PFUE : quels sont les symboles de la présidence française du Conseil ?

Emblème, devise, pièce de monnaie… A l’occasion de la présentation des priorités de la France le 9 décembre dernier, Emmanuel Macron a dévoilé les symboles de la treizième présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE) qui débutera le 1er janvier prochain.

Le logo de la présidence française du conseil de l’UE 2022 a illustré le début du discours d’Emmanuel Macron - Crédits : Ghislain Mariette / Flickr MEAE

C’est une tradition pour le pays qui exerce la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne. Jeudi 9 décembre, le président de la République Emmanuel Macron et le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes ont révélé l’emblème et la devise de la présidence française qui se déroule du 1er janvier au 30 juin 2022. Clément Beaune a également révélé qu’une nouvelle pièce de deux euros, à l’effigie de la PFUE, serait frappée durant ces six mois.

Quel est l’emblème de la PFUE ?

Pour cette édition 2022 de la présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE), le logo verra le drapeau tricolore et les étoiles européennes s’unirent autour des initiales de l’Union européenne : U et E. Une flèche au centre de la seconde lettre sera porteuse d’un “message d’ambition, d’espoir, d’avenir”, notamment pour faire “face aux tentations du repli et parfois du renoncement”, a décrit le secrétaire d’État. Elle indique selon lui “la direction que le gouvernement souhaite donner à l’Union” lors de ces six mois.

L’emblème d’une présidence est généralement constitué de caractères alphabétiques, correspondant la plupart du temps aux initiales de l’Union européenne ou du pays. Il est également souvent complété par une référence à l’Etat membre qui préside, comme les couleurs du drapeau national. La Slovénie, qui occupe cette fonction du 1er juillet au 31 décembre 2021, a décidé d’afficher sur son logo le mont Triglav, le point culminant du pays.

Quelle est la devise de la PFUE ?

Le président de la République et le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes ont également présenté la devise de la présidence française du Conseil de l’UE, composée de trois mots : “relance, puissance, appartenance”.

La relance désigne le renforcement économique de l’UE au sortir de la pandémie de Covid-19. “Nous sommes encore dans un moment de crise et nous construisons au niveau européen une réponse économique”, a ainsi souligné Clément Beaune. Cette relance doit notamment permettre d’accompagner les transitions écologique et numérique. Parmi les priorités avancées par Emmanuel Macron le 9 décembre dernier figurent les règlements sur les services et les marchés numériques (DSA et DMA) ou encore la création d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières.

La puissance fait quant à elle référence à la défense et à la promotion des valeurs européennes. Pour le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, la puissance “est la condition du modèle européen qu’il faut préserver et promouvoir dans le monde”. Parmi les principaux dossiers des prochains mois, la “boussole stratégique”, un Livre blanc qui renouvellera les orientations des Européens en matière de défense et de sécurité pour les prochaines années, et qui devrait être publié au mois de mars.

L’appartenance doit permettre de construire et développer l’imaginaire, l’histoire et les valeurs communes de l’UE. “Aucun projet politique ne saurait durer sans un sentiment collectif de pouvoir partager une culture, une histoire en commun”, a souligné Clément Beaune. Ainsi, une “Académie d’Europe” sera créée durant la présidence française, réunissant une centaine d’intellectuels issus des 27 Etats membres pour “éclairer le débat européen”.

Face “à la crise sanitaire, l’affirmation de puissances agressives ou le dérèglement climatique, la meilleure réponse est européenne”, indique par ailleurs le gouvernement, qui voit dans cette devise l’incarnation de cette réponse.

Une nouvelle pièce en circulation

Si chaque pièce en euro possède une face commune indiquant le montant, l’autre face est différente d’un pays à l’autre. Actuellement, en France, le dessin au dos de la pièce représente un arbre dans un hexagone, entouré par la devise de la République et les étoiles du drapeau européen. Chaque pays est libre de frapper des pièces commémoratives. Ces dernières années, Simone Veil, Auguste Rodin ou encore Astérix ont pu figurer sur des pièces en circulation en France.

A partir du 1er janvier 2022, une nouvelle pièce de deux euros sera mise en circulation. Il s’agit de “la première fois depuis l’entrée en fonction dans les portefeuilles des Français et des Européens des pièces en euros [1er janvier 2002], qu’en France nous changeons le dessin de cette pièce”, a souligné le secrétaire d’État. Selon lui, cette dernière se veut dans la “continuité” mais représente aussi une forme de “modernisation [avec] la devise de la République qui se retrouve, le chêne et l’olivier, la force et la sagesse, les racines qui montent au ciel”.

Outre le fait de marquer la PFUE, cette pièce sera également une manière de célébrer les 20 ans de la monnaie unique, entrée dans nos portefeuilles le 1er janvier 2002.