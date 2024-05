Elections européennes 2024 : à quelle participation s’attendre ?

Près de trois électeurs européens sur quatre (71 %) iraient probablement voter aux élections européennes de juin 2024, selon un sondage Eurobaromètre réalisé trois mois avant le scrutin. Il y a cinq ans, les intentions de vote étaient bien inférieures, tout en s’écartant de la participation réelle le jour du scrutin.

Dans la dernière enquête Eurobaromètre publiée le 17 avril, une grande majorité des citoyens des 27 Etats membres (71 %) déclarent qu’ils participeront probablement aux élections européennes de juin prochain. Un chiffre en hausse de dix points par rapport à l’étude similaire menée il y a cinq ans.

Le chiffre cache toutefois de grandes disparités d’un pays à l’autre. En France, le taux d’intention de participation (67 %) est légèrement inférieur à la moyenne européenne, mais en hausse de 6 points par rapport à 2019.

De fait, si 87 % des Danois déclarent qu’ils prendront probablement part au scrutin, seuls 50 % des Bulgares disent qu’ils en feront de même. Ce grand écart permet ainsi de distinguer trois blocs au sein de l’Union. Tout d’abord, les intentions de participation sont les plus élevées dans les pays du Nord. En effet, plus de 8 citoyens sur 10 au Danemark (87 %), aux Pays-Bas (86 %) et en Suède (81 %) déclarent qu’ils iront probablement voter en juin.

A l’inverse, quatre des cinq pays dans lesquels l’intention de participation est inférieure à 60 % sont des Etats situés en Europe centrale et de l’Est ayant rejoint l’UE depuis la vague d’élargissement de 2004. Il s’agit de la Bulgarie (50 %), de l’Estonie (52 %), de la Croatie (57 %) et de la République tchèque (58 %). Le Portugal est quant à lui le seul représentant de l’Europe de l’Ouest parmi les Etats enregistrant les plus faibles taux d’intention de participation (57 %).

Enfin, le groupe intermédiaire, compte tenu de sa proximité avec la moyenne de l’UE, est hétéroclite. Il est composé de pays fondateurs de l’Union tels que le Luxembourg (75 %), la Belgique (75 %) et l’Italie (70 %), ainsi que de plusieurs Etats les ayant rejoints par la suite, comme l’Espagne (70 %) et l’Autriche (70 %), et enfin des pays d’Europe centrale et orientale enregistrant des intentions de participation en très forte hausse par rapport à 2019 : la Roumanie (74 %, +18 points), la Pologne (70 %, +18 points) ou encore la Hongrie (70 %, +10 points).

Par ailleurs, c’est en Bulgarie que la plus forte baisse est enregistrée par rapport à 2019 (-7 points), tandis que la République tchèque est le pays connaissant la plus forte hausse des déclarations de participation, à savoir 28 points de plus qu’en 2019.

Qu’indiquent les autres sondages en France ? L’Eurobaromètre n’est pas la seule enquête qui tente d’estimer la participation aux prochaines élections européennes. Depuis le mois d’avril, nous avons recensé 16 autres sondages, issus de notre agrégateur, cherchant à évaluer le taux de participation au scrutin du 9 juin en France. A la question de savoir s’ils iront voter aux élections européennes, seulement 45 % des Français répondent “oui” en moyenne. Or, la méthodologie utilisée par l’Eurobaromètre sur la question de la participation est différente. En effet, la question posée dans cette enquête européenne est la suivante : “Si les prochaines élections européennes avaient lieu la semaine prochaine, quelle est la probabilité que vous votiez ? Utilisez une échelle de 1 à 10, où ‘1’ signifie ‘pas du tout probable’ et ‘10’ correspond à ‘très probable’ ”. Le taux d’intention de participation retenu est ainsi constitué des notes allant de 7 à 10, ce qui peut expliquer une surévaluation de la probabilité de vote des citoyens par rapport aux sondages qui posent une question binaire (“oui ou non ?”). À LIRE AUSSI Elections européennes 2024 : qu’indiquent les sondages pour la France ?

Des écarts marqués entre l’intention d’aller voter et la participation réelle

Ces déclarations d’intention sont toutefois à prendre avec précaution. En 2019 par exemple, la participation réelle le jour du scrutin européen était de 50,66 % dans l’ensemble des Etats membres, soit un écart de plus de dix points avec les sondages effectués trois mois auparavant. En France l’écart était similaire, avec une participation de 50,1 % contre 61 % d’intentions de vote à trois mois du scrutin.

Dans certains pays comme les Pays-Bas, seuls 42 % des citoyens se sont rendus aux urnes en 2019 alors que 84 % d’entre eux avaient déclaré qu’ils iraient probablement voter trois mois auparavant. A l’inverse, la participation réelle a été plus élevée que les déclarations d’intention de participation en Belgique et au Luxembourg (au sein desquels le vote est obligatoire, ce qui explique en partie l’écart “inversé”) mais aussi en Autriche (+ 8 points), en Espagne (+ 5 points), à Malte (+ 4 points) et à Chypre (+ 1 point).

Par ailleurs, les citoyens italiens, chypriotes et tchèques ont été les plus “fiables” dans la mesure où l’écart entre leurs intentions et leur participation réelle a été le plus faible : seulement 0,5 point en Italie, 1 point à Chypre et 1,3 point en République tchèque.

La lutte contre la pauvreté et la santé publique, priorités des Européens pour le scrutin de 2024

Par rapport au scrutin de 2019 pour lequel les citoyens européens ont déclaré que l’économie et la croissance, ainsi que la lutte contre le chômage des jeunes étaient les enjeux principaux du vote, leurs priorités ont sensiblement changé à quelques mois des élections de juin 2024.

En effet, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (33 %) et la santé publique (32 %) sont les deux enjeux cités en premier par les citoyens de l’UE. Juste derrière, on retrouve le soutien à l’économie qui reste un sujet important, ainsi que la défense et la sécurité de l’UE (31 %) qui fait un bond au classement des priorités des citoyens européens alors que cet enjeu était à la dixième place en 2019. En outre, la lutte contre le changement climatique perd une place, désormais au cinquième rang des enjeux cités. Elle demeure toutefois en première position auprès des jeunes de 15 à 24 ans (33 %), comme en 2019. Enfin, les questions relatives à l’immigration chutent au classement des priorités des citoyens de l’UE pour le scrutin de 2024, se positionnant seulement en septième position alors qu’il s’agissait de la troisième priorité des Européens en 2019.

En France, l’enjeu le plus cité en vue des élections européennes est la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (42 %), devant la lutte contre le changement climatique (37 %) et la santé publique (36 %).

Par ailleurs, deux traits marquants se dégagent à la lecture des résultats de l’Eurobaromètre. D’une part, cinq des neuf pays plébiscitant la défense et la sécurité de l’UE partagent au moins une frontière terrestre avec la Russie, dont le conflit contre l’Ukraine dure depuis plus de deux ans aux portes de l’Europe. D’autre part, la lutte contre le changement climatique est seulement citée en tant qu’enjeu principal du scrutin en Suède (58 %), alors que cette thématique était à la tête des priorités dans sept Etats membres à trois mois des élections en 2019.