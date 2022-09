L’Europe en région : la Guyane

A la fois région et département, la Guyane est la seule collectivité européenne située sur le continent sud-américain, au nord du Brésil. D’une superficie comparable à celle de l’Autriche, c’est la seconde plus grande région de France.

Découvrez ses spécificités et le rôle de l’Union européenne sur le territoire.

La Guyane est l’une des neuf régions ultrapériphériques de l’Union européenne. Située sur le continent sud-américain, la collectivité territoriale de Guyane exerce les fonctions des conseils régional et départemental.

Entre 2021 et 2027, elle touchera 493 millions d’euros au titre de deux programmes européens dont elle est autorité de gestion : le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds social européen + (FSE+). Entre 2014 et 2020, ces programmes ont notamment permis d’encourager le développement des entreprises, de déployer les réseaux numériques, de promouvoir un développement durable, d’améliorer les offres médico-sociales et scolaires, de favoriser l’insertion professionnelle ou encore de diminuer les surcoûts liés à la situation géographique guyanaise.

A ces sommes s’ajouteront notamment une part de l’enveloppe du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), dont le montant est de 10 milliards d’euros pour l’ensemble de la France de 2023 à 2027, ainsi qu’une partie du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA), qui correspond à 567 millions d’euros au niveau français pour la période 2021-2027.

La collectivité prend également part à plusieurs programmes de coopération comme Interreg Caraïbes (qui a pour objectif de répondre aux enjeux et défis communs aux pays et territoires de la zone caraïbe) ou encore Interreg Amazonie (qui facilite la coopération avec les pays voisins de l’Amazonie.).

La Guyane est la région la moins dense de France, avec 3 habitants au kilomètre carré. Son territoire, délimité par le Brésil au sud, le Suriname à l’ouest et l’océan Atlantique au nord-est, n’est urbanisé que sur sa bande littorale (2 567 habitants/km² à Cayenne, le chef-lieu de la région). La forêt tropicale guyanaise, qui recouvre quasiment l’intégralité du territoire, compte parmi les réserves écologiques les mieux préservées du monde.

La démographie guyanaise croît néanmoins rapidement, sous l’effet d’un taux de natalité élevé et d’un faible taux de mortalité. Une personne sur deux y est âgée de moins de 25 ans.

L’économie guyanaise est largement tournée vers le secteur tertiaire. Le secteur spatial y occupe néanmoins une place particulière. C’est en effet depuis Kourou que l’Union européenne lance ses fusées Ariane et Vega.

La Maison de la Forêt et du Bois - Crédits : Collectivité territoriale de Guyane

Ma région agit pour moi