Elections européennes 2024 : comment s’inscrire sur les listes électorales ?

Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales de votre commune afin de voter aux élections européennes du 9 juin en France. La date limite est fixée au 1er mai pour les démarches en ligne, et au 3 mai pour celles en mairie.

Pour pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024 en France, il faut impérativement être inscrit sur la liste électorale de sa commune - Crédits : Laurence Soulez / iStock

Avant les élections européennes qui se tiendront le dimanche 9 juin en France, une autre date importante est à retenir : celle du mercredi 1er mai. C’est la date limite pour s’inscrire sur les listes électorales de la commune dans laquelle vous voterez lors du prochain scrutin.

Si vous avez récemment déménagé, il ne vous reste donc que quelques jours pour effectuer ce changement, ou pour vérifier que vous êtes bien inscrit dans la commune de votre choix. Cela ne prend que quelques minutes et on vous explique le chemin à suivre.

Pour pouvoir voter aux élections européennes en France, il est indispensable d’être inscrit sur les les listes électorales. Cette inscription peut être réalisée en ligne jusqu’au mercredi 1er mai 2024, ou bien en mairie jusqu’au vendredi 3 mai 2024. On vous explique la démarche plus bas.

Si vous avez récemment déménagé, ou que vous avez changé d’adresse principale de domicile, vous devez vous inscrire sur les listes électorales de votre nouvelle commune, ou déclarer votre nouvelle adresse en cas de déménagement dans la même commune.

Si vous n’êtes pas certain d’être bien inscrit sur les listes électorales de votre commune ou que vous ne connaissez pas votre bureau de vote, vous pouvez vérifier toutes ces informations rapidement, comme on vous l’explique plus bas.

Pour rappel, les élections européennes se tiendront du 6 au 9 juin 2024 dans les 27 Etats membres de l’Union européenne. En France, les électeurs résidant en métropole seront appelés aux urnes le dimanche 9 juin, tout comme les citoyens habitant à La Réunion, Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Ceux résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon voteront, eux, le samedi 8 juin. Il en sera de même pour les citoyens Français de l’étranger résidant sur le continent américain y compris aux Caraïbes. En revanche, le reste des Français de l’étranger voteront bien le dimanche 9 juin, comme les métropolitains.

Comment m’inscrire sur les listes électorales ?

Il existe plusieurs façons de s’inscrire sur les listes électorales. Toutes sont gratuites et assurées par les services de l’Etat.

En ligne, jusqu’au 1er mai

S’inscrire en ligne est la manière la plus simple et la plus rapide. Il suffit de se rendre sur le site internet créé par le ministère de l’Intérieur : elections.interieur.gouv.fr. Choisissez ensuite le service “Je m’inscris sur les listes électorales”.

Vous devez alors vous identifier avec l’aide du service France Connect, ou bien en créant ou réutilisant vos identifiants numériques pour les sites internet du service public.

Une fois connecté, vous pouvez entamer votre démarche d’inscription sur les listes électorales. Vous devez d’abord écrire les informations concernant votre identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité) et fournir un titre d’identité en cours de validité (voir la liste des justificatifs d’identité acceptés).

Une fois cette première partie concernant votre identité remplie, vous devez indiquer votre souhait d’inscription. Renseignez ainsi la commune dans laquelle vous souhaitez voter, si vous y êtes actuellement inscrit ou non, ainsi que votre adresse postale. Ajoutez ensuite un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (voir la liste des justificatifs de domicile acceptés).

Troisième et dernière étape, indiquez vos coordonnées personnelles, à savoir votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone.

Vérifiez une dernière fois l’ensemble des informations communiquées, puis envoyez votre demande. Les services de la mairie de votre commune étudieront votre demande et vous informerons de l’avancée de votre démarche par e-mail en quelques jours.

En mairie, jusqu’au 3 mai

Vous pouvez effectuer votre démarche d’inscription sur les listes électorales directement auprès de la mairie de votre commune. Pour ce faire, il suffit de se rendre physiquement en mairie, muni d’un titre d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.

Veillez tout de même à vous renseigner en amont sur le site internet de votre commune ou par téléphone pour savoir si la prise de rendez-vous est conseillée ou obligatoire pour ce type de démarche.

L’inscription en mairie sur les listes électorales peut surtout servir aux retardataires puisqu’il est possible de réaliser cette démarche jusqu’au vendredi 3 mai inclus, alors que les inscriptions en ligne seront closes après le mercredi 1er mai. L’idéal reste toutefois d’anticiper cette démarche.

Par courrier, jusqu’au 3 mai (date limite de réception en mairie)

Si vous ne souhaitez ni vous déplacer, ni effectuer cette démarche en ligne, une troisième solution existe pour s’inscrire sur les listes électorales : par courrier.

Pour ce faire, il suffit de remplir le document Cerfa prévu à cet effet (à télécharger ici) et d’y joindre une copie d’un titre d’identité en cours de validité, ainsi qu’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.

Attention ! Pour que votre inscription sur les listes électorales soit effective pour le prochain scrutin, votre formulaire de demande d’inscription et les pièces justificatives demandées doivent impérativement être parvenus en mairie au plus tard le vendredi 3 mai. Il est donc fortement conseillé de s’y prendre à l’avance.

Comment vérifier si je suis bien inscrit sur les listes électorales ?

