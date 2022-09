L’Europe en région : La Réunion

Située à l’ouest de l’océan Indien, l’île de La Réunion est à la fois une région et un département français, de taille comparable au Luxembourg.

Découvrez ses spécificités et le rôle de l’Union européenne sur le territoire.

Entre 2021 et 2027, la région touchera 1,4 milliard d’euros au titre de deux programmes européens dont elle est autorité de gestion : le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds social européen + (FSE+).

A ces deux enveloppes financières s’ajouteront notamment une part de l’enveloppe du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), dont le montant est de 10 milliards d’euros pour l’ensemble de la France de 2023 à 2027, ainsi qu’une partie du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA), qui correspond à 567 millions d’euros au niveau français pour la période 2021-2027.

La Réunion a bénéficié de 2,2 milliards d’euros à travers quatre fonds européens pour la période 2014-2020. La moitié provenait du FEDER, le Fonds européen de développement régional, notamment pour soutenir l’adaptation au changement climatique et l’investissement dans les zones urbaines (développement économique et d’infrastructures).

Forte de son emplacement dans l’hémisphère sud, La Réunion est impliquée dans plusieurs programmes de coopérations. Elle est intégrée au programme Interreg Océan Indien avec Mayotte et une dizaine de pays ou territoires : Madagascar, Comores, Seychelles, Maurice, Australie, Mozambique… Dotée d’un budget de 63,2 millions d’euros entre 2014 et 2020, cette initiative avait pour priorités la recherche et l’innovation, le développement des échanges économiques, l’adaptation au changement climatique, la valorisation du patrimoine ainsi que la formation et les échanges culturels.

C’est l’une des neuf régions ultrapériphériques de l’Union européenne. Le Réunionnais Younous Omarjee a représenté la circonscription française des Outre-mer (section Océan Indien) au Parlement européen de 2012 à 2019. Il a été réélu en 2019, mais sur la liste désormais nationale de La France insoumise. Il a été le premier ultramarin à accéder au poste de président d’une commission au Parlement européen, celle du développement régional (REGI).

Une élue et un suppléant de La Réunion siègent au Comité européen des régions :

Yolaine Costes (PPE), conseillère régionale

Wilfrid Bertile (Parti socialiste), conseiller régional

Avec près de 870 000 habitants au 1er janvier 2022, La Réunion est la région française ultramarine la plus peuplée. Cette île de l’océan Indien, d’une superficie comparable à celle du Luxembourg (2 504 km²), est située à 210 km de l’Ile Maurice et 800 km de Madagascar. Son territoire est dominé par deux ensembles volcaniques culminant à plus de 2 500 mètres : le piton des Neiges et le piton de la Fournaise (toujours en activité), d’où descendent de multiples cours d’eau.

La population de l’île - très métissée (principalement d’origine africaine, asiatique et européenne) et jeune - se concentre sur le littoral (notamment à Saint-Denis, le chef-lieu de la région) et au bas de ces massifs volcaniques, où près de 23 000 hectares sont dédiés à la culture de la canne à sucre. Avec une moyenne d’1,8 tonne produite chaque année depuis dix ans, La Réunion est le premier producteur européen de sucre de canne. Le territoire agricole couvre 20 % de la superficie de l’île.

C’est néanmoins le tourisme (192,1 millions d’euros de recettes en 2021) qui représente la première ressource économique de la région, dont les cirques, pitons et remparts sont classés au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2010. En 2020, La Réunion a importé 5,3 milliards d’euros de marchandises et en a exporté 293 millions, principalement des produits agroalimentaires (rhum, sucre, pêche). Le taux de chômage y reste très élevé, à 18,6 % au premier trimestre 2022 contre 7,3 % au niveau national. Alors que la vie y coûte plus cher qu’en France métropolitaine, La Réunion compte parmi les régions les moins riches de l’Union européenne au regard de son PIB par habitant. 14 % de la population y vit en situation de grande pauvreté.



La Réunion parie sur ses paysages pour développer son secteur touristique. Ici, vue sur le cirque de Mafate - Crédits : Guillaume Flament (2018) / Flickr CC BY-ND 2.0

