[Infographie] La gestion des fonds européens en un clin d’œil

Arthur Olivier et Minjiang Chen

Environnement, innovation, culture… L’Union européenne appuie des projets dans de nombreux domaines avec ses programmes de financement. Mais comment les fonds européens sont-ils gérés ?

L’Union européenne a un budget 2021-2027 de 1 074,3 milliards d’euros. S’y ajoute un plan de relance, Next Generation EU, de 750 milliards d’euros.

Dans ce cadre, l’Union européenne octroie des financements à un large éventail de projets. Ils servent à réaliser ses objectifs en matière d’environnement, de numérique, d’emploi, d’éducation, d’innovation ou encore de sécurité et de citoyenneté.

Qui peut bénéficier des fonds européens ?

Entreprises, associations, ONG, universités, agriculteurs, collectivités locales…

Les financements européens sont surtout accessibles sous la forme de subventions, de marchés publics et d’instruments financiers (prêts, garanties…).

Comment sont gérés les fonds européens ?

Les financements européens émanent tous de l’UE mais peuvent être gérés par trois catégories d’acteurs.

Gestion partagée

La Commission européenne confie la gestion de certains programmes aux Etats membres, qui peuvent ensuite la déléguer à des acteurs locaux.

En France, les Régions gèrent le Fonds européen de développement régional (FEDER). Elles ont aussi la charge d’une partie du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), du Fonds social européen plus (FSE+) et du nouveau Fonds pour une transition juste (FTJ).

Gestion directe

La Commission européenne verse elle-même les fonds, à travers ses directions générales, ses délégations dans les Etats membres ou des agences.

Le programme LIFE, qui soutient les projets liés à l’environnement et au climat, est directement géré par la Commission. C’est aussi le cas du programme pour la culture Europe créative, via l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA).

Gestion indirecte

La Commission européenne confie la gestion de certains programmes à des pays tiers, des organisations internationales, la Banque européenne d’investissement (BEI) ou encore aux agences de développement.

C’est souvent le cas de l’aide humanitaire de l’Union européenne. Digital Europe, le programme pour le numérique, est aussi en partie géré dans le cadre d’un partenariat public/privé.

Qui contacter ?