Elections européennes 2024 : le Parlement européen dévoile un film émouvant pour inciter au vote

Pour inciter les électeurs des quatre coins de l’UE à voter lors du scrutin de juin, le Parlement européen a dévoilé ce lundi 29 avril un film spécial empli d’émotions. Il met en scène des personnes âgées témoignant auprès de leurs petits-enfants des changements qu’ont apporté la démocratie européenne dans leur vie.

Le film “Utilisez votre voix” et neuf autres versions du clip destinées à la télévision, au cinéma, à la radio et aux réseaux sociaux sont diffusés dans tous les États membres - Crédits : Pietro Naj-Oleari / Parlement européen

“Utilisez votre voix, ou d’autres décideront pour vous.” A six semaines des élections européennes, le Parlement européen a décidé de prendre les devants pour inciter les électeurs à voter en juin prochain. Avec ce slogan percutant et lourd de responsabilités, l’institution entend insister “sur l’importance de se rendre aux urnes et de protéger la démocratie”.

Pour rappel, les élections européennes se tiendront du 6 au 9 juin 2024 dans les 27 Etats membres de l’Union européenne. Les électeurs français seront appelés aux urnes le dimanche 9 juin, et dès le samedi 8 juin pour ceux qui résident à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française ou qui sont établis sur le continent américain. À LIRE AUSSI Elections européennes 2024 : les dates clés jusqu’au scrutin

“Le droit de vote ne devrait jamais être considéré comme acquis”

Un slogan qui s’inscrit dans le cadre de la deuxième et dernière phase de la campagne de communication du Parlement européen autour des élections qui se tiendront dans les 27 Etats membres de l’Union européenne, du 6 au 9 juin. A cette occasion l’institution a dévoilé un film spécial, pièce maîtresse de cette campagne, afin de sensibiliser les électeurs des quatre coins de l’Union sur l’importance d’utiliser son droit de vote.

Quatre minutes durant, ce film met en scène des personnes âgées venant de toute l’Europe (France, Allemagne, Pologne, Roumanie…), qui ont vécu assez longtemps pour voir le monde changer radicalement, témoigner de la Seconde guerre mondiale ou de la chute du mur de Berlin. Des Européens qui ont fait l’expérience de l’impact de la démocratie sur leur vie et qui partagent ces témoignages de leur vécu avec de jeunes membres de leur famille.

“Ces personnes sont probablement confrontées au dernier vote de leur vie et ont donc envie de transmettre un message au reste d’entre nous. Une envie de faire vivre la démocratie longtemps après leur départ”, explique le Parlement européen dans un communiqué. Le message général est simple : “le droit de vote ne devrait jamais être considéré comme acquis”.

Le Parlement européen n’est pas le seul acteur de la sphère européenne à miser sur des films de ce type pour convaincre les électeurs d’aller voter en juin. Fin mars, l’Institut Jean Monnet dévoilait une campagne de communication originale, composée d’une série de huit courtes vidéos humoristiques, mettant en scène les acteurs de la série à succès “Parlement”. Plus récemment, le gouvernement français a lui aussi présenté sa campagne de communication pour inciter les électeurs à se rendre aux urnes le 9 juin. Axée autour du slogan “Allons voter”, elle vise en particulier les plus jeunes, en adoptant leurs codes en ligne et en étant diffusée sur les médias numériques et réseaux sociaux qu’ils privilégient. À LIRE AUSSI Elections européennes : la série “Parlement” s’engage avec des clips humoristiques pour inciter les jeunes à voter À LIRE AUSSI Elections européennes 2024 : le gouvernement lance sa campagne d’incitation au vote

Monique, 95 ans, ambassadrice de la démocratie européenne

Parmi les protagonistes de ce petit film, on retrouve côté français Monique Maugas-Bauzou, ancienne chercheuse en médecine. C’est son petit-fils, Robin Bauzou, 35 ans, qui lui a demandé de participer à cette campagne du Parlement européen. Après une vidéo tournée chez elle en guise de casting, le duo a été convié par l’institution à participer au tournage du documentaire au Danemark.

Présente lors de la diffusion en avant-première du film à Europa Experience, jeudi 25 avril à Paris, jour de son 96e anniversaire, Monique confie quelques secrets de ce tournage qui semble l’avoir marquée. La retraitée se souvient de l’étonnement de l’équipage de l’avion de voir une personne de 95 ans voyager ainsi jusqu’à Copenhague, se demandant ce qu’elle allait “faire sous la neige, à -7° C”, raconte-t-elle. “J’ai toujours aimé l’aventure, peut-être que c’est ma dernière”, ajoute-t-elle.

Née au tournant des années 1930, Monique Maugas-Bauzou a connu l’Europe dans tous ses états, y compris les pires. C’est ce qu’elle relate dans son témoignage. “Maman a été tuée quand j’avais 12 ans, confie-t-elle après avoir visionné le film dans lequel elle apparaît. ‘Maman, je t’en supplie, fais que les hommes ne se battent plus jamais’, ai-je dit sur sa tombe. Sans faire exprès j’avais inventé la démocratie”, relate-t-elle. “Ma grand-mère a un certain don pour raconter son passé”, s’émeut Robin, son petit-fils.

Des décennies plus tard, Monique se réjouit de voir l’Europe telle qu’elle est aujourd’hui. Non sans une pointe d’inquiétude cependant, face au contexte politique qui s’installe depuis plusieurs années. Devant la montrée des extrêmes au quatre coins du continent, elle concède être “un peu inquiète”. “J’étais toute petite quand le nazisme est arrivé. Sur la TSF, il y avait Hitler ; rien qu’à l’entendre, on savait qu’il allait se passer quelque chose. J’avais peur d’entendre sa voix et j’avais peur pour mon père. Je sentais qu’il allait se passer quelque chose”, se remémore-t-elle. “Si je peux laisser un message avant de partir : Vivez la démocratie ! ”

Présente lors de la diffusion en avant-première du film à Europa Experience avec son petit-fils, Monique Maugas-Bauzou,qui a fêté ses 96 ans ce jour-là a confié quelques secrets de tournage à la Cheffe du bureau du Parlement européen Isabelle Coustet et au public présent- Crédits : Toute l’Europe