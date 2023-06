Valentin Ledroit, Minjiang Chen et Valentine Neirinck-Fauvelle

Devenus les incontournables de l’été, les festivals de musique vont rassembler les fans de tous les genres musicaux à travers l’Europe. Electro, rock, jazz, métal, classique ou encore reggae, il y en a pour tous les goûts.

Où partir en festival cet été ?

Une sélection des principales dates et de leurs têtes d’affiche :

HURRICANE- du 16 au 18 juin à Scheeßel (Allemagne) : Billy Talent, Muse, Die Ärtze, Kraftklub…

DONAUINSELFEST (gratuit) - du 23 au 25 juin à Vienne (Autriche) : Lisa Schmid, AF90, Meet Franka, The Stonez…

ROSKILDE FESTIVAL - du 24 juin au 1er juillet à Roskilde (Danemark) : Kendrick Lamar, Christine and the Queens, Queens of the Stone Age, Rosalia…

NOS ALIVE - du 6 au 8 juillet à Lisbonne (Portugal) : Arctic Monkeys, The Black Keys, Red Hot Chili Peppers, Sam Smith…

POHODA - du 6 au 8 juillet à Trenčín (Slovaquie) : Amelie Lens, Caroline Polachek, Central Cee, Jamie XX…

ULTRA EUROPE - du 7 au 9 juillet à Split (Croatie) : Afrojack, Charlotte de Witte, DJ Snake, Martin Garrix…

AWAKENINGS SUMMER - du 7 au 9 juillet à Hilvarenbeek (Pays-Bas) : Amelie Lens, Adiel, I hate models, 999999999…

DOUR FESTIVAL - du 13 au 16 juillet à Dour (Belgique) : Damso, dEUS, Aphex Twin, Paul Kalkbrenner…

FESTIVAL INTERNACIONAL BENICÀSSIM - du 13 au 16 juillet à Benicàssim (Espagne) : Bastille, Franz Ferdinand, The Ospring, Zara Larsson…

VIEILLES CHARRUES - du 13 au 17 juillet à Carhaix (France) : Aya Nakamura, Blur, Red Hot Chilli Peppers, Phoenix…

ISLE OF MTV MALTA - du 18 au 23 juillet à Floriana (Malte) : One Republic…

TOMORROWLAND - du 21 au 23 juillet et du 28 au 30 juillet à Boom (Belgique) : Afrojack, Amelie Lens, Armin Van Buuren, W&W…

POL’AND’ROCK (gratuit) - du 3 au 5 août à Kostrzyn nad Odrą (Pologne) : Bullet For My Valentine, Carpenter Brut, Clutch, Spin Doctors…

UNTOLD - du 3 au 6 août à Cluj-Napoca (Roumanie) : David Guetta, Alesse, Bebe Rexha, Imagine Dragons…

YPSIGROCK - du 10 au 13 août à Castelbueno (Italie) : Slowdive, Plastic mermaids, Sill Corners, Just Mustard…

FLOW FESTIVAL - du 11 au 13 août à Helsinki (Finlande) : Egde Zulu, Anna Puu, Shygirl, Lorde, Tove Lo…

SZIGET - du 10 au 15 août à Budapest (Hongrie) : David Guetta, Diplo, Imagine Dragons, Macklemore…

ROCK EN SEINE - du 23 au 27 août à Saint-Cloud (France) : Billie Eilish, The Chemical Brothers, The Strokes, Placebo…

BEETHOVENFEST- du 31 août au 24 septembre à Bonn (Allemagne) : Tonhalle-Orchester Zürich, Mahler Chamber Orchestra

ELECTRIC PICNIC - du 1er au 3 septembre à Laois (Irlande) : Billie Eilish, Fred Agains, Lewis Capaldi, The Killers…

À la recherche d’un autre festival ? Rendez-vous sur festivalfinder.eu

Les festivals de musique en chiffres

1845 : Le festival Beethoven de Bonn est l’un des plus anciens d’Europe. Depuis près de deux siècles, la ville allemande célèbre le compositeur en invitant les plus grands noms de la musique classique.

3 millions : En 2013, le Donauinselfest (festival de l’île du Danube) a accueilli un nombre record de visiteurs, faisant du festival autrichien le plus fréquenté du continent (2,5 millions en 2022). Il fête son 40e anniversaire en 2023.

3,9 jours : La durée moyenne d’un festival était d’un peu moins de 4 jours en 2022. 5 % d’entre eux se sont étalés sur 10 jours ou plus.

84 % : En Europe, plus de 8 festivals sur 10 aspirent à devenir climatiquement neutre d’ici 2030.

74,7 euros : Le prix moyen du ticket pour une journée de concerts en 2022. Les pass valables pour l’ensemble de l’événement se sont en moyenne écoulés à 176,85 €. Mais de nombreux festivals sont gratuits (et pas des moindres) à l’image du Donauinselfest (Autriche) ou du Pol’and’Rock (Pologne).

Europe Créative

Le programme investit dans des actions qui renforcent la diversité culturelle et répondent aux besoins et aux défis des secteurs de la culture et de la création.

Depuis de nombreuses années, le programme soutient le secteur de la musique en promouvant la transition écologique des festivals ou en facilitant la mobilité des artistes.

Entre 2021- 2027, le programme est doté d’un budget de 2,44 milliards d’euros (contre 1,47 dans le programme précédent).

Les actions menées par Europe Créative :

Music Moves Europe (MME) : plus de 130 projets musicaux ont reçu des financements via cette initiative de la Commission européenne pour la créativité et la diversité dans le secteur musical.

pour la créativité et la diversité dans le secteur musical. Le prix de l’UE pour la musique populaire et contemporaine, Music Moves Europe Awards, récompense depuis 2019 des artistes émergents.

Sources : sites des festivals, Festivalfinder.eu, Commission européenne Europe Créative, Yourope European Festival Report 2022, Festivalmania.