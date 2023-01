Le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

Créer un PDF Lien copié dans le presse-papier

Elément clé de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne, le Fonds européen agricole pour le développement rural ambitionne de rendre l’agriculture plus juste, plus verte et plus efficace. Une nouvelle réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2023 a par ailleurs modifié son mode de fonctionnement.