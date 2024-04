[Podcast] 1er mai 2004 : le plus grand élargissement de l’Union européenne

Pologne, Hongrie, République tchèque… Le 1er mai 2004, 10 pays intègrent en même temps l’Union européenne. 20 ans après, de nouveaux Etats toquent à la porte de l’UE.

Voici l’histoire du grand élargissement de l’Union européenne, dont on célèbre les 20 ans ! 1er mai 2004 : 10 pays intègrent l’UE. C’est le moment où le plus d’Etats arrivent en même temps dans la construction européenne. C’est aussi le cinquième élargissement depuis 1957.

La majorité de ces pays sont situés à l’est du continent. Faisons la liste. Il s’agit des 3 pays baltes : l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Il y a aussi 5 Etats d’Europe centrale et orientale : la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie et la Pologne, ainsi que deux pays de la Méditerranée, Chypre et Malte.

L’Union européenne passe alors de 15 à 25 membres, un record. Et même à 27, si on compte l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, peu de temps après, en 2007.

Le regard vers l’ouest

Pourquoi un tel élargissement ? La disparition du bloc soviétique au début des années 90 ouvre la voie à cette nouvelle Union. Après la chute du Mur de Berlin en 1989, puis l’effondrement de l’URSS en 1991, les Etats libérés de la tutelle de Moscou toquent à la porte de leurs voisins occidentaux. La Hongrie et la Pologne sont les premières à déposer leur candidature, en 1994.

Démocratiser les institutions et sortir de l’économie collectiviste, les défis sont nombreux pour les pays orientaux. “Le rideau de fer qui divisait l’Europe en deux a été détruit. Nous ne voulons pas que le rideau de fer soit remplacé par un rideau d’argent qui diviserait le continent entre l’Occident riche et l’Est pauvre”. En visite à Bruxelles en 1991, le président polonais Lech Wałęsa prévient : il ne saurait y avoir d’Europe à deux vitesses.

Alors comment intégrer tous ces pays à l’Union européenne ? Du côté des Etats membres, on se pose la question. En juin 1993, le Conseil européen confirme 3 critères que tout nouvel entrant doit respecter pour rejoindre l’Union européenne. Ses institutions doivent être stables et son économie de marché viable. Il doit aussi être capable d’intégrer les lois européennes déjà existantes, ce qu’on appelle l’acquis communautaire.

10 ans plus tard, pari réussi. Du moins selon les chefs d’Etat et de gouvernement. Sous le soleil grec, les dirigeants européens, signent le traité d’Athènes le 16 avril 2003 pour approuver l’arrivée des nouveaux Etats membres. Le grand élargissement a donc lieu un peu plus tard, le 1er mai 2004.

Une histoire toujours d’actualité

20 ans après, l’histoire est loin d’être terminée. 10 pays sont aujourd’hui candidats à l’adhésion pour intégrer l’Union européenne. L’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie souhaitent rejoindre le club. Mais c’est surtout dans les Balkans que l’on retrouve le plus de prétendants à l’adhésion. On en compte 6 : l’Albanie, le Monténégro, la Serbie, la Macédoine du Nord, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo. Pour la Turquie, les négociations sont à l’arrêt.

Aujourd’hui comme hier, l’élargissement pose la question du fonctionnement de l’Union européenne. Certaines décisions nécessitent l’unanimité des voix des Etats membres, comme sur les questions de fiscalité par exemple. Difficile de se mettre d’accord à 27, mais encore plus quand on est 30 ou 35 autour de la table. C’est pourquoi certains pays souhaitent réformer l’Union européenne avant de l’élargir.