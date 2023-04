Fête du Travail : comment le 1er mai est-il commémoré en Europe ?

Inaugurée en 1889, la fête du Travail tire ses origines des luttes syndicales de la fin du 19e siècle. Quels sont aujourd’hui les pays européens qui la commémorent ? Le 1er mai est-il férié dans tous les Etats membres ? Tour d’horizon.

A l’occasion de la fête du Travail, le 1er mai est férié dans la plupart des pays européens (image : manifestation du 1er mai en Autriche) - Crédits : Flickr SPÖ CC BY-SA 2.0

Origines

En 1886, le 1er mai (date du moving day qui marque le début de l’année comptable des entreprises) est choisi par les syndicats ouvriers américains pour revendiquer la journée de huit heures. En 1889, la IIe internationale socialiste, qui se tient à Paris, décide d’instaurer une journée de manifestations et de revendications salariales le 1er mai. La décision est prise à l’occasion du centenaire de la Révolution française, mais aussi en hommage aux syndicalistes américains. La première fête du Travail a ainsi lieu en 1890 dans plusieurs pays du monde.

En France, la manifestation de 1891 est marquée par le drame de la fusillade de Fourmies dans le Nord, qui se solde par la mort d’une dizaine de manifestants. Après le vote de la journée de huit heures en 1919, le 1er mai devient une journée chômée. C’est aujourd’hui en France le seul jour férié également chômé, c’est à dire où le repos est obligatoire.

Un jour férié est un jour de fête religieuse, laïque, de commémoration ou nationale prévu par la loi. Il peut être travaillé ou non. La France compte 11 jours fériés annuels : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre. Un jour chômé est obligatoirement non travaillé, sauf exception. En France, seule la fête du Travail le 1er mai est ainsi un jour à la fois férié et chômé.

Comment est célébré le 1er mai en Europe ?

Héritage des luttes du 19e siècle et du début du 20e siècle, le 1er mai est aujourd’hui un jour férié dans 24 des 27 pays de l’Union européenne. En Irlande, le jour du Travail (May Day ou Labour Day) a lieu le premier lundi du mois de mai (donc le 1er mai en 2023) : c’est aussi un jour férié. Le 1er mai est obligatoirement chômé dans trois pays de l’Union européenne : l’Espagne, la France et la Pologne.

Aux Pays-Bas et au Danemark, le 1er mai n’est ni férié ni chômé, ce qui n’empêche pas la tenue de manifestations politiques et de défilés dans de nombreuses villes.

En Pologne, durant la période de l’URSS, le 1er mai donnait lieu à de grandes fêtes populaires et défilés orchestrés par le Parti communiste. Au début des années 1980, d’importants mouvements de grève, organisés notamment par la fédération de syndicats Solidarność sur les chantiers navals de Gdańsk, ont donné une dimension nouvelle à cette journée de lutte.

En Italie, la fête du Travail se célèbre en musique : depuis les années 1990, les principales forces syndicales italiennes organisent chaque année un concert sur la Piazza San Giovanni, à Rome.

Dans les pays scandinaves, le 1er mai coexiste avec des fêtes plus traditionnelles marquant l’arrivée du printemps. En Finlande, à côté des défilés de travailleurs, le Vappuaatto est célébré à travers tout le pays. Idem en Suède, où de grandes manifestations étudiantes ont lieu. C’est aussi le cas en Grèce, où la fête du printemps prend ses racines dans l’Antiquité.

Le 1er mai dans les pays de l’Union européenne