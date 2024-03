Elections européennes 2024 : qui sont les candidats de la liste La France insoumise (LFI) ?

Manon Aubry, Jean-Luc Mélenchon, Huguette Bello, Damien Carême, Younous Omarjee, Leïla Chaibi… découvrez les candidats qui figurent sur la liste de La France insoumise pour les élections européennes du 9 juin 2024 en France.

Les eurodéputés sortants Manon Aubry et Damien Carême figurent sur la liste de La France insoumise aux élections européennes. Jean-Luc Mélenchon sera en dernière position - Crédits : Jean-Luc Mélenchon sur X | Parlement européen

Le mercredi 6 mars, la direction de La France insoumise (LFI) a dévoilé les noms des candidats qui figureront sur la liste du parti pour les élections européennes du 9 juin prochain en France. Comme en 2019, Manon Aubry, coprésidente du groupe de La Gauche au Parlement européen, figure en 1ère position et mènera la campagne du mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Trois autres eurodéputés insoumis sortants figurent sur cette liste, parmi les premiers candidats : Younous Omarjee (2e position), Marina Mesure (3e) et Leïla Chaibi (5e).

Quelques transfuges et beaucoup de militants

Cette liste insoumise rassemble également quelques transfuges d’autres partis de gauche. Ainsi, Damien Carême, député européen élu en 2019 sur la liste d’Europe Ecologie Les Verts, a rejoint les insoumis à la suite de des désaccords avec les dirigeants écologistes sur la stratégie adoptée pour la campagne des européennes. Il figure en 8e position sur la liste du parti de gauche radicale.

On retrouve aussi l’ancien coordinateur national de Génération.s, mouvement fondé par Benoît Hamon (Arash Saeidi, 6e position), l’ancienne responsable nationale des Jeunes écologistes (Camille Hachez, 19e), ainsi que des membres du parti fondé par Aymeric Caron, Révolution écologique pour le vivant (trois candidats, aux 11e, 55e et 66e positions).

Pour le reste, La France insoumise fait la part belle à ses militants et responsables locaux. Anthony Smith, inspecteur du travail et syndicaliste (4e), Rima Hassan, militante pro-palestinienne (7e) et les coanimateurs nationaux des Jeunes insoumis, Emma Fourreau (9e) et Aurélien Le Coq (10e), figurent également parmi les dix premiers candidats.

Jean-Luc Mélenchon en dernière position

Présentée par La France insoumise début mars, la liste a été officiellement approuvée par les militants du parti. Les insoumis ont entériné ce choix lors du lancement de leur campagne, samedi 16 mars à Villepinte (Seine-Saint-Denis). A cette occasion, le parti a dévoilé son affiche ainsi que son slogan de campagne : “Donnez-nous la force de tout changer”.

L’identité des deux derniers candidats de la liste a également été dévoilée. Des places non éligibles mais symboliques, en général réservées à des figures du parti, pour renforcer la crédibilité de la liste. Les insoumis n’ont pas dérogé à la tradition. Présidente de la région Réunion et ancienne députée, Huguette Bello figure en 81e et dernière position sur la liste menée par Manon Aubry. Juste devant elle, en dernier candidat masculin, on retrouve le fondateur du mouvement et triple candidat à l’élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon (80e place).

La liste des candidats de La France insoumise

En gras figurent les eurodéputés sortants.