négociations d’adhésion avec la Croatie ont démarré le 3 octobre 2005 et le dernier chapitre a été refermé le 30 juin 2011.

La Croatie est devenue le 28e État de l’Union européenne le 1er juillet 2013, après ratification du traité d’adhésion signé le 9 décembre 2011, et le référendum national du 22 janvier 2012 qui a obtenu 66,27 % de “oui” .

Retrait du Royaume-Uni de l’UE (2020)



A la suite du résultat du référendum du 23 juin 2016 donnant le Brexit vainqueur, les Britanniques quittent l’Union européenne le 31 janvier 2020 après 47 ans d’adhésion.

