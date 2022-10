Environnement : les régions en première ligne avec les fonds européens

Les Régions françaises aident les associations et les entreprises à toucher des fonds européens pour préserver la biodiversité et lutter contre le changement climatique. Quelques exemples en Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Guadeloupe, dans le Grand Est et les Hauts-de-France.

Il y a 27 hectares de mangroves dans la zone de Jarry en Guadeloupe : elles captent l’oxygène, évacuent le sel et abritent de nombreuses espèces de poissons - Crédits : compte Facebook @projetJARIV

Comment préserver l’environnement à petite échelle ? Alors que les politiques publiques ont parfois tendance à séparer perte de biodiversité et changement climatique, ces deux enjeux ne pourront être résolus que s’ils sont abordés ensemble. Voilà en substance les conclusions d’un rapport publié en 2021 et mené conjointement par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et l’IPBES, son équivalent concernant la biodiversité.

Or “chaque initiative locale compte, car les avantages de nombreuses petites mesures locales en faveur de la biodiversité s’accumulent au niveau mondial”, écrivent les scientifiques. “Ensemble, les efforts apparemment modestes déployés par les villes et les autorités locales pour améliorer la conservation de la biodiversité et l’atténuation du changement climatique peuvent apporter une contribution significative”, insistent-ils. Focus sur cinq initiatives prises dans les Régions françaises, avec l’appui des fonds européens.

Préserver les landes en Bretagne

Les réserves naturelles régionales sont un bon exemple de mesure locale pour la biodiversité. Celle des Landes de Monteneuf en Bretagne représente 125 hectares de prairies, bois ou encore d’étangs préservés. Gentianes, libellules et tritons… Plus de 1 400 espèces y ont été recensées. Entre 2017 et 2019, la réserve naturelle régionale des Landes de Monteneuf a mené des actions de restauration des zones humides du territoire.

“Il y a encore quelques dizaines d’années, les landes étaient des espaces mis à disposition de tous, chacun venait y faire pâturer ses vaches et récolter de la litière”, explique Nicole Meunier, conservatrice et présidente de l’association Les Landes qui gère le site. Mais avec la mécanisation, ces espaces ont parfois été délaissés par les agriculteurs. Alors les arbres poussent et le boisement progresse. Afin de retrouver un paysage diversifié et maintenir les différents habitats, l’association a opéré plusieurs chantiers. Une coupe a été réalisée avec des méthodes manuelles en bûcheronnage et en débardage. Les pins, saules et autres bouleaux ont été rasés avec des chevaux de trait bretons. Une technique plus respectueuse des sols et de la végétation que les gros engins qui abîment les habitats.

Des animations culturelles ont aussi été mises en place afin de valoriser les initiatives prises et de sensibiliser le public à la préservation de ce patrimoine naturel. L’association a bénéficié du soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), à hauteur de 76 100 euros.

Des plantations d’arbres pour l’agroforesterie en Bourgogne-Franche-Comté

A Leuglay (Côte-d’Or), en Bourgogne-Franche-Comté, les pépinières Naudet ont créé un immense “catalogue” de leurs produits. Avec des plantations à l’automne 2019 et au printemps 2020 puis une inauguration en septembre 2020, l’initiative représente 22 000 arbres et arbustes sur neuf sites différents. C’est une véritable vitrine à ciel ouvert de l’agroforesterie, près du siège de l’entreprise, situé au cœur du Parc national des forêts. Le projet rassemble ainsi un panel des systèmes agroforestiers sur 50 hectares de terres agricoles converties en bio. Ce “laboratoire” de l’agroforesterie inclut aussi des études sur les sols, les maladies, les oiseaux, les chauves-souris et la flore.

L’entreprise souhaitait montrer les bienfaits de l’agroforesterie, cette pratique qui consiste à planter des arbres au cœur des cultures ou de l’élevage. Elle améliore la qualité des sols, tout en luttant contre leur érosion, puisqu’elle permet de favoriser la présence d’eau et de nutriments. L’agroforesterie est aussi un bon moyen d’assurer un haut niveau de biodiversité grâce aux arbres ou aux haies, qui sont autant d’habitats ou de lieux de passage pour de nombreuses espèces.

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) a financé environ 40 % du projet, ce qui représente plus de 150 000 euros.

La reconquête écologique d’un site industriel en Guadeloupe

Une grande partie de l’activité économique guadeloupéenne est située dans la zone industrielle de Jarry, au centre de l’île. Mais son extension s’est faite aux dépends de la forêt marécageuse et de la mangrove qui ont perdu plus d’un quart de leur surface en moins de 70 ans, passant de 250 hectares en 1950 à 183 hectares en 2017.

Créé en 2016, le projet JA-RIV a pour objectif de restaurer et protéger ces milieux naturels riches en biodiversité, qui permettent aussi de réguler les crues et les inondations. Le Conservatoire du littoral y porte trois initiatives principales, financées à hauteur de 300 000 euros par le FEDER. D’abord un diagnostic du site, avec des études sur l’eau, les sédiments, la faune et la flore ou encore les différentes pollutions. Ensuite, une restauration de la zone humide en libérant les terrains des occupations illégales. Enfin, un sentier sera aménagé afin de permettre aux Guadeloupéens de profiter de cet espace naturel.

Biodiv’Est en Grand Est

Retour sur le territoire hexagonal. Et dans sa partie orientale, plus précisément dans le Grand Est. La Région est en effet engagée dans le programme LIFE de l’Union européenne depuis février 2022. Destiné à soutenir les projets liés à la restauration et la préservation de la biodiversité, sa déclinaison locale se veut ambitieuse et exemplaire.

Les acteurs régionaux comptent planter 1 000 kilomètres de haies et créer 10 nouvelles réserves naturelles régionales. Celles-ci sont des aires protégées, en concertation avec les propriétaires locaux, et qui suivent un plan de gestion plus ou moins strict. Les réserves naturelles régionales représentent plus de 40 000 hectares en France. Des plans d’action pour des espèces menacées seront aussi lancés de l’Alsace aux Ardennes. Les porteurs de ce projet souhaitent en profiter pour sensibiliser 8 000 élèves et 300 enseignants autour de projets pédagogiques.

Parmi les partenaires de cette vaste initiative : les six parcs naturels régionaux et la chambre régionale d’agriculture du Grand Est ou encore le Muséum national d’histoire naturelle. Baptisé “Biodiv’Est”, ce programme est doté de plus de 26 millions d’euros sur 10 ans.

Un réseau de chaleur dans les Hauts-de-France

Plus au nord, la cartonnerie de Gondardennes (Pas-de-Calais) fabrique du carton ondulé depuis la fin du XIXe siècle. Avec le Centre de valorisation énergétique (CVE) Flamoval, l’entreprise a construit quatre kilomètres de tuyaux entre les deux sites afin d’envoyer son eau à Flamoval qui la transforme en vapeur. Concrètement, l’entreprise consomme la vapeur produite par l’incinérateur et celui-ci utilise une partie des déchets de la cartonnerie issue du traitement des vieux papiers. Une manière d’économiser le gaz, qui était massivement utilisé par l’entreprise afin de maintenir sa production.

Un projet titanesque qui a coûté plus de 11,5 millions d’euros. C’est pourquoi l’aide du FEDER des Hauts-de-France a été la bienvenue : il a participé au projet à hauteur de 2,7 millions d’euros en 2019. Et ce n’était pas la première fois que la cartonnerie recevait des fonds européens. Elle avait par exemple déjà été soutenue en 2008 pour l’achat d’une machine.