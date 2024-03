Elections européennes 2024 : quand et avec quels candidats auront lieu les prochains débats télé et radio ?

Quel jour ? A quelle heure ? Sur quelle chaîne de télévision ou station de radio ? Avec quels candidats ? Voici toutes les informations pour ne rien manquer des prochains débats des élections européennes en France.

En 2019, une dizaine de débats télévisés avaient été organisés lors de la campagne des élections européennes en France

Moments incontournables des campagnes électorales, les débats entre candidats aux élections européennes vont rythmer les prochaines semaines, jusqu’au scrutin du 9 juin. Le premier d’entre eux s’est tenu jeudi 14 mars, en direct du Parlement européen de Strasbourg. Organisé par la chaîne Public Sénat et le groupe de presse régionale Ebra, il a rassemblé les principales têtes de liste françaises aux élections européennes (hormis Jordan Bardella, remplacé par l’eurodéputé du Rassemblement national Thierry Mariani).

Un débat sur l’écologie le 27 mars

Mais plusieurs autres débats sont au programme. Le prochain devrait se tenir le mercredi 27 mars, de 18 heures à 19h45. Co-organisé par la chaîne France info, Le Parisien et le youtubeur Gaspard G., il se déroulera en clôture du sommet ChangeNOW, qui se tient au Grand Palais éphémère de Paris, du 24 au 27 mars. Ce débat sera spécifiquement axé sur une thématique : l’écologie.

Les 7 têtes de listes créditées de plus de 5 % d’intentions de vote dans les sondages sont invitées à y participer (Jordan Bardella, Valérie Hayer, Raphaël Glucksmann, Marie Toussaint, François-Xavier Bellamy, Manon Aubry et Marion Maréchal). Lucie Chaumette, journaliste présentatrice sur France info, David Doukhan, rédacteur en chef du service politique du Parisien, et le youtubeur aux 800 000 abonnés, Gaspard G., devraient en assurer la présentation et la modération. Une cellule de fact-checking en direct est également prévue pour vérifier ce que chaque candidat avance.

Nouveau débat sur RFI et France 24 le 10 avril

Après Public Sénat et France info, le troisième débat télévisé réunissant les têtes de liste devrait être organisé conjointement par RFI et France 24, le mercredi 10 avril.

Un duel Bardella-Glucksmann le 12 avril

Outre les confrontations entre les principales têtes de listes, certains rendez-vous médiatiques seront réalisés avec un seul ou quelques candidats à la fois. Le vendredi 12 avril, Raphaël Glucksmann et Jordan Bardella, respectivement têtes de liste du PS et du RN, débattront ainsi sur les ondes de France Inter, lors de l’émission matinale.

Tout au long de la campagne, les antennes du groupe Radio France consacreront au total près de 100 heures de programmes à ces élections européennes. A l’image de Raphaël Glucksmann et Jordan Bardella, les principales têtes de liste sont reçues dans la matinale de France Inter, mais également dans celle de France info, au cours d’une nouvelle séquence intitulée “Demain l’Europe”.

Une heure durant, les candidats doivent détailler leur programme en direct. Un format déjà inauguré le lundi 18 mars par François-Xavier Bellamy (LR). Jordan Bardella (RN) est quant à lui attendu le vendredi 22 mars, Manon Aubry (LFI) le mercredi 3 avril. Suivront Marie Toussaint (Les Ecologistes) le lundi 8 avril, Raphaël Glucksmann (PS) le mercredi 17 avril et Marion Maréchal (Reconquête) le mardi 23 avril.

Un certain nombre de médias, qui ne souhaitent ou ne peuvent pas organiser de débats réunissant l’ensemble des principales têtes de liste, les recevront et les intervieweront une par une d’ici le 9 juin.

Les Spitzenkandidaten débattront autour du 23 mai

Si les débats télévisés se feront surtout à l’échelle de chaque pays, entre les têtes de liste nationales, il devrait bien y avoir, comme en 2019, un débat européen entre les Spitzenkandidaten. Les chefs de file des principales familles politiques européennes devraient se retrouver le jeudi 23 mai pour un débat organisé en direct du Parlement européen et diffusé dans les 27 Etats membres. Le nom de la chaîne française qui le retransmettra n’a pas encore été communiqué.

4 débats prévus dans la dernière ligne droite

Dans les derniers jours avant le scrutin, la campagne s’intensifiera et les débats devraient se multiplier. Quatre rendez-vous télévisés sont pour l’instant programmés, réunissant les principales têtes de liste candidates aux élections européennes en France.

Les trois principales chaînes françaises d’information en continu seront de la partie. LCI devrait organiser son débat le mardi 21 mai, puis BFM TV le lundi 27 mai. Trois jours plus tard, le jeudi 30 mai, ce devrait être au tour de CNews, qui comptera quelques absents à gauche : Raphaël Glucksmann (PS) et Marie Toussaint (Les Ecologistes) ont d’ores et déjà indiqué qu’ils n’y participeraient pas, en raison du positionnement idéologique de la chaîne détenue par le groupe Bolloré.

Enfin, France 2 devrait clôturer la saison des débats le mardi 4 juin, quelques jours seulement avant que les Français ne soient appelés aux urnes le dimanche 9 juin (la veille pour les électeurs français de certains territoires d’outre-mer ou qui résident sur le continent américain).