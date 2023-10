Vélo, tram, téléphérique… Cap sur les mobilités douces dans les régions de France

En soutenant les investissements des régions et des communes, l’Union européenne participe au développement de mobilités plus durables dans les territoires.

Les Régions françaises développent des modes de transports alternatifs plus durables et écologiques aux véhicules motorisés - Crédits : ville d’Istres

Pollution, embouteillages, accidents… les réseaux de transport sont au centre de l’attention et les pouvoirs publics poussent à la diversification des mobilités, toujours très centrées sur la voiture individuelle. Par le biais de son Fonds européen de développement régional (FEDER), géré par les Régions, l’Union européenne donne un coup de pouce aux déplacements plus durables. Tour d’horizon, d’Occitanie aux Pays de la Loire, en passant par l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine et le Sud PACA.

A Toulouse : le plus long téléphérique urbain de France

Téléo est le plus long téléphérique urbain jamais construit en France. Inauguré en mai 2022 à Toulouse, il s’étend sur trois kilomètres et relie le Sud-Ouest et le Sud-Est de la ville, où se situent l’université Paul Sabatier, l’hôpital Rangueil et l’Oncopole, un institut de recherche sur le cancer. Traversant plusieurs pôles de santé, de recherche et d’enseignement de la ville, il permet d’éviter le périphérique toulousain souvent embouteillé.

Avec les 10 000 employés du secteur de l’Oncopole, les 30 000 étudiants de Paul Sabatier et les 200 000 consultations annuelles réalisées au CHU Rangueil, le téléphérique occupe une place stratégique. En moyenne, il transporte 6 000 personnes chaque jour, avec une cabine d’une trentaine de places toutes les 90 secondes à l’heure de pointe. En un an, près de 1,6 millions de personnes l’ont utilisé, et en septembre 2023, le cap des 2 millions d’utilisateurs a été franchi.

100 % électrique et trois fois plus rapide que la voiture, le téléphérique est accessible aux personnes handicapées et même aux cyclistes munis de leur vélo ! De surcroît, il offre un panorama unique sur la Garonne et la métropole toulousaine, voire les sommets enneigés des Pyrénées si le temps est chantant. La construction du téléphérique a été accompagnée de la plantation de 400 arbres et de 600 mètres de haies champêtres.

Dans ce projet de long terme de 91 millions d’euros, la ville de Toulouse a reçu le soutien de la Région Occitanie et de l’Etat. Téléo a aussi bénéficié d’un financement européen de 6,6 millions d’euros grâce au Fonds européen de développement Régional (FEDER), représentant plus de la moitié des subventions publiques au projet. La Banque européenne d’investissement (BEI) a quant à elle été mobilisée pour un prêt de 40 millions d’euros.

En service depuis mai 2022, le téléphérique Téléo relie en une dizaine de minutes l’Oncopole à l’université Paul Sabatier en passant par l’hôpital de Rangueil - Crédits : Jean-Luc Thomas, Tisséo Ingénierie

300 vélos électriques pour les Clermontois

Nichée dans le Massif central, Clermont-Ferrand démocratise le vélo depuis plusieurs années déjà. Lancé en 2013, le Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération (SMTC) propose C.vélo, un service de vélos en libre-service et de location longue durée.

Avec seulement 10 stations de vélos en 2013, le réseau en possède désormais 57 dans toute la ville, accompagnant les 18 000 abonnés dans leurs trajets quotidiens ou leurs promenades du dimanche.

Depuis 2020, pour faire face à la demande croissante des Clermontois et Clermontoises, la flotte de vélos a été agrandie de 300 vélos à assistance électrique. Par rapport aux vélos classiques, ce modèle permet de rendre le cyclisme accessible à tous, tant aux plus jeunes qu’aux aînés.

Le projet est appuyé par le Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Union européenne, à travers le FEDER. La contribution européenne atteint 252 000 euros, soit 60 % du budget d’acquisition de ces nouveaux vélos.

Le Pacte vert, présenté par la Commission européenne en 2019, vise à ce que l’Europe atteigne la neutralité carbone à l’horizon 2050. Il constitue un ensemble de mesures qui touchent l’énergie, l’alimentation, les transports ou encore la biodiversité.

