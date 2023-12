Elections européennes de 2024 : les dates clés jusqu’au scrutin

Du 6 au 9 juin 2024 se dérouleront les dixièmes élections européennes. D’ici-là, un certain nombre d’échéances et de dates butoirs sont à connaître pour que les électeurs comme les candidats puissent se préparer au scrutin dans les 27 Etats membres de l’Union européenne.

Du 6 au 9 juin 2024, les citoyens des 27 Etats membres de l’UE seront appelés à élire leurs 720 représentants au Parlement européen - Crédits : Daina Le Lardic / Parlement européen

Du 22 au 25 avril 2024 : dernière session plénière au Parlement européen

Clap de fin pour les 705 députés européens de la 9e législature. Le jeudi 25 avril 2024, ils suspendront ou achèveront leurs travaux au Parlement européen, après quasiment cinq années de mandat pour ceux entrés en fonction dès 2019. Les élus qui ont rejoint le Parlement en cours de législature pour remplacer d’autres qui sont partis, verront eux aussi leur mandat se clôturer.

3 mai 2024 : date limite pour s’inscrire sur les listes électorales françaises

Les électeurs français auront jusqu’au vendredi 3 mai 2024 pour s’inscrire sur les listes électorales de leur commune, leur permettant ainsi de prendre part aux élections européennes de 2024. Une démarche qui peut s’effectuer directement auprès de la mairie de sa ville ou, encore plus facilement, en ligne grâce à un portail dédié. A noter toutefois : pour les inscriptions et changements en ligne, la date limite est fixée au mercredi 1er mai 2024.

Même si vous pensez ne pas être concernés par ces démarches, nous vous recommandons de vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote sur le site Internet dédié ; personne n’est à l’abri d’une erreur ou d’un déménagement mal renseigné. Si vous avez récemment atteint l’âge de 18 ans, vous êtes d’office inscrit sur les listes électorales (mais n’hésitez pas à vérifier quand même).

Du 6 au 17 mai 2024 : dépôt des listes auprès du ministère de l’Intérieur

Les partis politiques pourront déposer leurs listes de candidats auprès du ministère de l’Intérieur à partir du lundi 6 mai 2024 pendant une dizaine de jours. La clôture du dépôt des listes aura lieu le vendredi 17 mai 2024 à 18 heures. Chaque liste doit comporter 81 candidats (deux de plus qu’en 2019), ce qui correspond au nombre de sièges à pourvoir au Parlement européen pour la France. Ces candidats seront classés de la 1ère à la 81ème place, en alternant hommes et femmes. Hormis les citoyens français, tout ressortissant majeur d’un État membre de l’UE résidant en France peut se présenter à ce scrutin. Le ministère de l’Intérieur, en charge de l’organisation des élections, décidera ensuite de la recevabilité de ces candidatures, puis publiera dans la foulée leurs nom et composition au Journal officiel.

27 mai au 7 juin 2024 : début de la campagne officielle en France

Le 27 mai 2024, deux semaines avant les élections européennes en France, la campagne officielle débutera dans le pays – même si officieusement, cette campagne se sera déjà largement invitée dans le débat public et dans les médias depuis plusieurs semaines. Cette période implique notamment aux médias des règles strictes pour une répartition équitable du temps d’antenne entre les différentes listes candidates aux élections européennes. La campagne officielle devrait débuter le lundi 27 mai à minuit jusqu’au vendredi 7 juin, 23h59, qui marquera le début de la période de réserve.

La semaine avant le scrutin : derniers jours pour faire sa procuration

La procuration permet de faire entendre sa voix lors des élections, même lorsqu’on est dans l’incapacité de se rendre physiquement aux urnes. Il suffit de choisir un électeur à qui l’on confie son vote, qui se rendra au bureau de vote à votre place. Mais cette procuration doit être réalisée en amont, en se rendant dans un tribunal d’instance, un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie nationale. Une procédure qui peut prendre du temps, notamment à l’approche du scrutin. Bien qu’en théorie, cette procuration peut être enregistrée jusqu’à la veille du scrutin, pour éviter toute mésaventure et s’assurer que la mairie ait le temps de traiter la procuration, mieux vaut s’y prendre au moins quelques jours à l’avance.

