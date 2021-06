L'Europe en région : Auvergne-Rhône-Alpes

Située dans le quart sud-est de la France, la région Auvergne-Rhône-Alpes possède un territoire de taille comparable à l’Irlande ou à la Lituanie.

Découvrez ses spécificités, sa carte d’identité et l’action de l’Union européenne sur le territoire.

Deuxième région française la plus peuplée, l’Auvergne-Rhône-Alpes compte 7,9 millions d’habitants. Elle figure également au troisième rang en termes de superficie. Le territoire couvre le nord des Alpes françaises à l’Est, et le nord du Massif central à l’Ouest. Il est traversé sur l’axe nord-sud par la Saône, le Rhône, la Loire et l’Allier.

Avec un taux de chômage à 7 % au 4e trimestre 2020, la région retrouve un niveau proche de la fin d’année 2019, avant la crise sanitaire. Cela situe l’Auvergne-Rhône-Alpes à un point en-deçà du taux de chômage national, qui est à 8 %. Son Produit intérieur brut (PIB), qui s’élève à 270 milliards, est comparable à celui du Danemark et supérieur à celui de la Finlande.

Les plaines montagnardes d’Auvergne et des Alpes et la vallée du Rhône dynamisent le secteur agricole, faisant se côtoyer l’élevage et l’agriculture auvergnats avec la viticulture et le maraichage drômois. Dans le secteur industriel, le couloir de la chimie lyonnais, le technopôle électronique grenoblois ainsi que le bassin caoutchoutier clermontois sont des facteurs d’innovation. Ceux-ci contribuent aux exportations de la région (56,2 milliards d’euros en 2015), destinées pour près de deux tiers au marché intérieur de l’UE. Dans le secteur tertiaire enfin, le territoire jouit d’un important potentiel touristique grâce à ses parcs naturels, ses stations de sport d’hiver et à la ville de Lyon, dont 4 quartiers sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Elle est aussi la première région d’accueil de nouveaux habitants en France (+ 50 600 habitants par an entre 2012 et 2017).

L’Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie de 3,26 milliards d’euros de fonds européens pour la période 2014-2020. 70 % proviennent du FEADER, instrument de financement du développement régional lié à la Politique agricole commune. Le reste permet de soutenir l’emploi, la coopération régionale et l’innovation, comme un projet d’hydroliennes fluviales par exemple.

Vue du paysage sur Tain-l’Hermitage et Tournon-sur-Rhône - Crédits : Juan Robert / Tain-l’Hermitage et Tournon-sur-Rhône

