La saison 3 de la série Parlement arrive (très) bientôt

Samy et ses collègues du Parlement européen reviennent avec dix épisodes inédits ce vendredi 29 septembre. Pour cette troisième saison, la série se réinvente et met en lumière la Commission européenne, sans laisser de côté l’humour qui a fait le succès des deux premières saisons.

Pour cette suite, les principaux acteurs des deux premières saisons sont de retour - Crédits : © Benoît LINDER-Cinétévé-FTV

“On a tous peur de parler de ces sujets-là”. Noé Debré le reconnaît, traiter des institutions européennes avec humour n’est pas chose aisée. Pourtant, le créateur de la série Parlement a relevé le pari avec brio depuis 2020, avec deux saisons auréolées d’un succès populaire et critique. Comme en témoigne le titre de “meilleure série de 26 minutes” décroché au festival de La Rochelle mi-septembre.

Vendredi 29 septembre, dix nouveaux épisodes inédits feront ainsi leur apparition sur la plateforme france.tv — aux côtés des deux premières saisons, toujours disponibles pour les retardataires. Si la distribution reste la même, le pari de cette suite a été de “ne pas reproduire les mêmes schémas”, indiquait Noé Debré lors d’une présentation de la série début juillet à Paris. En d’autres termes : garder la formule qui lui a permis de réaliser l’une des meilleures audiences de la fiction numérique de France Télévisions, en veillant bien à “se réinventer”.

A la découverte du cynisme en politique

Comme lors des deux premières saisons, la série suit le parcours de Samy (Xavier Lacaille), un jeune assistant parlementaire qui, au fil de ses péripéties au Parlement européen, a grimpé les échelons pour devenir conseiller politique au début de cette saison 3. Le protagoniste de l’histoire “pensait être rompu aux jeux politiques, mais il va se rendre compte qu’il est loin de tout maîtriser” et ainsi “découvrir le cynisme en politique”, souligne Noé Debré.

“Les gentils ne sont pas toujours récompensés et les méchants sont rarement punis. Face à cette réalité, un choix va s’imposer à lui. Suivre la voie difficile et incertaine que lui propose Eamon [l’administrateur du Parlement européen, NDLR], ou accepter de faire un pas de côté et se ranger aux côtés de Carmen [directrice d’une DG de la Commission, NDLR]”, complète le créateur de la série.

Un nouvel acteur : la Commission européenne

Après deux saisons consacrées à croquer les arcanes du Parlement européen, la série élargit son spectre. Les dix épisodes inédits font ainsi la part belle à la Commission européenne. Dès les premières minutes de cette troisième saison, une scène d’ouverture mémorable vient planter le décor. Le poste de commissaire européen se libère et les candidats français sont amenés à se manifester. Il n’en faut alors pas plus à Valentine, l’ancienne eurodéputée pour se positionner. De quoi donner également des idées à Samy qui convoite une place au sein de son cabinet.

“Ça tombait sous le sens. Il fallait montrer la logique des autres institutions”, indique le réalisateur. Car si les luttes de pouvoir sont bien réelles au Parlement européen entre les différents groupes, elles n’en sont pas moins intenses entre l’institution et les Etats membres ou la Commission européenne. L’exécutif européen a d’ailleurs ouvert ses portes à Noé Debré et ses équipes pour venir filmer les entrailles du Berlaymont, une première pour une série. Même si le tournage a dû demander certains arrangements : impossible par exemple d’y faire rentrer des figurants. Les quelques journalistes aperçus dans la salle de presse dès les premières minutes sont donc joués par… des fonctionnaires de l’institution.

Poursuivre le décryptage européen

Avec cette immersion dans les rouages de la Commission européenne, la série poursuit son décryptage du fonctionnement institutionnel de l’Union européenne. D’ailleurs, la production l’affirme, elle n’a pas peur “de faire de la pédagogie sur les institutions européennes”.

Dans la même veine, les 10 épisodes mettent en lumière une catégorie d’acteurs mise de côté jusqu’ici : la presse. Pour cette saison 3, un des personnages de la série s’immisce en effet dans le monde impitoyable des journalistes de la bulle européenne.

Côté casting, on prend (quasiment) les mêmes et on recommence. Aux côtés de Samy, on retrouve les personnages clés des deux premières saisons. Ainsi, Rose (Liz Kingsman) est de retour dans ses nouvelles fonctions de journaliste freelance, tandis que Valentine (Georgia Scalliet), toujours aussi opportuniste et impétueuse, va convoiter cette fois le poste de commissaire européenne à Bruxelles. Enfin, l’emblématique et attachant eurodéputé français Michel Specklin (Philippe Duquesne) est lui aussi présent pour tenter de conserver sa place à la tête du Parlement.

Deux femmes politiques de premier rang font leur apparition… dans leur propre rôle [Attention spoilers] A l’image de la saison 2 dans laquelle on avait pu apercevoir le secrétaire d’Etat aux affaires européennes de l’époque Clément Beaune, les acteurs ont reçu la visite de quelques invités de marque. Ainsi, certains reconnaîtront rapidement l’eurodéputée Manon Aubry (co-présidente du groupe de la Gauche) qui campe son propre rôle durant quelques secondes. Un peu plus tard dans la saison, c’est la vice-présidente de la Commission européenne Margrethe Vestager (actuellement candidate à la présidence de la BEI) qui fait son apparition.

Une saison 4 en écriture

Le succès de Parlement ne s’essouffle pas. Y compris hors d’Europe où la série trouve aussi son public, comme aux Etats-Unis ou au Canada. Les retours sont aussi largement positifs, notamment de la part des premiers concernés (députés et assistants), affirme l’équipe de la série. L’acteur principal Xavier Lacaille ne cache d’ailleurs pas sa fierté en évoquant certains messages qu’il reçoit. La série a créé “des vocations pour des nouveaux assistants parlementaires”, glisse-t-il.

Selon la production, la grande majorité des eurodéputés eux-mêmes apprécieraient la série. Sans doute s’y reconnaissent-ils un peu, malgré l’humour omniprésent. Pas étonnant quand on sait que plusieurs “eurocrates” sont derrière l’écriture de la série. Et ça tombe bien, toute l’équipe serait déjà en train de plancher sur l’écriture de la quatrième saison.

