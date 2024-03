Elections européennes : la série “Parlement” s’engage avec des clips humoristiques pour inciter les jeunes à voter

A l’initiative de l’Institut Jean Monnet et de Cinétévé, une campagne de communication met en scène les acteurs de la série “Parlement” dans de courts clips humoristiques. L’objectif : inciter les jeunes à voter lors des élections européennes de juin.

Les trois premières saisons de Parlement sont disponibles gratuitement sur france.tv, alors que la saison 4 est en cours de tournage - Crédits : Parlement

Tous les moyens sont bons pour convaincre les électeurs de se déplacer aux urnes pour les prochaines élections européennes. Y compris l’humour et l’autodérision. C’est le ton qu’ont choisi l’Institut Jean Monnet et Cinétévé, société de production, pour créer une campagne d’incitation au vote en vue du scrutin de juin.

Pour ce faire, ils ont décidé de miser sur la popularité d’une série bien connue : “Parlement”. Le programme, produit par Cinétévé, a rencontré un franc succès avec près de 7 millions de téléspectateurs en France et 3 millions en Allemagne. En créant de courts clips vidéos sur le même ton humoristique et décalé que l’on retrouve dans “Parlement”, l’Institut Jean Monnet et Cinétévé espèrent surfer sur le succès de la série et de ses personnages.

Deux des huit clips réalisés ont déjà été révélés par France Télévisions, partenaire de l’initiative. Ils sont à découvrir ci-dessous.

La série “Parlement” suit le parcours de Samy (incarné par Xavier Lacaille), un jeune assistant parlementaire, au cœur des différentes institutions européennes. Il commence son épopée au sein du Parlement européen, dont il ne connaît pas grand-chose au fonctionnement, en tant qu’assistant de Michel Specklin (joué par Philippe Duquesne), un eurodéputé français. Dans la saison 2, il continue sa route aux côtés de Valentine Cantel (incarnée par Georgia Scalliet), ambitieuse eurodéputée fraîchement élue, puis devient conseiller politique dans la saison 3. Catapulté dans cet univers complexe, le héros met à profit son astuce et son esprit pour s’en sortir entre jeux de pouvoir, intrigues politiques, enjeux diplomatiques et défis personnels. La troisième saison de “Parlement” est sortie en septembre, tandis que la quatrième et dernière saison est actuellement en tournage au Parlement européen de Strasbourg. Les trois premières saisons sont disponibles en intégralité sur la plateforme de replay de France Télévisions, france.tv. À LIRE AUSSI La saison 3 de la série Parlement est disponible

Des clips diffusés au compte-goutte

Au total, huit clips vidéo, durant chacun une trentaine de secondes, ont été réalisés. Ils ont été présentés mardi 26 mars à un ensemble d’acteurs de la société civile engagés dans la vie européenne et citoyenne, lors d’une soirée organisée à Europe Expérience.

L’occasion pour Fabienne Servan-Schreiber, productrice de “Parlement”, et Jean-Marc Lieberherr, président de l’Institut Jean Monnet, de détailler l’objectif de leur initiative. “Il s’agit de clips originaux, réalisés au Parlement européen en marge du tournage de la série” a expliqué la première.

Ces 8 déclinaisons, dont deux sont également réalisées en langue allemande, ont vocation à être l’objet d’une “diffusion maximale, surtout auprès des jeunes publics”, indiquait Jean-Marc Lieberherr. Ces clips sont dénués de logos ou autres inscriptions superflues, si ce n’est une phrase incitative au vote. Le but : “que chacun puisse s’approprier ce contenu et le diffuser comme il le souhaite”, poursuit le petit-fils de Jean Monnet.

Un site internet a été créé spécifiquement pour cette campagne d’incitation au vote (parlement2024.eu). On peut y trouver les clips déjà diffusés, et voir quand les prochains seront révélés. Figure également un “kit de campagne” qui permet de partager facilement toutes ces réalisations, sous le format et sur le réseau que l’on souhaite.

Plusieurs grands médias audiovisuels devraient diffuser ces clips sur leurs antennes, à l’instar de France Télévisions, TV5 Monde ou France24, mais également sur certaines chaînes de télévision allemandes. Les co-instigateurs de cette initiative espèrent que d’autres médias et acteurs européens prendront le relai.