Jeudi 6 juin 2024 : les Néerlandais sont les premiers à voter

Comme à l’accoutumée, les premiers à voter lors du plus grand scrutin transnational au monde seront les Néerlandais, dès le jeudi 6 juin 2024. Aux Pays-Bas, contrairement à de nombreux autres Etats européens, les élections se tiennent toujours en semaine. Les gouvernements néerlandais successifs ne souhaitaient pas organiser des élections le week-end, qui représente à la fois un moment de repos et de culte. Ainsi, aux Pays-Bas, les élections ont presque toujours lieu le mercredi, jour où les écoles, qui sont transformées en bureau de vote, se vident d’enfants. Exception faite toutefois pour les élections européennes ; puisque l’Acte portant élection des membres du Parlement européen stipule que ce scrutin doit avoir lieu dans chaque pays de l’UE au cours d’une période commençant le jeudi et se terminant le dimanche, les Néerlandais se rendent donc aux urnes le jeudi. Le lendemain, ce sera au tour des Irlandais et des Tchèques de prendre part au vote – ces derniers voteront sur deux jours, également le samedi.

Vendredi 7 juin 2024, 23h59 : début de la période de réserve en France

Le vendredi 7 juin 2024 à 23h59 se clôturera la période de campagne officielle pour les élections européennes en France, marquant le début de la période de réserve. Pendant deux jours, le scrutin connaîtra un temps mort politique et médiatique, au cours duquel les candidats et acteurs politiques devront rester silencieux. Même règle pour les médias : aucun propos politique, aucun sondage et aucune estimation ne devront être diffusés par la presse, la radio ou la télévision française. Cette période s’arrêtera pour les politiques comme pour les médias le dimanche 9 juin 2024 à 20 heures, moment où tomberont les premières estimations des résultats du scrutin européen.

Samedi 8 juin 2024 : les électeurs de certains territoires d’outre-mer et Français de l’étranger commencent à voter

Si la majorité des Français voteront le dimanche 9 juin 2024, en raison du décalage horaire, certains ressortissants seront appelés aux urnes dès le samedi 8 juin. Seront concernés les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Polynésie française et les Français établis sur le continent américain. La Lettonie, Malte, la Slovaquie et la République tchèque tiendront également leurs élections européennes le samedi 8 juin.

Dimanche 9 juin 2024 : les Français métropolitains sont appelés aux urnes

C’est le Jour-J pour la majorité des citoyens français. Direction l’isoloir pour élire les 81 députés français qui siègeront pour cinq ans à Strasbourg au sein de la 10eme législature du Parlement européen. A partir de 20 heures, les premières estimations seront dévoilées dans les médias français. Les services du Parlement européen commenceront à communiquer de premières projections globales et leur traduction en nombre de sièges au sein de l’hémicycle, affinées progressivement en fonction des informations complémentaires fournies par chaque pays.

Outre la France, 20 autres Etats membres de l’UE organiseront le scrutin européen ce dimanche : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Suède.

A partir du 10 juin 2024 : début du travail au sein des groupes politiques au Parlement européen

Dès la clôture du scrutin, les autorités nationales de chaque Etat membre communiqueront au Parlement européen le nom des députés élus après avoir vérifié qu’il n’y ait pas d’incompatibilités de mandats. Puis le travail politique commence. Les leaders des groupes politiques européens entameront leurs négociations pour constituer leurs troupes et commenceront à réfléchir à leurs candidats pour les postes à responsabilité au sein du Parlement européen et de la Commission européenne. Les premières tractations en coulisses entre les différents groupes débuteront également.

Du 16 au 19 juillet 2024 : première session plénière au Parlement européen et élection du Président

La première session de la 10eme législature du Parlement européen débutera officiellement le mardi 16 juillet 2024. Les députés (ré)élus seront réunis en session constitutive à Strasbourg. Ils éliront alors le président du Parlement européen, ses vice-présidents et les cinq questeurs de l’institution. Lors des précédentes échéances électorales, le scrutin se déroulait plus tôt, durant le mois de mai, et cette installation s’effectuait ensuite en deux temps, lors de deux sessions plénières distinctes. Pour la première fois en 2024, tout se déroulera lors d’une seule et même session.

Une fois ces désignations effectuées, le Parlement européen pourra se focaliser sur celles qui concernent la Commission européenne, ses commissaires et son Président. Les négociations sur le sujet débuteront avec le Conseil européen. Les différentes commissions du Parlement européen auditionneront peu à peu les candidats aux postes de commissaires européens. La composition de la nouvelle Commission européenne devrait finalement faire l’objet d’un vote du Parlement européen lors de la session plénière suivante, prévue du 16 au 19 septembre 2024.