[Infographie] Les capitales européennes de la culture

Les villes de Veszprém en Hongrie, Eleusis en Grèce et Timișoara en Roumanie sont les trois capitales européennes de la culture pour 2023. Alors qu’une ville française sera bientôt désignée pour l’édition 2028, retour sur les origines et les retombées de ce label.

Cliquer sur l’infographie pour afficher la version PDF

Origines

L’initiative remonte à 1985 et revient à l’actrice Melina Mercouri, alors ministre grecque de la Culture. Deux ans plus tard, en 1987, également sous l’impulsion de son homologue français Jack Lang, Athènes devient la première “ville européenne de la culture”. Une appellation transformée en 1999 pour revêtir sa forme actuelle, plus honorifique, de “capitale européenne de la culture”.

Objectifs

Créé par la Commission européenne, le but de ce label est de “mettre en valeur la diversité de la richesse culturelle en Europe et les liens qui nous unissent en tant qu’Européens”.

Concrètement, il s’agit pour les villes ainsi mises à l’honneur de promouvoir leur patrimoine et leur dynamisme culturel à travers l’organisation de dizaines d’expositions, festivals et autres évènements, tout en bénéficiant d’une couverture médiatique non négligeable grâce à la labellisation européenne.

Les financements et retombées

Cette initiative bénéficie de fonds européens via le volet Culture du programme “Europe creative”, doté d’un budget global de 2,5 milliards d’euros sur la période 2021-2027.

L’intérêt pour les villes désignées dépasse néanmoins l’obtention de subventions européennes. Il se trouve principalement dans les retombées économiques et médiatiques. La désignation en tant que capitale européenne de la culture permet aux villes concernées d’investir, de créer des emplois, et de développer leur secteur touristique. La labellisation est également un moyen pour les municipalités de mettre en avant leurs richesse patrimoniale et de présenter une programmation culturelle originale. Le tout dans un rayonnement qui se veut à la fois national et international.

Les prochaines capitales européennes de la culture

Depuis 2009, chaque année deux villes au moins se partagent le label : l’une issue d’un “ancien” Etat membre de l’UE, l’autre d’un “nouveau”. A ces deux lauréates peut s’ajouter une troisième, issue d’un pays tiers, par exemple un pays candidat à l’UE.

Les capitales européennes entre 2023 et 2027 2023 Veszprém (Hongrie)

Timișoara (Roumanie)

Éleusis (Grèce) 2024 Tartu (Estonie)

Bad Ischl (Autriche)

Bodø (Norvège) 2025 Nova Gorica (Slovénie) et Gorizia (Italie) : candidature couplée, les deux villes se situant de part et d’autre de la frontière.

Chemnitz (Allemagne) 2026 Trenčín (Slovaquie)

Oulu (Finlande) 2027 Liepāja (Lettonie)

Évora (Portugal)

Les pays sélectionnées pour 2028

En 2028, ce sera au tour de la France, conjointement avec la République tchèque et un autre pays qui reste à déterminer, d’héberger une capitale européenne de la culture.

Les villes labellisées sont désignées 4 ans à l’avance pour leur permettre de se préparer.

Les villes françaises candidates pour 2028

Neuf villes françaises ont déposé leur dossier de candidature : Amiens, Bastia, Bourges, Clermont-Ferrand, Montpellier, Nice, Reims, Rouen et Saint-Denis.

Prochaines étapes Le 3 mars 2023 seront annoncées les villes françaises pré-sélectionnées pour le jury d’experts français et européens. Puis en décembre 2023 sera désignée la ville française capitale européenne de la culture 2028.

Les précédentes villes françaises labellisées

Quatre villes françaises ont obtenu le label de capitale européenne de la culture par le passé : Marseille-Provence en 2013, Lille en 2004, Avignon en 2000 et Paris en 1989.