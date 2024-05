Eurovision : la Commission fustige l’interdiction du drapeau européen et demande des explications

Ce lundi 13 mai, Bruxelles a protesté contre la décision d’interdire la bannière bleue aux douze étoiles lors de la finale du concours européen de la chanson. Seuls les drapeaux des pays participants et de la communauté LGBT étaient autorisés.

L’édition 2024 de l’Eurovision a été remportée par le rappeur suisse Nemo - Crédits : Sarah Louise Bennett / UER

“Rarement le concours de l’Eurovision aura suscité autant de polémiques”, commente Le Monde. En effet, l’édition 2024 du très populaire concours paneuropéen de la chanson a d’abord été marquée par une “série de controverses […], notamment l’expulsion de dernière minute de Joost Klein, le candidat néerlandais, et la participation d’Israël, qui a semé la discorde alors que la guerre se déroule à Gaza”, fait remarquer Euronews.

De fait, le concours s’est aussi et surtout distingué “en bannissant du spectacle le drapeau européen […] qui est également celui du Conseil de l’Europe et de ses 46 membres”, note Le Monde. Et cette décision “n’est pas bien passée à Bruxelles, où le vice-président de la Commission chargée de la promotion du mode de vie européen, le Grec Margarítis Schinás, a tancé les organisateurs”, fait savoir le journal du soir.

“L’Eurovision est d’abord et avant tout une célébration de l’unité européenne, de la diversité et des talents de l’Europe […], le drapeau européen en [étant] un symbole”, a écrit sur X le commissaire grec [Libération]. Et d’ajouter qu’à “moins d’un mois des élections européennes, il ne devrait y avoir aucun obstacle, petit ou grand, à la célébration de ce qui unit les Européens”, rapporte le quotidien.

“Tensions géopolitiques”

L’Union européenne de radiotélévision (UER), organisatrice de l’Eurovision, a rétorqué que “comme les années précédentes, les drapeaux des pays participants et les drapeaux arc-en-ciel [représentant la communauté LGBT, NDLR] étaient autorisés à Malmö [où s’est tenue l’édition 2024, NDLR]”, indique Der Spiegel. Cette “alliance de médias publics de 56 pays, en Europe et au-delà” a en effet rappelé qu’elle interdisait “toute bannière à message politique”, explique la chaîne de télévision belge RTBF.

En creux, l’UER souhaitait surtout “éviter de voir fleurir des drapeaux palestiniens”, dans le contexte de la guerre qui se poursuit à Gaza, fait savoir Le Monde. Alors que plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés à Malmö pour brandir le drapeau palestinien avant la finale, “la participante israélienne, Eden Golan, a été accueillie par un mélange de huées et d’acclamations en montant sur scène”, rappelle Politico.

“Il n’était pas question explicitement de bannir le drapeau européen”, se justifie l’UER auprès du Monde. Toutefois, la “politique de vérification des drapeaux a été appliquée avec plus de zèle” cette année compte tenu de l’ ”augmentation des tensions géopolitiques”, admettent les organisateurs.

“Défendre nos valeurs”

Selon Politico, “des enregistrements de l’événement l’année précédente montrent clairement des dizaines de drapeaux de l’UE dans le public”. Mais lors de l’édition 2024, plusieurs personnes venues assister à la cérémonie ont été “interdit[e]s d’accès à la salle” parce qu’elles étaient “en possession de leurs drapeaux européens”, affirme Margarítis Schinás [Libération]. Par ailleurs, The Guardian rappelle que l’UER avait toléré la présence du drapeau bleu frappé de douze étoiles en 2016 à condition qu’il ne soit pas utilisé comme “un outil pour faire intentionnellement une déclaration politique pendant l’émission”.

“C’est précisément lorsque la situation géopolitique est compliquée que nous devons défendre nos valeurs – les valeurs de liberté, de diversité culturelle et de compréhension entre les peuples”, a déclaré le porte-parole de la Commission Eric Mamer, en réponse à l’UER et alors que Bruxelles demande des explications aux organisateurs, cite Le Monde.

“A moins d’un mois des élections européennes [qui se tiendront du 6 au 9 juin prochain, NDLR], qui gagnera en interdisant le drapeau de l’UE à l’Eurovision ? Seulement les eurosceptiques et les ennemis de l’Europe”, a de son côté fustigé Margarítis Schinás, cité par Libération. Et le commissaire grec de souligner que “des milliers de manifestants géorgiens se sont massés dans les rues de Tbilissi” ces dernières semaines en brandissant des drapeaux européens, rapporte le quotidien. En cause : un projet de loi controversé sur l’ ”influence étrangère”, perçu comme une entrave aux aspirations du pays à rejoindre l’UE [France 24].

La bannière bleue aux douze étoiles dorées a été créée en 1955 en tant qu’ ”emblème du Conseil de l’Europe, une institution paneuropéenne de promotion des droits humains indépendante de l’UE”, rappelle The Guardian. Le Parlement européen l’a ensuite adoptée en 1983 avant qu’elle ne devienne le drapeau officiel de “toutes les institutions de l’UE en 1986″, précise le quotidien britannique.