Le site internet de l’administration française (Service-Public.fr) vous permet de savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit, à quel bureau de vote vous devez voter, quel est votre numéro national d’électeur ou encore de télécharger votre attestation d’inscription sur les listes électorales.

Il suffit de vous connecter via France Connect ou bien de créer ou de réutiliser vos identifiants numériques pour les sites internet du service public. Interrogez ensuite votre situation électorale en indiquant la commune dans laquelle vous pensez être inscrit, votre nom et vos prénoms, votre sexe et votre date de naissance.

Il vous sera alors indiqué si vous êtes ou non inscrit sur les listes électorales de la commune concernée. Si ce n’est pas le cas, le site internet vous renvoie vers la page dédiée à la démarche pour s’inscrire sur les listes électorales.

Comment vérifier dans quel bureau de vote je dois voter ?

Pour vérifier dans quel bureau de vote vous devrez voter lors des élections européennes du 9 juin, la démarche est exactement la même que pour vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales (voir au-dessus).

Il suffit de vous rendre sur le site Service-Public.fr, de vous connecter via France Connect ou vos identifiants numériques, puis d’indiquer vos informations d’identité pour interroger votre situation électorale.

Si vous êtes bien inscrit sur la liste électorale de votre commune, le site vous l’indiquera, ainsi que votre numéro national d’électeur et l’adresse de votre bureau de vote dans lequel vous devrez vous rendre pour voter le 9 juin.

Je viens de fêter mes 18 ans, suis-je inscrit sur les listes électorales ?

Si vous êtes Français et que vous avez effectué votre recensement citoyen au préalable, vous serez automatiquement inscrit sur la liste électorale de votre commune à l’âge de 18 ans.

C’est l’Insee qui se charge de vous inscrire automatiquement sur les listes électorales en se basant sur les informations que vous avez données lors de votre recensement citoyen. Ainsi, vous êtes donc inscrit automatiquement sur la liste électorale de la commune où vous vous êtes fait recenser.

Si vous avez déménagé entre le moment où vous avez effectué votre recensement citoyen et vos 18 ans, il vous faudra effectuer de nouvelles démarches pour vous inscrire sur la liste électorale de votre nouvelle commune.

Dans tous les cas, on ne peut que vous conseiller de vérifier votre situation électorale sur le site internet dédié afin d’être certain que vous pourrez aller voter dans votre commune le 9 juin prochain.

Comment m’inscrire sur les listes électorales quand je vis à l’étranger ?

Si vous disposez de la citoyenneté française mais que vous ne résidez pas en France, vous pouvez tout de même voter aux élections européennes du 9 juin. Vous devez, pour cela, vous inscrire sur une liste électorale consulaire de votre pays de résidence.

Vous pouvez réaliser cette démarche en ligne, via le registre des Français établis hors de France, ou bien en vous rendant directement au consulat ou à l’ambassade française de votre pays de résidence, muni d’un justificatif d’identité, d’un justificatif de résidence dans la circonscription consulaire et du formulaire Cerfa d’inscription sur les listes électorales rempli et signé. La démarche à effectuer est donc quasiment la même que pour les citoyens français résidant sur le territoire français.

Voter pour des candidats étrangers ou français Si vous êtes un citoyen français résidant dans un autre pays de l’Union européenne et que vous êtes inscrit sur les listes électorales de ce pays pour voter lors des élections européennes, c’est cette inscription qui prime. Elle vous permet de voter pour les représentants de votre pays d’accueil au Parlement européen, un droit que vous confère votre citoyenneté européenne. Si vous voulez en revanche élire des représentants français depuis votre pays d’accueil, vous devez demander à être radié de la liste électorale de ce dernier et demander à être inscrit sur la liste électorale consulaire. Il vous est interdit de participer deux fois à ce scrutin, une fois dans votre pays d’accueil et une fois en France en tant que citoyen résidant à l’étranger. À LIRE AUSSI La citoyenneté européenne en 3 minutes

Je suis un ressortissant de l’UE vivant en France, comment m’inscrire sur les listes électorales françaises ?

Si vous n’êtes pas Français mais que vous avez la nationalité d’un autre Etat membre de l’Union européenne et que vous vivez en France, vous pouvez également prendre part aux élections européennes (ainsi qu’aux élections municipales). Là aussi, vous pouvez choisir d’élire des candidats français ou bien de votre pays d’origine.

Pour vous inscrire sur les listes électorales françaises, la démarche est la même que pour les citoyens français. La démarche peut être réalisée en ligne, en mairie ou par courrier. Les dates limites pour s’inscrire sont également les mêmes.

Pour vous inscrire sur la liste électorale de votre pays d’origine, la démarche et le calendrier varient en fonction de ce dernier. Renseignez-vous auprès de l’ambassade de votre pays d’origine en France.

Je serai absent le 9 juin, comment puis-je faire une procuration ?

Si vous ne pouvez pas vous déplacer le 9 juin (ou le 8 selon votre lieu de résidence) jusqu’au bureau de vote pour participer aux élections européennes, vous pouvez effectuer les démarches pour donner procuration de votre vote à quelqu’un d’autre qui se chargera de voter à votre place.

Pour tout savoir sur le vote par procuration pour les élections européennes de juin 2024, rendez-vous sur notre article dédié qui répondra à toutes vos questions.