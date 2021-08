En Mayenne, une randonnée pédagogique pour célébrer l'Europe

Les 70 kilomètres qui séparent Château-Gontier de la ville de Mayenne, le long de la rivière du même nom, ont été jalonnés de panneaux pédagogiques sur l’Europe. Un projet mené par la Maison de l’Europe en Mayenne, avec l’aide de la région Pays de la Loire et de la Commission européenne.

53 panneaux pédagogiques ont été installés en bord de Mayenne – Crédits : Maison de l’Europe en Mayenne

Si vous longez la Mayenne, impossible de les rater : le long des 70 kilomètres du chemin de halage, entre les communes de Château-Gontier, Laval et Mayenne, 53 panneaux pédagogiques ponctuent la promenade d’informations sur l’Europe. 53, comme le département, et 70, comme les 70 ans de la déclaration Schuman, pierre fondatrice de la construction européenne.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre d’une journée européenne, initialement prévue lors de l’anniversaire de la déclaration le 9 mai 2020, mais qui a finalement été reportée au 10 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire. Au-delà de la randonnée et des panneaux, d’autres animations se sont ainsi installées le long du parcours pour l’occasion, comme des dégustations gastronomiques de produits locaux aux labels européens, ou des stands ludiques et informatifs tenus par les comités de jumelage et les associations européennes. Avec des concerts, jeux et discours d’élus locaux et européens, au sein du “village européen” monté pour l’occasion en centre-ville de Laval.

Samedi, 71è anniversaire de la Déclaration Schuman avec @MaisonEurope53. Merci aux bénévoles pour leur formidable action de pédagogie de l’🇪🇺auprès des citoyens.

Les défis devant nous sont nombreux. Ensemble, changeons l’🇪🇺 en participant à la Conférence sur l’avenir de l’Europe! pic.twitter.com/DPFUygWZ5G — Valérie Hayer (@ValerieHayer) July 12, 2021

Un projet pédagogique

Ouverte aux marcheurs et cyclistes, la promenade en bord de Mayenne est devenue un itinéraire pédagogique européen. L’occasion de découvrir “non seulement les grandes dates mais aussi les petites anecdotes qui ont marqué la construction de ce qui est aujourd’hui l’Union européenne”, explique la Maison de l’Europe en Mayenne, à l’initiative du projet. Et d’en apprendre plus sur les élargissements de l’Union, les élections européennes, certaines directives ou encore l’impact concret de l’Europe sur le territoire mayennais et des Pays de la Loire, à travers des exemples de projets européens locaux.

La randonnée et les événements l’accompagnant ont été collectivement financés par nombre d’acteurs locaux : les municipalités et agglomérations de Laval, Château-Gontier et Mayenne, le département ainsi que la région figurent au nombre des partenaires.

La journée du 10 juillet en particulier avait pour but d’améliorer la pédagogie auprès du grand public. La Commission européenne, par le biais de sa représentation en France, a d’ailleurs pris en charge la moitié des coûts de l’événement, à hauteur de 25 000 euros. Celui-ci s’inscrit dans le cadre de son appel à projets 2019, “Actions et évènements en France sur l’Union européenne”, qui veut “soutenir des actions d’information et de communication sur l’Europe en France, dans le but de rapprocher l’Union européenne de ses citoyens”.

Susciter l’intérêt et l’engagement autour de l’Europe

Un objectif atteint, à en croire les organisateurs : 1 100 personnes ont ainsi pris part à la journée festive à Laval. Sans compter les promeneurs qui auront vu les panneaux pédagogiques, avant, pendant et après l’événement : installés depuis fin mars 2021, ils resteront en place jusqu’au 30 septembre prochain.

La randonnée pédagogique s’inscrit dans la mission de la Maison de l’Europe d’informer et de susciter le débat sur les questions européennes, pour montrer que “l’Europe ça n’est pas que la gigantesque usine à gaz très lointaine que l’on a du mal à comprendre, à Bruxelles ou à Strasbourg”, expliquait en 2020 son président Michel Ferron au micro d’Oxygène radio. La journée du 10 juillet a également permis aux participants de s’exprimer par le biais d’un questionnaire. “Ils ont répondu à des questions sur l’Union européenne, leurs moyens de s’informer à ce sujet, leur confiance dans les institutions et les priorités qu’ils aimeraient voir mises à l’agenda”, explique Judith Hager, chargée de projets à la Maison de l’Europe en Mayenne. “Nous avons récolté 494 avis, qui feront l’objet d’un compte-rendu et seront transmis à la représentation de la Commission en France, ainsi qu’aux eurodéputés du Grand Ouest”. Une participation citoyenne dans l’air du temps, quelques mois seulement après le lancement officiel de la Conférence sur l’avenir de l’Europe.