L’Europe en région : la Bourgogne-Franche-Comté

Située dans le centre-est de la France, la région Bourgogne-Franche-Comté possède un territoire de taille comparable à celui de pays européens tels que la Suisse ou la Slovaquie.

Découvrez ses spécificités et le rôle de l’Union européenne sur le territoire.

Très étendue, la Bourgogne-Franche-Comté se situe à l’est de la France, partageant une frontière avec la Suisse.

Entre 2021 et 2027, la région touchera 485 millions d’euros au titre de deux programmes européens dont elle est autorité de gestion : le fonds européen de développement régional (Feder) et le fonds social européen + (FSE+). Le premier sera mobilisé pour soutenir les projets liés à la recherche, l’innovation ou encore le développement des PME. Une partie importante de son budget (121 millions d’euros) sera consacrée au renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments, aux énergies renouvelables et à la biodiversité. Le second entend quant à lui soutenir des projets en faveur de l’apprentissage ou de la formation professionnelle.

A cela, il faudra également ajouter 254 millions d’euros du fonds européens agricole pour le développement rural (Feader) entre 2023 et 2027.

Enfin, la Bourgogne-Franche-Comté collabore étroitement avec la Suisse. Le Conseil régional est ainsi autorité de gestion du programme de coopération Interreg France-Suisse pour la période 2021-2027. Doté de 69,7 millions d’euros (du Feder) ainsi que de 50 millions de francs suisses, celui-ci accompagne des initiatives transfrontalières autour de cinq thématiques :

Neutralité carbone et transition écologique

Recherche et innovation, développement des usages numériques

Mobilité durable et multimodalité

Culture et tourisme durable

Réduction des obstacles à la frontière franco-suisse.

Deux élus (ainsi qu’une suppléante) des collectivités de la Bourgogne-Franche-Comté siègent au Comité européen des régions :

Vincent Chauvet (Renew Europe), maire d’Autun, en Saône-et-Loire

Patrick Molinoz (Parti socialiste), vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Claudette Brunet-Lechenault (Parti socialiste), conseillère départementale de Saône-et-Loire (suppléante)

La Bourgogne-Franche-Comté compte un peu moins de 2,8 millions d’habitants. C’est plus que la région de Galice en Espagne (2,7 millions) et un peu moins que l’aire métropolitaine de Lisbonne au Portugal (2,9 millions). Elle est toutefois la deuxième région française métropolitaine la moins densément peuplée. Avec 58 habitants au km2, elle se situe d’ailleurs très en dessous de la moyenne européenne (109 habitants au km2). Elle est ainsi la première région rurale de France, puisque plus de la moitié de ses habitants vivent dans des espaces ruraux.

Deuxième région de France où le taux de chômage est le moins élevé pour la population active âgée de 20 à 64 ans en 2020 (6,9%), légèrement au-dessus de la moyenne européenne (6,5 % à l’époque). Moins présente dans les activités tertiaires, c’est la deuxième région industrielle française (16,1 % des emplois), avec la présence d’entreprises de l’automobile, de la chimie, de l’énergie ou encore de la métallurgie. Elle compte également cinq pôles de compétitivité. La Bourgogne-Franche-Comté est aussi tournée vers la viticulture et l’élevage, faisant d’elle une région plus agricole que la moyenne.

Paysage de vignoble près de la Roche de Solutré (2021) - Crédits : Pixel-68 / iStock

