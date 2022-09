L’Europe en région : la Corse

Située en mer Méditerranée, la Corse est une collectivité territoriale unique, assimilable à une région métropolitaine française. Elle possède un territoire de taille comparable à l’île grecque de Crète.

Découvrez ses spécificités et le rôle de l’Union européenne sur le territoire.

Quatrième île de la Méditerranée en superficie, la Corse se situe au sud-est de la France, non loin de Sardaigne en Italie distante de 12 kilomètres.

Entre 2021 et 2027, la région touchera 117 millions d’euros au titre de deux programmes européens dont elle est autorité de gestion : le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds social européen + (FSE+). A ces sommes s’ajouteront notamment une part de l’enveloppe du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), dont le montant est de 10 milliards d’euros pour l’ensemble de la France de 2023 à 2027, ainsi qu’une partie du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA), qui correspond à 567 millions d’euros au niveau français pour la période 2021-2027.

Trois élus des collectivités de la Corse siègent (dont deux en tant que suppléants) au Comité européen des régions :

Marie-Antoinette Maupertuis (Alliance européenne), présidente de l’Assemblée de Corse

Gilles Simeoni (Alliance européenne), président du Conseil exécutif de Corse (suppléant)

Emmanuelle de Gentili (Parti socialiste), première adjointe au maire de Bastia (suppléante)

En 2018, la Corse devient une collectivité territoriale unique. Celle-ci récupère les compétences décentralisées des deux départements corses, qui conservent toutefois leurs pouvoirs déconcentrés (les préfectures y sont maintenues).

Avec 40 habitants au km², elle constitue la deuxième région la moins densément peuplée de France, derrière la collectivité de Guyane (3 hab/km2). Les habitants se concentrent majoritairement autour d’Ajaccio (au sud-ouest) et de Bastia (au nord-est).

Son économie repose en très grande partie sur le secteur tertiaire, en particulier sur le tourisme, secteur structurant pour la Corse. L’île est réputée pour ses plages, ses sentiers de randonnée à l’intérieur des terres, et accueille même quelques stations de ski. Les Français constituent les deux tiers des visiteurs, suivis des Italiens et des Allemands. L’agriculture, souvent caractérisée par de petites exploitations artisanales, connaît aussi une présence significative, notamment dans la zone d’emploi de Ghisonaccia.

A 6,4 % au premier trimestre 2022, le taux de chômage de l’île est inférieur au taux national (7,3 %) et presque égal à la moyenne européenne (6,2 %).

Le village de Speloncato en Haute-Corse, dans la région touristique de la Balagne - Crédits : joningall / iStock

