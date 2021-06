Les instruments financiers : une autre mise en œuvre des fonds européens

La crise sanitaire a fragilisé l’ensemble de l’économie nationale, créant d’importants problèmes de trésorerie chez certaines entreprises aux finances d’ordinaire saines. Pour les soutenir, les Régions recourent de plus en plus aux instruments financiers tels que le Prêt Rebond. Une solution alternative aux subventions, qui permet une utilisation plus pérenne des fonds publics et qui séduit de plus en plus à l’heure d’un resserrement des budgets régionaux.