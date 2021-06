L'Europe en région : le Grand Est

Occupant une grande partie du nord-est de la France, la région Grand Est partage plus de 750 km de frontières avec la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et la Suisse. Elle s’étend sur un territoire comparable à celui de la Croatie.

Découvrez ses spécificités, sa carte d’identité et l’action de l’Union européenne sur le territoire.

La région Grand Est regroupe trois anciennes régions : l’Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Cinquième région française en termes de superficie, elle accueille 8,3 % de la population du pays en 2017. Une démographie inégalement répartie : si les anciens départements d’Alsace affichent une densité de population supérieure à 215 habitants par km², la Meuse (30,1 habitants/km²) ou la Haute-Marne (28,3 habitants/km²) s’illustrent par des densités très faibles. A l’échelle régionale, plus d’une personne sur trois (35 %) est âgée de moins de 30 ans tandis qu’une sur quatre (25,9 %) a plus de 60 ans. Un chiffre en augmentation par rapport à 2012 où ces derniers représentaient seulement 23,4 %. Avec un solde naturel légèrement positif, et malgré un léger déficit migratoire, la population régionale s’est stabilisée entre 2012 et 2017, en dessous du rythme de croissance national (0,3 % en 2020).

Le taux de pauvreté de la région Grand Est (14,8 % en 2018) ainsi que le revenu médian de ses habitants (20 610 euros) s’inscrivent légèrement en dessous de la tendance nationale, mais présentent une situation meilleure que la moyenne européenne : 17 441 euros, avec un taux de pauvreté de 16,8 % en 2018. Au troisième trimestre 2020, le chômage touchait 8,7 % des actifs, soit la même proportion qu’à l’échelon national. Ce taux demeure plus élevé qu’au niveau européen, où il atteint 8,3 % à la même période.

L’économie de la région Grand Est se concentre à l’est de son territoire : les anciennes régions Alsace et Lorraine abritent en effet 76 % du PIB régional. Le secteur tertiaire domine : il concentre 74,9 % des emplois en 2017, dans des activités majoritairement marchandes. L’industrie, principalement localisée en Alsace et dans le bassin industriel lorrain, occupe 15,8 % des emplois, faisant du Grand Est une des régions les plus industrialisées de France. Si plusieurs pôles de compétitivité se consacrent aux industries de pointe (biotechnologies, robotique, énergie, numérique), la région demeure spécialisée dans l’industrie manufacturière, en particulier automobile (PSA, Smart, Renault ou encore Mercedes-Benz y ont implanté des sites de production ou de transformation). Le reste de la région enregistre pour sa part une forte activité agricole, totalisant plus de 63 000 emplois. Il abrite un berceau viticole mondialement célèbre pour la production de champagne dans la région éponyme (Marne et sud du département de l’Aube), et de vins en Alsace.

Le Grand Est profite enfin de sa situation frontalière pour se porter au rang de deuxième région exportatrice française (comptant pour 13,5 % des exportations nationales), avec l’Allemagne en premier partenaire. 167 000 de ses habitants sont par ailleurs des travailleurs frontaliers, majoritairement à destination du Luxembourg (75 200). Depuis le 1er janvier 2021 et pour une durée de deux ans, la Région Grand Est assure la présidence de la Grande Région, un espace transfrontalier de près de 12 millions d’habitants répartis entre la France, l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg.

Avec 1,4 milliard d’euros de fonds européens sur la période 2014-2020, la région Grand Est finance des projets comme le soutien aux PME et aux territoires dans la transition numérique, la rénovation énergétique, la préservation du patrimoine rural, ou encore l’accès à la culture.



La Passerelle des Deux Rives, ou Passerelle Mimram, réunit les villes de Strasbourg en France et de Kehl en Allemagne. Elle permet aux piétons et cyclistes de traverser le Rhin, et relie les deux parties du jardin transfrontalier des Deux Rives - Crédits : Flickr Daggett.fr CC BY-SA 2.0

