Espagne : les indépendantistes perdent leur majorité face aux socialistes en Catalogne

La liste du candidat socialiste Salvador Illa, soutenue par le Premier ministre Pedro Sánchez, est arrivée en tête des élections régionales en Catalogne, dimanche 12 mai. Les partis indépendantistes perdent leur majorité absolue au Parlement catalan.

La liste socialiste menée par Salvador Illa (à gauche) et soutenue par le Premier ministre Pedro Sánchez (à droite), ici vendredi 10 mai, est arrivée en tête du scrutin régional en Catalogne dimanche, loin devant les partis indépendantistes - Crédits : Eva Ercolanese / Flickr PSOE CC BY-NC-ND 2.0 DEED

Dimanche 12 mai, “le parti socialiste catalan (PSC), mené par l’ancien ministre espagnol de la Santé durant la pandémie due au Covid-19, Salvador Illa, est arrivé largement en tête des élections régionales catalanes, avec 28 % des suffrages et 42 sièges (sur 135), soit 5 points de plus et 9 députés régionaux de plus qu’en 2021″, indique Le Monde. Ainsi, “la somme des sièges des partis indépendantistes (59 députés) n’atteint pas la majorité absolue (68), pour la première fois depuis 2012″, poursuit le quotidien.

“La Catalogne ouvre une nouvelle étape !”, s’est félicité le candidat socialiste victorieux dimanche soir, rapporte Le Figaro. “Nous gouvernerons pour tous, quelle que soit la manière dont pensent les gens ou la langue qu’ils parlent”, a lancé l’ancien ministre, cité par Les Echos.

Ces résultats apparaissent comme une victoire pour le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, qui “n’a cessé de tendre la main aux indépendantistes ces dernières années, afin de s’assurer de leur soutien au Parlement de Madrid et, ainsi, de compléter sa majorité”, fait remarquer Le Monde.

Ce dernier a en effet “gracié en 2021 les dirigeants indépendantistes condamnés à la prison” à la suite de l’échec du référendum illégal sur l’indépendance catalane tenu en 2017, rappelle La Croix. En outre, le Premier ministre espagnol a “accepté l’an dernier de faire adopter une loi d’amnistie pour tous les séparatistes poursuivis par la justice, en échange du soutien de leurs partis à sa reconduction pour un nouveau mandat de quatre ans”, ajoute le quotidien.

Une victoire “en votes et en sièges”

Avec 27,9 % des voix précisément, “le PSC a obtenu 42 sièges au parlement de Barcelone”, loin devant les deux principaux partis indépendantistes, à savoir la formation de droite de Carles Puigdemont (21,62 %, 35 sièges) et la Gauche républicaine ERC (13,68 %, 20 sièges) [Les Echos]. “C’est la première fois depuis 1980 que les partis nationalistes catalans ne sont pas majoritaires, la première fois également que le PSC est la première force en votes et en sièges”, note Le Figaro. Et “la somme des sièges des partis indépendantistes (59 députés) n’atteint pas la majorité absolue (68), pour la première fois depuis 2012 et le début du virage vers l’indépendantisme de l’ancienne coalition nationaliste modérée Convergence et Union”, complète Le Monde.

“C’est un très mauvais score”, a ainsi déploré le président du gouvernement catalan Pere Aragonès, dont le parti de la Gauche républicaine de Catalogne (ERC) “chute de plus de 7 points” et perd 13 sièges [Le Monde].

A droite, le parti conservateur du PP efface la “débâcle” de 2021 en obtenant 15 sièges, soit 12 de plus qu’en 2021, devant la formation d’extrême droite Vox qui garde ses 11 sièges, fait savoir Libération. “A la gauche du PSC, les Comuns auront six députés et les anticapitalistes indépendantistes de la CUP en auront quatre”, détaillent Les Echos.

Un scrutin décisif cependant marqué par une participation parmi les “plus basses jamais enregistrées, à 55 %, à peine 4 points de plus que lors du scrutin précédent pourtant marqué par la pandémie, mais 20 points de moins qu’en 2017″, note Le Monde. Parmi les raisons évoquées, le journal du soir souligne “la déception des indépendantistes vis-à-vis de leurs dirigeants” à la suite de l’échec du référendum illégal tenu en 2017, ainsi que la libération des prisonniers sécessionnistes en 2021.

Les élections anticipées avaient été convoquées en mars par Pere Aragonès “après le rejet par les partis d’opposition du budget proposé par son gouvernement minoritaire”, rappelle le Guardian.

Risque de blocage politique

Fort de ses 42 sièges, Salvador Illa, qui était déjà arrivé en tête des élections en 2021 sans toutefois obtenir de majorité, pourra gouverner “s’il obtient le soutien” des partis de gauche ERC et Comuns, fait remarquer El Mundo. “Ensemble, ils disposent des 68 députés qui leur donnent la majorité absolue au parlement régional”, indique le quotidien espagnol.

Cependant, Pere Aragonès a déclaré dimanche soir que son parti serait “là où les électeurs l’ont placé : dans l’opposition”, relate Le Figaro. Celui-ci a en effet passé la campagne électorale à “peindre Salvador Illa en réactionnaire et inféodé au gouvernement du socialiste Pedro Sánchez et donc aux intérêts espagnols”, ajoute le quotidien.

Carles Puigdemont a de son côté “tendu la main à ses rivaux d’ERC pour chercher à unir leurs forces afin de constituer ‘un gouvernement solide d’obédience nettement catalane’, sans toutefois expliquer avec quelle majorité”, notent Les Echos. Député européen depuis 2019, l’ancien dirigeant catalan, qui a fait campagne en France pour fuir les poursuites judiciaires à son encontre, a assuré “qu’il se retirerait de la politique locale s’il échouait à retrouver le siège de président régional qu’il occupait en 2017″, fait savoir La Croix.

“Aucune solution claire ne semble se profiler dans l’immédiat”, commentent Les Echos. Les analystes politiques ont d’ailleurs “ouvert la porte à la possibilité d’une impasse dans les négociations, qui pourrait amener à la convocation de nouvelles élections”, explique le quotidien.

Les autres sujets du jour

Avenir de l’Europe

Climat

Elections européennes

Etat de droit

France

Société