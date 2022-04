Jeunesse : un road trip pour promouvoir les réalisations de l'UE dans les outre-mer

Dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne (PFUE), le ministère des Outre-mer organise une série de road trips dans des régions ultrapériphériques françaises. Ce projet s’adresse à huit jeunes européens qui vont pouvoir partir à la découverte de projets financés par l’Union européenne dans ces régions ultramarines.

La Martinique, ici représentée, sera l’un des territoires d’outre-mer qui fera l’objet d’un road trip dans le cadre de ce projet dédié à la jeunesse - Crédits : Damien Verrier / iStock

En mars 2022, la Direction générale française des outre-mer lançait un appel à candidature pour participer au projet Road Trip’Eur. Celui-ci visait de jeunes influenceurs pour les amener à explorer des territoires situés en dehors de la France métropolitaine.

L’objectif est de mettre en valeur les départements et régions français d’outre-mer dans le contexte de la PFUE, mais aussi d’accorder une place aux jeunes dans le cadre de l’Année européenne de la jeunesse. Sélectionnés parmi près de 600 candidats, huit jeunes européennes et européens auront l’occasion unique de parcourir la “route Atlantique” ou la “route Océan Indien” et d’y découvrir des projets réalisés en partie grâce à des fonds européens.

Découvrir l’Union européenne dans les outre-mer…

Le projet road trip Outre-mer se déroulera du 5 au 17 mai 2022. En plus de découvrir des réalisations soutenues par l’UE, l’idée est de renforcer le sentiment d’appartenance européenne pour les territoires ultrapériphériques : Guyane, Saint-Martin, Guadeloupe et Martinique pour la “route Atlantique” ainsi que Mayotte et La Réunion en ce qui concerne la “route Océan Indien”.

Cette aventure proposée à huit jeunes influenceurs originaires de plusieurs pays de l’UE prendra la forme d’une chasse au trésor afin de trouver 12 étoiles et de recomposer ainsi le drapeau européen. L’exploration des régions d’outre-mer permettra la valorisation des actions concrètes de l’Europe dans les différents territoires visités mais aussi la rencontre de personnalités s’impliquant dans des projets européens, notamment pour la jeune génération.

Au terme de leur parcours dans ces régions ultramarines, les deux équipes de 4 influenceurs devront rapporter leurs étoiles en se retrouvant à Bruxelles. La capitale européenne constituera la ligne d’arrivée du projet road trip Outre-mer.

… à travers une mini série documentaire

Grâce à la collaboration des jeunes influenceurs et des institutions européennes, une mini série d’aventures et de découvertes sera réalisée à partir de la vie quotidienne des équipes. Composé de 5 épisodes d’une durée de 7 à 8 minutes, ce carnet de voyages sous forme de vlogs racontera la mission Road Trip’Eur depuis le départ des jeunes à Paris jusqu’à la fin du voyage dans la capitale belge. En parallèle, les influenceurs publieront au quotidien du contenu sur leurs réseaux sociaux durant leur séjour.

Les images filmées permettront de valoriser l’implication des départements et régions français d’outre-mer dans le projet européen mais aussi la mise en valeur et la découverte des lieux et des paysages visités.