Europa Expérience : l’espace ludique et immersif sur l’Union européenne fête son premier anniversaire à Paris

Fort de ses 1 500 m² place de la Madeleine à Paris, Europa Expérience accueille une série d’événements en ce mois de mai. L’occasion pour ce lieu immersif sur l’Union européenne de souffler sa première bougie et de célébrer l’Europe.

L’initiative est directement inspirée du “Parlamentarium” situé à Bruxelles - Crédits : Nicolas Kovarik / Parlement européen

Carte interactive, cinéma à 360°, jeu de rôle… En mai 2022, Europa Expérience ouvrait ses portes aux visiteurs, leur permettant de découvrir l’Union européenne et les personnalités qui la font vivre. Situé place de la Madeleine à Paris, ce lieu immersif et entièrement gratuit propose tout un panel d’activités pour mieux comprendre l’Europe.

Ouvert tous les jours sauf le mardi, il invite les curieux à s’embarquer dans une aventure européenne au cœur de la capitale française. Plus de 30 000 visiteurs y ont déjà exploré les ressorts des institutions européennes depuis son inauguration l’année dernière. Lieu de débat et de rencontre, Europa Expérience a accueilli des débats sur des sujets européens, des conférences de presse et des rencontres entre le public et des eurodéputés.

Et à l’occasion du premier anniversaire d’Europa Expérience le 14 mai 2023, plusieurs événements, exceptionnels et ouverts à tous, y sont proposés pour fêter l’Europe.

Une série d’événements à Europa Expérience

La semaine commence avec une projection-débat autour de la très populaire série Parlement, diffusée par France Télévisions et créée par Noé Debré. Mardi 9 mai, de 18h30 à 22h, le Parlement européen organise une soirée spéciale dans le cinéma à 360°. Après la projection des deux premiers épisodes de la saison 2, les participants ont l’occasion d’échanger avec l’un des auteurs, Pierre Dorac, ainsi que la productrice Fabienne Servan-Schreiber. La députée européenne Valérie Hayer (Renew) porte également son témoignage, pour comprendre ce qui relève de la réalité et de la fiction dans le quotidien des eurodéputés et assistants parlementaires à Strasbourg et Bruxelles.

Samedi 13 mai, à l’occasion de la 19e édition de la Nuit européenne des musées, Europa Expérience ouvre exceptionnellement ses portes en nocturne de 18h à 22h. Le groupe brésilien Sambuca accompagnera les visiteurs dans leur exploration interactive et immersive de l’Union européenne. Novices ou chevronnés de l’Europe, c’est l’occasion de (re)découvrir notre continent avec un œil neuf.

Dimanche 14 mai : l’Europe autour d’un café

Ce dimanche 14 mai, un “café-questions de l’Europe” est organisé sur la place de la Madeleine, de 11h à 18h. En accès libre, des tables seront installées aux abords d’Europa Expérience. Les passants seront invités à boire un café avec les équipes du Parlement européen et de la Commission européenne, des eurodéputés ou même d’autres citoyens pour échanger sur l’Europe d’aujourd’hui et de demain. Des questions simples et accessibles à tous doivent permettre d’ouvrir la discussion sur la citoyenneté ou sur les institutions de l’Union.

“Nous allons également installer un studio éphémère à l’intérieur d’Europa Expérience où les visiteurs qui le souhaitent pourront être filmés et répondre à quelques questions”, précise Laila Wold, responsable du lieu. Des quiz et même des lunettes de réalité virtuelle permettront de tester ses connaissances sur l’UE et de découvrir les institutions européennes et leur travail. Un mur d’expression va aussi être installé dans les locaux d’Europa Expérience : chacun pourra venir y inscrire ses idées, qu’elles soient sous forme de dessin ou d’écriture. Cerise sur le gâteau, une ambiance musicale agrémentera cette journée aux couleurs de l’Europe.

Vers les deux ans d’Europa Expérience

Les équipes du Bureau du Parlement européen en France se projettent vers l’avenir. “Continuer à faire vivre Europa Expérience et continuer à le faire connaître”, résume la responsable du lieu. D’autant plus que les prochaines élections européennes se tiendront en 2024, en mai ou en juin.

Toute l’Europe organisera par ailleurs un cycle d’information sur l’UE très prochainement, entre les murs d’Europa Expérience. Comment fonctionne l’Union européenne ? Quelles sont ses priorités ? Qui décide quoi ? A destination du grand public, l’équipe de la rédaction répondra une fois par mois aux questions des citoyennes et des citoyens, de façon claire et sans jargon. Ces petites séquences de formation en une heure se tiendront dans le cinéma à 360° d’Europa Expérience. Le lieu idéal pour avoir une vision panoramique de l’Union européenne !