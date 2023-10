Ce symbole de l’Union européenne, hissé sur tout le continent, trouve ses origines dans une institution plus ancienne que l’Union européenne : le Conseil de l’Europe.

Le drapeau européen est composé de 12 étoiles d’or sur un fond bleu. Le chiffre 12 n’est pas lié au nombre d’Etats membres. Crédits : iStock / sharrocks

A la différence du drapeau des Etats-Unis, dont les 50 étoiles font référence aux 50 Etats fédérés, les étoiles d’or du drapeau européen n’ont aucun lien avec le nombre d’Etats membres, qui sont actuellement 27. Ni même avec le nombre d’Etats fondateurs, qui étaient 6.

Le drapeau bleu et or a été créé avant les débuts de la construction européenne par une autre institution : le Conseil de l’Europe. Née en 1949, cette organisation chargée de la culture et des droits de l’Homme en Europe cherchait à ses débuts un symbole pour la représenter.

En avril 1955, les ministres européens sélectionnèrent deux projets, dont celui d’Arsène Heitz, fonctionnaire du Conseil de l’Europe : 12 étoiles d’or sur un fond bleu. C’est ce drapeau qui sera choisi. La disposition circulaire des étoiles est inspirée d’une médaille porte-bonheur en vente dans une institution catholique, les petites sœurs de Saint-Vincent-de-Paul.

Parmi les projets présentés figure le drapeau fédéraliste, ancien emblème du Mouvement européen.

Un symbole fort

Cette proposition a réussi à faire l’unanimité en raison du message qu’elle véhicule. Le cercle, à l’image de l’union des peuples d’Europe, ainsi que les douze étoiles. Invariable, ce nombre symbolise la perfection et la plénitude.

En 1983, le Parlement européen choisit ce drapeau comme emblème des Communautés européennes. En 1986, les Communautés européennes s’agrandissent et atteignent le nombre de douze Etats membres. Concomitamment, le drapeau est adopté comme leur symbole, alors celui de “l’Europe des 12″ .

Lorsque les Communautés européennes sont devenues l’Union européenne, le drapeau a été conservé. Il est maintenant hissé devant les sièges des institutions européennes ainsi que sur les façades des bâtiments officiels des 27 Etats membres, aux côtés des drapeaux nationaux.