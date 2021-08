L'Europe en région : les Pays de la Loire

Située dans l’ouest de la France, la région Pays de la Loire est la huitième région du pays par sa population, comprise entre celles de la Lituanie et de la Croatie, et par sa superficie, comparable à celle de la Belgique.

Découvrez ses spécificités et le rôle de l’Union européenne sur le territoire.

Avec leurs 3,7 millions d’habitants, les Pays de la Loire sont la huitième région française la plus peuplée. Leur superficie (32 082 km²) est légèrement plus grande que celle de la Belgique.

La géographie de la région est marquée par la présence de l’océan Atlantique, qui borde l’ouest du territoire. La Loire, qui a donné son nom à la collectivité, traverse les départements du Maine et de la Loire-Atlantique. Les territoires régionaux limitrophes des Pays de la Loire sont la Bretagne au nord-ouest, la Normandie au nord-est, le Centre-Val de Loire à l’est et la Nouvelle-Aquitaine au sud.

Plusieurs aires urbaines importantes concentrent une part significative de la population, notamment Nantes en Loire-Atlantique (961 521 habitants en 2016), Angers dans le Maine-et-Loire (419 633 habitants) ou encore Le Mans dans la Sarthe (347 397 habitants). La densité de population des Pays de la Loire s’élève à 117 habitants par km2 en 2016, ce qui est supérieur à la moyenne nationale à la même période (105 habitants par km2).

D’un point de vue économique, la région présente une importante composante industrielle. Notamment agroalimentaire, avec la présence de sièges sociaux de très grandes entreprises nationales du secteur que sont Lactalis, Charal ou encore Fleury Michon. Une présence qui s’explique en partie par la place qu’occupe l’agriculture dans l’économie régionale : les Pays de la Loire sont la seconde région française en termes d’élevage et pour la production animale en 2016. La fabrication de produits métalliques est la deuxième principale activité industrielle du territoire.

Le secteur des services (marchands et non marchands) y représente quant à lui 6 emplois sur 10 en 2016. Les Pays de la Loire se démarquent dans ce domaine par l’importance des services aux entreprises, des assurances et de l’informatique.

En ce qui concerne la recherche & développement, la région se distingue par neuf pôles de compétitivité (association d’entreprises, de chercheurs et de centres de formation), dont trois à vocation mondiale : Mer Bretagne Atlantique, Images & Réseaux et Végépolys.

Visitée par 19 millions de personnes chaque année, la région Pays de la Loire possède un important secteur touristique, porté par la côte Atlantique ou encore les châteaux de la Loire.

Le tissu économique régional se caractérise donc par sa diversification.

Le PIB par habitant des Pays de la Loire, exprimé en standards de pouvoir d’achat, s’élève à 28 100 en 2017, légèrement en-dessous de la moyenne européenne (30 000). Le taux de chômage s’élève pour sa part à 7,2 % au troisième trimestre 2019, un chiffre inférieur à la moyenne nationale (8,6 %) et à celle de la zone euro (7,6 % en juin 2019). Les Pays de la Loire figurent ainsi en tête des régions où le chômage est le plus faible en France, au coude-à-coude avec la Bretagne (7,1 % au troisième trimestre 2019).

La région bénéficie de 928 millions d’euros de fonds européens pour la période 2014-2020. Ces fonds interviennent, par exemple, dans la protection de l’environnement ou encore dans le soutien aux TPE-PME.



Saumur, ville du Maine-et-Loire traversée par la Loire - Crédits : tma1 / iStock

Ma région agit pour moi