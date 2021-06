L'Europe en région : la Nouvelle-Aquitaine

Plus vaste région française occupant une grande partie du sud-ouest du pays, la région Nouvelle-Aquitaine s’étend sur un territoire aussi large que l’Autriche.

Découvrez ses spécificités et le rôle de l’Union européenne sur le territoire.

Composée des anciennes régions d’Aquitaine, de Poitou-Charentes et du Limousin, la région Nouvelle-Aquitaine est, depuis 2015, la région française la plus étendue, dépassant de peu la Guyane française. Elle ne concentre cependant que 8 % de la population du pays : située à l’extrémité sud de la “diagonale des faibles densités” , sa densité de population (70 habitants par km²) est inférieure à la moyenne nationale (105 hab/km²) et comparable à celle de pays comme l’Irlande ou la Croatie. Elle est inégalement répartie : certains départements comme la Creuse sont très peu peuplés (21 hab/km²), tandis que la Gironde, où se situe la capitale administrative, l’est beaucoup plus (155 hab/km²). La métropole bordelaise est aussi peuplée que certaines capitales européennes comme Dublin ou Sofia. Ces inégalités se ressentent également dans l’accroissement démographique, négatif pour les départements territoriaux, et positif pour ceux du littoral.

Un littoral atlantique qui offre à la région une certaine prospérité économique. Avec un taux de chômage de 8 % au troisième trimestre 2019, l’emploi y est plus important que dans le reste du territoire français. Mais majoritairement concentré autour de Bordeaux, avec un très fort dynamisme du commerce, des transports et services (70 % des établissements de l’aire urbaine). La ville accueille en outre les sièges d’Erasmus+ France, de l’entreprise Cdiscount ou du groupe Fayat, spécialisé dans la construction.

A l’échelle de la région, l’agriculture représente 117 000 emplois et 10 % des sociétés, ce qui fait de la Nouvelle-Aquitaine la première région agricole de France. L’ancienne région d’Aquitaine est internationalement réputée pour ses vignobles : elle est la troisième région d’Europe - et deuxième de France, derrière l’ancienne région Languedoc-Roussillon - en termes de surface consacrée à la production viticole (144 000 ha, soit 5 % de la surface viticole de l’Union). L’UE (y compris la France) est d’ailleurs destinataire de 2/3 des ventes de vins bordelais. La Nouvelle-Aquitaine possède également une forte activité d’élevage et de culture, concentrée au nord de son territoire. Ainsi, l’industrie agroalimentaire représente 38,7 % des exportations régionales. Celles-ci incluent également une filière bois importante.

Cependant, l’agriculture perd du terrain d’année en année, avec une réduction des terres exploitables, au détriment des zones rurales fortement dépendantes du secteur. Les aires littorales et urbaines disposent quant à elles d’un secteur de repli dans la chimie et l’aéronautique : ce dernier bénéficie de la proximité avec la région Occitanie, qui partage avec la Nouvelle-Aquitaine la gouvernance du premier pôle de compétitivité européen dans le domaine, l’Aerospace Valley.

Les activités économiques de la région sont soutenues par une enveloppe de fonds européens s’élevant à 2,5 milliards d’euros, principalement concentrés sur le soutien aux départements ruraux et économiquement désertés. Ils bénéficient également au développement de projets d’innovation dans le domaine de l’aéronautique ou des énergies renouvelables.



Le littoral atlantique génère également une forte affluence touristique, comme ici dans le bassin d’Arcachon, où est située la plus grande dune d’Europe, la dune du Pilat - Crédits : Flickr Daggett.fr CC BY-SA 2.0





