Les priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne (PFUE)

Souveraineté, croissance, transition écologique, numérique, état de droit… A l’Elysée, le chef de l’Etat a présenté les chantiers prioritaires de la France lors de la présidence du Conseil de l’Union européenne, qu’elle exercera au premier semestre 2022.

Pendant la PFUE, la France souhaite promouvoir une Europe souveraine, reposant sur un nouveau modèle de croissance et à taille humaine - Crédits : compte Twitter @CBeaune

Le rendez-vous était des plus attendus. Et pour cause : la France s’apprête à connaître “un moment historique” car le pays ne prend la tête du Conseil de l’Union européenne que tous les treize ans, a souligné Emmanuel Macron. Au cours d’une conférence de presse à l’Elysée devant 100 journalistes, jeudi 9 décembre le chef de l’Etat a dévoilé les priorités françaises pour ce grand exercice de gouvernance européenne, dont la devise sera “Relance, puissance, appartenance”.

Après une prise de parole du secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Clément Beaune, qui a présenté le logo de la PFUE ainsi qu’une nouvelle pièce de deux euros frappée par la Monnaie de Paris commémorant les 20 ans de la monnaie unique, le président a détaillé les trois grands axes de la présidence française du Conseil de l’UE.

1. Une Europe souveraine

Le premier axe de la PFUE vise à construire une “Europe pleinement souveraine”. “S’il fallait résumer en une phrase cette présidence : nous devons passer d’une Europe de coopération à l’intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin”, a affirmé Emmanuel Macron.

Cette pleine souveraineté européenne doit notamment se matérialiser par un meilleur contrôle des frontières internes et externes de l’UE. En particulier via une réforme de l’espace Schengen. La refonte du fonctionnement de l’espace verrait la mise en place d’un “pilotage politique”, avec des réunions fréquentes des ministres compétents. La création d’un “mécanisme de soutien d’urgence aux frontières en cas de crise” sera aussi portée par la France. Celle-ci aura pour priorité de faire “avancer” le pacte migratoire européen, qui ambitionne de réformer la politique migratoire de l’Union.

L’approfondissement de l’Europe de la défense, appelée à entrer “dans une phase plus opérationnelle”, constituera une autre manière d’atteindre la souveraineté européenne. Saluant les récentes avancées en la matière, comme la création du Fonds européen de défense, Emmanuel Macron a indiqué que le moment était venu de définir une “souveraineté stratégique européenne”.

Une définition de ce que le mot “souveraineté” signifie pour l’Europe doit se réaliser à travers la “boussole stratégique”. L’adoption de ce document, qui renouvelle les orientations en matière de défense et de sécurité des Européens pour les prochaines années, est prévue en mars.

Troisième dimension de l’Europe souveraine : “la stabilité et la sécurité de notre voisinage”, a mis en en avant le chef de l’Etat. De ce point de vue, Emmanuel Macron a évoqué une relation “structurante” entre l’Europe et l’Afrique, conduite à être revitalisée par un “New Deal” entre les deux continents. La nouvelle coopération souhaitée par la France sera discutée lors d’un sommet entre l’UE et l’Union africaine à Bruxelles les 17 et 18 février.

En juin se tiendra aussi une conférence sur les Balkans occidentaux, en proie à une lutte entre influences étrangères (russes, turques et chinoises notamment), afin d’aboutir à un “réengagement” de l’Union dans la région. “On ne pourra pas bâtir l’Europe de paix des 50 prochaines années, si nous laissons les Balkans occidentaux dans la situation où ils sont aujourd’hui.”

La conférence de presse d’Emmanuel Macron à l’Elysée pour lancer la PFUE a aussi été l’occasion d’en dévoiler son logo - Crédits : Toute l’Europe

2. Un nouveau modèle européen de croissance

Le deuxième grand axe de la présidence française, “qui s’est dessiné sur notre continent durant ces derniers mois consiste à bâtir un nouveau modèle européen de croissance” a ensuite expliqué le Chef de l’Etat. “Il nous faut définir ensemble ce que sera l’Europe de 2030”. L’ambition est de donner à l’Europe sa vraie place en termes d’innovation, de production, de créations d’emploi et d’affirmer la compétition économique engagée avec la Chine et les Etats-Unis. Ainsi, parmi les rencontres les plus importantes de la PFUE figure un sommet européen exceptionnel qui se tiendra à Bruxelles les 10 et 11 mars pour “définir le nouveau modèle de croissance européen”.