Deux nouvelles lignes de tramway à Angers

A Angers, dans la région Pays de la Loire, deux nouvelles lignes de tramway ont été mises en service en juillet 2023. Après cinq années de travaux, les Angevins peuvent désormais utiliser les lignes B et C, reliant l’Ouest, l’Est et le Sud de la métropole.

La ligne B connecte désormais les quartiers Belle-Beille et Montplaisir, en passant par le centre-ville, tandis que la ligne C permet de rejoindre les quartiers Belle-Beille et La Roseraie. Deux nouveaux parkings relais ont également été créés pour permettre aux habitants de la banlieue de la métropole d’y stationner leur véhicule avant de se rendre au centre-ville grâce au tramway.

Le réseau a été quasiment doublé : initialement long de 12,6 kilomètres, il a été étendu de 10,1 kilomètres. Cette extension du réseau va permettre aux habitants d’être moins dépendants de la voiture dans leurs déplacements quotidiens et de désenclaver les quartiers prioritaires. Selon Angers Loire Métropole, citée par Ouest-France, 100 000 habitants seront desservis par le tramway, soit 35 % de la population. Elle pourrait bénéficier à près de 100 000 citoyens de la métropole.

Ce projet a nécessité un investissement de plus de 250 millions d’euros, financés à hauteur de 25 millions d’euros par l’Etat et de 10 millions d’euros par le Conseil régional. Il a été soutenu à hauteur d’un million d’euros par le Fonds européen de développement régional (FEDER).

En Sud-PACA : le vélo pour tous

A Istres, la commune et la Métropole Aix-Marseille investissent pour développer un vaste réseau de pistes cyclables de 9 lignes. La commune souhaite permettre aux cyclistes une traversée rapide du territoire et la desserte rapide des bassins d’emplois, des équipements publics et des écoles. Les pistes cyclables permettront aussi de relier entre eux les pôles multimodaux de transport.

Ces nouveaux aménagements cyclables dans la Région Sud prennent trois formes : des voies cyclables séparées de la route par un léger dénivelé, des pistes cyclables classiques ou enfin des pistes vertes. L’objectif est d’avoir un grand réseau de voies variées, sécurisées et parcourant tout le territoire pour développer la pratique du vélo, tous usagers confondus. A l’horizon 2026, un circuit global de 28 kilomètres maillera toute la commune. Actuellement, les lignes longeant la corniche de Suffren et celle reliant le centre des Heures Claires au Géant Casino, ont été finalisées. Crédits : Ville d’Istres

Porté par la Métropole Aix-Marseille-Provence, ce projet de “plan vélo” a bénéficié de 3,6 millions d’euros du FEDER via la Région Sud PACA. Il a été soutenu par React-EU, le dispositif de relance de l’Union européenne en réponse à la pandémie de Covid-19.

Vers un nouvel aménagement pour la gare de Bordeaux

La gare Saint-Jean, au centre de Bordeaux est victime de son succès. Sa fréquentation a atteint 20 millions de voyageurs en 2022, soit 40 % de plus depuis 2014. La raison ? L’arrivée de la ligne à grande vitesse entre Paris et Bordeaux en 2017 et le développement de l’offre de trains Ouigo et du RER métropolitain. Le parvis a du mal à s’adapter à cette forte affluence, puisque s’y croisent piétons, vélos, tramways, scooters, bus, voitures, sans oublier les trottinettes.

Face à cette hausse du trafic qui dépasse les capacités de la gare et de ses environs, une réflexion à long terme sur l’évolution de la gare, son accessibilité multimodale et son inscription dans le cadre du projet urbain, a été entreprise. Ensemble, la ville et la métropole de Bordeaux, ainsi que la Région Nouvelle-Aquitaine, la SNCF et l’établissement public d’aménagement (EPA Euratlantique) prévoient de transformer le lieu et de l’adapter à ces nouvelles circonstances. Les objectifs sont triples : améliorer la desserte de la gare par les transports en commun, végétaliser le parvis et développement le stationnement des vélos et des automobiles.

Après des recherches préliminaires, des études opérationnelles vont être réalisées pour déterminer l’ampleur et la durée des chantiers nécessaires. Elles seront financées à hauteur de 50 % par l’Union européenne, soit plus d’un million d’euros. Le rapport des études sera connu en 2024 et sera suivi d’une concertation publique, puis d’expérimentations. Les études devraient être terminées d’ici 2024. Une concertation publique aura ensuite lieu, suivie du chantier aux alentours de 2025.