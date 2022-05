[Infographie] L’égalité femmes-hommes dans le cinéma en Europe

Cliquez sur l’image ci-dessus pour afficher la version PDF

Entre 2016 et 2020, 89 % des réalisatrices n’ont fait qu’un seul film. 11 % des réalisatrices ont fait deux films ou plus.

César de la meilleure réalisation (France) : Une femme en 46 ans

Palme d’or - Festival de Cannes : 2 femmes en 74 ans

Lion d’or - Mostra de Venise

Ours d’or - Festival de Berlin

Prix Lux du Parlement européen

A l’université : 63,6 % des femmes dans les filières de l’enseignement liés à la culture.

Dans le monde du travail : 48,1 % des emplois sont occupés par des femmes dans le domaine culturel. Il existe cependant des différences : Malte est le pays de l’UE où la part des femmes dans le secteur culturel est la plus faible (36 % des emplois), contrairement à la Lettonie où celle-ci est la plus élevée (62 %).

33 % de travailleurs indépendants (contre 14 % pour l’ensemble de l’économie)

75 % de contrats à temps plein (contre 81 % pour l’ensemble de l’économie)

Stéréotypes de genre : certains métiers sont encore perçus comme masculins. Les femmes représentent moins de 30 % des ingénieurs son sur les tournages. À l’inverse, elles comptent pour plus de 70 % des maquilleurs ou costumiers.

Accès aux ressources et écarts de salaires : En France, selon le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), les réalisatrices disposaient en 2020 d’un budget 41 % moins élevé que celui de leurs homologues masculins.

Harcèlement sexuel : en 2017, le mouvement #Metoo qui encourage la prise de parole des femmes pour dénoncer les violences sexuelles prend de l’ampleur après l’aaire Weinstein. Le célèbre producteur de cinéma américain est accusé par 93 femmes et est condamné à 23 ans de prison ferme en mars 2020.

En Europe :

Fondé en 1991, le programme MEDIA de l’Union européenne soutient la diversité du cinéma et de l’industrie audiovisuelle européenne, ainsi que leur pérennité sur le marché international.

Depuis 2014, MEDIA est intégré au programme Europe Creative, doté d’un budget de 2,5 milliards d’euros pour 2021-2027.

Depuis 2021, chaque projet doit intégrer une stratégie pour assurer l’équilibre, l’inclusion, la diversité et la représentativité des genres. Celle-ci est prise en compte dans l’évaluation du projet.

Exemple d’action menée

Lancée lors du festival de Cannes en 2021, la campagne CharactHER a mis en lumière 12 portraits de femmes européennes dans le domaine du cinéma et des médias. L’objectif ? Lutter contre les stéréotypes et les préjugés dans le milieu et encourager les femmes à poursuivre ces carrières.