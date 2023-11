Les régions françaises dans l’Union européenne

Pour limiter les disparités entre les territoires européens, l’Union européenne mène une politique régionale appelée également “politique de cohésion”. Celle-ci représente le tiers du budget global de l’UE. En France, les Conseils régionaux gèrent une partie de ces fonds européens.

Quelles sont les priorités de la politique régionale de l’Union européenne dans chaque région ? Quels projets concrets sont soutenus grâce aux financements européens ?

En partenariat avec les 18 Régions françaises, Régions de France et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), Toute l’Europe vous propose un espace unique pour comprendre et s’informer sur l’action des Régions et de l’Union européenne dans les territoires.

Pour en savoir plus, choisissez votre région !

AUVERGNE-RHONE-ALPES

Président : Laurent WAUQUIEZ Capitale administrative : Lyon Financements européens 2021-2027 : 1,05 milliard d’euros => Découvrez l’Europe concrète en Auvergne-Rhône-Alpes

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Présidente : Marie-Guite DUFAY Capitale administrative : Dijon (siège du Conseil régional à Besançon) Siège du Conseil régional : Besançon Financements européens 2021-2027 : 560 millions d’euros => Découvrez l’Europe concrète en Bourgogne-Franche-Comté

BRETAGNE

Président : Loïg CHESNAIS-GIRARD Capitale administrative : Rennes Financements européens 2021-2027 : 485 millions d’euros => Découvrez l’Europe concrète en Bretagne

CENTRE-VAL DE LOIRE

Président : François BONNEAU Capitale administrative : Orléans Financements européens 2021-2027 : 455 millions d’euros => Découvrez l’Europe concrète dans la région Centre-Val de Loire

CORSE

Président : Gilles SIMEONI Capitale administrative : Ajaccio Financements européens 2021-2027 : 114 millions d’euros => Découvrez l’Europe concrète en Corse

GRAND EST

Président : Franck LEROY Capitale administrative : Strasbourg Financements européens 2021-2027 : 1,04 milliard d’euros => Découvrez l’Europe concrète dans le Grand Est

GUADELOUPE

Président : Ary CHALUS Capitale administrative : Basse-Terre Financements européens 2021-2027 : 722 millions d’euros => Découvrez l’Europe concrète en Guadeloupe

GUYANE

Président : Gabriel SERVILLE Capitale administrative : Cayenne Financements européens 2021-2027 : 530 millions d’euros => Découvrez l’Europe concrète en Guyane

HAUTS-DE-FRANCE

Président : Xavier BERTRAND Capitale administrative : Lille Financements européens 2021-2027 : 1,69 milliard d’euros => Découvrez l’Europe concrète dans les Hauts-de-France

ÎLE-DE-FRANCE

Présidente : Valérie PECRESSE Capitale administrative : Paris Financements européens 2021-2027 : 718 millions d’euros => Découvrez l’Europe concrète en Ile de France

MARTINIQUE

Président : Serge LETCHIMY Capitale administrative : Fort-de-France Financements européens 2021-2027 : 585 millions d’euros => Découvrez l’Europe concrète en Martinique

MAYOTTE

Président : Ben Issa OUSSENI Capitale administrative : Mamoudzou Financements européens 2021-2027 : 439 millions d’euros => Découvrez l’Europe concrète à Mayotte

NORMANDIE

Président : Hervé MORIN Capitale administrative : Rouen et Caen Financements européens 2021-2027 : 724 millions d’euros => Découvrez l’Europe concrète en Normandie

NOUVELLE-AQUITAINE Président : Alain ROUSSET Capitale administrative : Bordeaux Financements européens 2021-2027 : 1,04 milliard d’euros => Découvrez l’Europe concrète en Nouvelle-Aquitaine

OCCITANIE

Présidente : Carole DELGA Capitale administrative : Toulouse Financements européens 2021-2027 : 975 millions d’euros => Découvrez l’Europe concrète en Occitanie

PAYS DE LA LOIRE

Présidente : Christelle MORANÇAIS Capitale administrative : Nantes Financements européens 2021-2027 : 478 millions d’euros => Découvrez l’Europe concrète en Pays de la Loire

LA REUNION

Présidente : Huguette BELLO Capitale administrative : Saint-Denis Financements européens 2021-2027 : 1,5 milliard d’euros => Découvrez l’Europe concrète à la Réunion

SUD PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Président : Renaud MUSELIER Capitale administrative : Marseille Financements européens 2021-2027 : 765 millions d’euros => Découvrez l’Europe concrète dans la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les montants des financements européens présentés dans cette page comprennent le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen+ (FSE+) et le Fonds pour une transition juste (FTJ). D’autre programmes de l’Union européenne sont disponibles aux porteurs de projet dans chaque région.