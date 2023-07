Europa Expérience, pour (vraiment) comprendre l’Union européenne

Via un parcours multimédia, un cinéma à 360 degrés et un jeu de rôle ludique, Europa Expérience propose aux visiteurs de découvrir le fonctionnement de l’Union Européenne.

Europa Expérience projette un film de 8 minutes dans un cinéma à 360 degrés sur l’histoire et les actions de l’Union européenne – Crédits : Christophe Echard / Union européenne

L’Union Européenne se découvre en plein cœur de Paris. Europa Expérience, vaste espace ludique et pédagogique de 1 500 m², permet de se plonger dans l’univers des institutions européennes, entre jeu de rôle et vidéos interactives des commissaires et parlementaires européens. “Le lieu est sympathique. Il offre un bon aperçu de tout ce qui existe et de tout ce que propose l’Union européenne “, explique Jean, ingénieur venu en famille. « C’est en faisant de la pédagogie, en informant les citoyens sur ce qu’est l’Union Européenne que l’on pourra développer une vraie conscience européenne », affirme-t-il !

Un espace multimédia

Pour développer cette conscience européenne, des témoignages d’habitants des 27 États membres sont exposés, et permettent de voir l’impact des politiques européennes sur le travail et le quotidien des citoyens. On découvre ainsi le portrait d’Evald Vestergaard, agriculteur bio danois, qui milite pour une loi concrète sur le développement durable, ou encore celui de Marlies, conservatrice d’un musée à Dresde en Allemagne, qui nous explique l’apport des aides financières de l’UE à la suite des inondations de 2002.

L’interactivité est le fil rouge des animations. Une grande tablette tactile nous fait découvrir comment les trois institutions (le Parlement, la Commission et le Conseil) collaborent, proposent et votent de nouvelles lois. Deux cabines permettent aux visiteurs de se prendre en photo et d’envoyer les selfies directement sur le mur d’images d’Europa Expérience, mais également sur le portail web, regroupant tous les Europa Expérience d’Europe. Le mur digital des parlementaires et des commissaires européens propose d’en apprendre un peu plus sur les missions et les actions de ceux qui nous représentent : “Je souhaite promouvoir notre marché intérieur, notre modèle européen” en investissant sur “nos techniques numériques et technologiques “, affirme ainsi Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur.

La salle immersive en 360°

Europa Expérience diffuse également un film d’une durée de 8 minutes, projeté dans un cinéma à 360 degrés, qui vous plonge au cœur des institutions. Assis sur des sièges disposés en forme d’hémicycle, le film expose les enjeux européens et “les défis qui nous attendent : la crise climatique, l’inflation, la lutte contre la désinformation et la question de l’immigration et de l’intégration “. L’accent est porté sur le rôle central des citoyens européens, leurs droits et devoirs. Le message est clair : “Unir nos forces au sein de l’Union européenne “, avec comme pilier la démocratie, et comme combats, la guerre à nos frontières et le réchauffement climatique.

Europa Expérience, 28 Place de la Madeleine à Paris, accueille le public tout l’été. Entrée libre (10h-18h), ouvert tous les jours sauf le mardi. Pour participer au jeu de rôle (16 à 32 participants), il faut réserver préalablement sur le site internet.

Un jeu de rôle immersif

Après l’initiation, la pratique.Europa Expérience propose un jeu de rôle autour de l’Union européenne, où les participants, au nombre de 16 minimum, se muent en députés du Parlement européen pendant près de 2 heures. Au cours du jeu, ces derniers sont répartis en 4 groupes politiques. De l’hémicycle aux salles de commissions parlementaires, chaque participant découvre comment la législation européenne est préparée et débattue. Tout le monde s’active. Pendant que certains s’informent sur les sujets à l’ordre du jour et sur leurs positions à tenir, d’autres débattent, en groupe, des possibles alliances à former. Dans la salle de conférence de presse, les représentants de chaque groupe politique affirment leurs convictions et énoncent leurs propositions. Bien que l’ambiance soit détendue, tout le monde prend son rôle très à cœur. “Le jeu permet de mieux comprendre le fonctionnement de l’Europe, des institutions, mais aussi de voir l’articulation au niveau décisionnel au sein de l’Union “, affirme César, médiateur à Europa Expérience. “La plupart des participants repartent avec plus de clarté au niveau des connaissances”.

En bref, Europa Expérience est un espace ludique et instructif qui permet de découvrir le fonctionnent et le travail des institutions européennes, mais également de se rendre compte de la place qu’occupe chaque citoyen européen au sein de l’aventure européenne, et du rôle qu’il peut y jouer : “Avec les témoignages, on se rend compte que chaque décision prise par les institutions impacte concrètement la vie des citoyens européens. C’est vraiment à nous de devenir acteur pour construire une Europe qui nous convient”, confie avec conviction Angèle, étudiante à Sciences Po Strasbourg de passage à Paris.