[Infographie] Le Fonds pour une transition juste (FTJ)

Arthur Olivier et Minjiang Chen

Le Fonds pour une transition juste (FTJ) est un nouveau programme de financement de l’Union européenne pour la période 2021-2027. Il doit soutenir les travailleurs et les territoires les plus dépendants aux énergies fossiles qui risquent d’être bousculés par la transition écologique.

Cliquer sur l’infographie pour afficher la version PDF

Objectifs

Objectif de l’Union européenne : atteindre la neutralité climatique en 2050. Les Etats membres doivent donc réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Des secteurs polluants appelés à décliner ou à se transformer : centrales à charbon, métallurgie, ciment ou encore chimie. Dans le secteur du charbon, 160 000 emplois pourraient disparaître d’ici 2030.

Le FTJ doit donner un coup de pouce aux territoires pour diversifier leur économie, accélérer l’utilisation des énergies renouvelables et développer la recherche et l’innovation. Il soutiendra aussi la reconversion des travailleurs et la formation aux métiers d’avenir.

Ce que le FTJ ne pourra pas soutenir : les investissements dans les énergies fossiles, le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires, le secteur du tabac.

Seuls certains territoires sont éligibles aux financements du FTJ. Ils ont été sélectionnés selon plusieurs critères, comme le niveau d’émissions de gaz à effet de serre et le nombre d’emplois liés aux industries polluantes sur leur sol.

Budget

Le Fonds pour une transition juste a un budget de 17,5 milliards d’euros pour l’ensemble de l’Union européenne entre 2021 et 2027 (prix 2018).

La Pologne (3,5 milliards, 20 %), l’Allemagne (2,3 milliards, 13 %) et la Roumanie (1,9 milliard, 11 %) sont les trois pays qui en bénéficient le plus.

Un mécanisme de “récompense écologique” est prévu à partir de 2024 pour les Etats obtenant de bons résultats en matière de réduction des gaz à effet de serre.

Zoom sur la France

La France doit toucher 937 millions d’euros sur la période 2021-2027.

Plusieurs territoires sont concernés par le FTJ en France : ils se trouvent dans les Hauts-de-France, en Grand Est, Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes, dans les Pays de la Loire et en Sud-PACA.

Ces territoires représentent plus de 500 000 emplois industriels directs et près de 70 % des émissions de CO2 françaises (de l’énergie et de l’industrie).

Des exemples de projets éligibles

En Normandie, le FTJ va soutenir l’électrification d’un four pour la production de verre ainsi que la mise en place d’une usine de recyclage des déchets plastiques.

En Sud-PACA, le FTJ mettra l’accent sur l’innovation industrielle dans les énergies renouvelables et le recyclage des ressources.

Dans les Pays de la Loire, le FTJ doit aider 800 travailleurs liés à une centrale thermique à charbon dans leur reconversion professionnelle.