Elections européennes 2024 : quand et où auront lieu les prochains meetings des différents partis ?

Membre du parti Renaissance (ex-LREM), Valérie Hayer est élue au Parlement européen en 2019. Coordinatrice au sein de la commission des Budgets, elle travaille plus particulièrement sur la question des ressources propres de l'UE. Le 25 janvier 2024, elle est élue présidente du groupe Renew Europe. Quelques semaines plus tard, elle est désignée tête de liste de Renaissance avec le Mouvement démocrate (MoDem), Horizons et le Parti radical, en vue des prochaines élections européennes en juin.