Pour ce faire, la France entend promouvoir une “souveraineté technologique” européenne, qui implique des règles budgétaires adaptées. Le nouveau modèle économique défendu se caractérise par une Europe championne de l’ambition climatique, cette dernière visant la neutralité climatique à l’horizon 2050 dans le cadre du Pacte vert européen. En juillet dernier, la Commission européenne a proposé 12 initiatives législatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. “Le semestre français doit faire avancer ces textes. Nous n’avons pas une minute à perdre”, a expliqué le président.

Emmanuel Macron a fait part de son intention de faire adopter au plus vite le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, une des mesures proposées par la Commission, équivalent à une taxe sur les produits importés dans l’UE qui ne respectent pas les exigences climatiques européennes. Le président veut également instaurer des “clauses miroir” dans les accords commerciaux, qui imposent une réciprocité avec les partenaires de l’Europe en termes de normes écologiques, et lutter contre la déforestation importée.

Le numérique fera aussi partie intégrante de la vision portée par la France au cours de la PFUE. Paris souhaite bâtir un réel marché unique du numérique, passant par la définition d’un agenda européen et susceptible d’attirer les talents et les financements. Pour construire cette nouvelle donne numérique, le chef de l’Etat a souligné l’importance de “deux textes pionniers” en cours de négociation au sein des institutions européennes et possiblement adoptés au premier semestre 2022 : le règlement sur les marchés numériques (DMA) et celui sur les services numériques (DSA).

Le nouveau modèle de croissance repose également sur de “bons emplois”, a mis en avant Emmanuel Macron. L’adoption de la directive sur les salaires minimums, destinée à établir un cadre garantissant des niveaux de rémunération “adéquats” selon le texte actuellement débattu, sera ainsi l’un des chevaux de bataille de la France. En matière d’égalité hommes-femmes, la France travaillera sur la finalisation de la directive sur la transparence salariale, qui a pour objectif de réduire les écarts de salaire entre les sexes.

3. Une Europe “à taille humaine”

“Je veux que nous puissions faire de cette présidence un grand moment d’humanisme européen”, a déclaré le chef de l’Etat. Ce troisième axe des ambitions françaises ayant vocation à ériger une Europe “à taille humaine” se manifestera notamment par la conclusion en mai 2022 de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, vaste exercice de démocratie participative pour penser l’Union européenne de demain. “Ce doit être le début d’un élan refondateur”, avec une possibilité de “refonte des traités” à l’issue du processus, a fait valoir Emmanuel Macron.

L’humanisme européen prôné par le président français repose en partie sur la défense de l’état de droit dans les Etats membres. Il faut selon lui “être intraitables sur nos valeurs”. Dans ce cadre, le président a notamment indiqué son souhait de mettre en place un fonds européen de soutien au journalisme indépendant et d’investigation.

Le chef de l’Etat veut aussi que la PFUE serve de moment de réflexion sur la manière d’écrire l’histoire de l’Europe : “l’histoire européenne n’est pas seulement l’addition de 27 histoires nationales”. Il désire ainsi lancer un grand travail sur l’histoire européenne avec des experts indépendants, face aux Etats qui adoptent des postures révisionnistes.

En ce qui concerne la jeunesse et l’éducation, Emmanuel Macron a indiqué qu’une grande réunion des universités d’Europe aurait lieu en juin. Notant que 2022 sera l’Année européenne de la jeunesse et des 35 ans du programme Erasmus+, il a avancé l’idée d’un service civique européen “de six mois ouvert à tous les jeunes de moins de 25 ans pour un échange universitaire ou d’apprentissage, un stage ou une action associative”.