Elections européennes 2024 : comment voir le débat du 23 mai entre les Spitzenkandidaten ?

Jeudi 23 mai à partir de 15 heures, les candidats à la présidence de la Commission européenne se retrouveront pour un grand débat. Il sera diffusé sur France info, canal 27.

En 2019, les Spitzenkandidaten avaient déjà été réunis pour un débat télévisé organisé depuis le Parlement européen de Bruxelles - Crédits : Jan van de Vel / Parlement européen

Ce sera, sans nul doute, l’un des moments forts de la campagne des élections européennes. Jeudi 23 mai, le Parlement européen et l’Union européenne de radio-télévision (UER) organiseront le grand débat entre les candidats à la présidence de la Commission, mieux connus sous le nom de “Spitzenkandidaten”.

Cinq débatteurs

Le débat débutera à 15 heures, pour une durée de près de deux heures, et se tiendra dans l’hémicycle du Parlement européen à Bruxelles (Belgique). Cinq Spitzenkandidaten ont confirmé leur présence :

Walter Baier (Autriche), président du Parti de la gauche européenne et Spitzenkandidat de la Gauche européenne .

(Autriche), président du Parti de la gauche européenne et de la . Sandro Gozi (Italie), secrétaire général du Parti démocrate européen, député européen depuis 2020 et co- Spitzenkandidat de Renew Europe Now , aux côtés de Valérie Hayer (France) et de Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Allemagne).

(Italie), secrétaire général du Parti démocrate européen, depuis 2020 et co- de , aux côtés de Valérie Hayer (France) et de Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Allemagne). Ursula von der Leyen (Allemagne), présidente de la Commission européenne depuis 2019, ancienne ministre allemande, Spitzenkandidatin du Parti populaire européen .

(Allemagne), présidente de la depuis 2019, ancienne ministre allemande, Spitzenkandidatin du . Terry Reintke (Allemagne), coprésidente du groupe des Verts/ALE au Parlement européen , députée européenne depuis 2014 et co-Spitzenkandidatin des Verts européens avec Bas Eickhout (Pays-Bas).

(Allemagne), coprésidente du groupe des au , depuis 2014 et co-Spitzenkandidatin des avec Bas Eickhout (Pays-Bas). Nicolas Schmit (Luxembourg), commissaire européen à l’Emploi et aux Droits sociaux depuis 2019, ancien ministre luxembourgeois, Spitzenkandidat du Parti socialiste européen.

Cinq des sept groupes politiques que compte aujourd’hui le Parlement européen seront ainsi représentés lors de ce débat. Les deux restants, d’extrême droite, n’y participeront pas. En effet, Identité et démocratie (ID) et les Conservateurs et réformistes européens (CRE) étant opposés au système de Spitzenkandidat, ils n’ont pas désigné de candidats à la présidence de la Commission européenne.

Retransmission sur France info, canal 27

Le débat sera retransmis dans l’intégralité des 27 Etats membres de l’Union européenne. Dans l’Hexagone, France info assurera cette diffusion en direct sur sa chaîne télévisée (canal 27) ainsi que sur son site internet (franceinfo.fr). En amont de ce débat, la chaîne proposera dès 14 heures une émission spéciale avec des invités en plateau, des correspondants depuis Bruxelles et des reportages.

Un journaliste de France info et un téléspectateur pourront poser une question aux débatteurs à Bruxelles, depuis Europa Expérience à Paris. A l’issue du débat, la chaîne proposera un débrief de l’événement dans l’émission “On vous répond”, à partir de 17 heures.

Les thèmes bientôt dévoilés

Le Parlement européen fait savoir que les candidats s’exprimeront en anglais lors de ce débat, et que la traduction en direct sera assurée dans les 24 langues officielles de l’Union européenne. Le débat sera animé par les journalistes Martin Řezníček (Télévision tchèque) et Annelies Beck (VRT, Belgique).

Plusieurs thèmes d’actualité seront à l’ordre du jour, mais ils n’ont pas encore été dévoilés. “Les questions seront posées par le public de l’hémicycle, par les spectateurs des événements organisés par les bureaux de liaison du Parlement dans les États membres de l’UE, par l’intermédiaire des médias sociaux, et par les deux modérateurs. Ces derniers mèneront également des entretiens en tête-à-tête avec les candidats, dans une nouvelle séquence du débat Eurovision 2024, appelée ‘Spotlight’ “, indique le Parlement européen dans un communiqué.