On a testé pour vous : devenir député européen à Europa Expérience à Paris

Depuis le 14 mai 2022, ce nouvel espace interactif consacré au fonctionnement de l’Union européenne est installé sur la place de la Madeleine à Paris. Parmi les nombreuses activités proposées, un jeu de rôle immersif qui vous offre la possibilité de vous glisser dans la peau d’un député européen.

Lundi 13 juin, des élèves de 4e du collège André Maurois de La Saussaye dans l’Eure se sont mis dans la peau de députés européens pendant plus de deux heures à Europa Expérience, place de la Madeleine à Paris - Crédits : Toute l’Europe

“Vous êtes désormais des députés européens. Vous êtes des représentants des citoyens de l’UE. Votre rôle sera de trouver des compromis afin de produire des lois dans l’intérêt général”. Voici la consigne énoncée aux participants du jeu de rôle proposé par Europa Expérience. Ce jour-là, lundi 13 juin, une trentaine d’élèves de 4e du collège André Maurois de La Saussaye (voir encadré) regardent attentivement la vidéo d’introduction du jeu, assis sur des estrades. Devant eux, quatre pupitres avec micros, dignes des conférences de presse européennes les plus solennelles.

Au préalable, chaque participant a reçu un téléphone portable sur lequel des informations lui sont communiquées tout au long du jeu. Au départ, chacun ne possède que deux informations : sa nationalité en tant que député et le groupe politique auquel il appartient.

Après un rappel du fonctionnement politique de l’Union européenne, le jeu peut commencer. Pendant plus de deux heures, les collégiens naviguent entre la salle de conférence de presse, “l’hémicycle” et les salles de commissions parlementaires. Objectif : élaborer une loi satisfaisant le plus grand nombre. Tout un programme…

Ce lundi 13 juin entre 14h et 16h, une trentaine d’élèves de 4e, option Langues et Cultures Européennes, du collège André Maurois de La Saussaye, ont participé au jeu de rôle, encadrés par leurs enseignants et des membres de la Maison de l’Europe de l’Eure à Evreux. Une expérience qui est en fait leur récompense : en janvier dernier, ces collégiens ont terminé deuxième du concours Open days, organisé chaque année depuis 2009 par la Maison de l’Europe de l’Eure. “Le concours dure d’octobre à janvier et propose aux élèves une série de questionnaires autour de l’Europe”, comme l’explique Mikayil Tokdemir le directeur de la Maison de l’Europe d’Evreux. Avec cette deuxième place, les adolescents ont pu visiter Paris, l’Assemblée nationale et donc Europa Expérience.

Rechercher le compromis

Etape suivante : guidés par leurs téléphones portables, les élèves sont invités à se rendre dans “l’hémicycle”. Le président du Parlement européen annonce que la Commission européenne va leur proposer deux directives. L’une concerne la protection de l’eau, la seconde la généralisation des implants de micropuces.

Viennent ensuite les réunions, par tendance politique, de nos apprentis députés. Avec une consigne : respecter les marqueurs idéologiques du groupe et tenter de convaincre les autres députés pour faire pencher la balance en sa faveur. Autant de consignes divulguées par de courtes vidéos interactives, mais surtout chronométrées !

Il faut réfléchir vite pour désigner les porte-paroles du groupe politique et les principaux responsables des deux dossiers. Et on ne s’ennuie pas, au contraire : “je comprends ce qu’il se passe, mais je dois avouer qu’il y a beaucoup d’informations et qu’on est pris par le temps”, se désole un peu Camille, 14 ans.

Chronomètre et lobbyistes

Car très vite survient l’autre volet du métier de député européen : la confrontation avec les lobbys, les experts et les citoyens européens. Tous essaient d’influencer les choix des législateurs à grands renforts d’arguments. Sans compter les appels de représentants d’Etats, les mails d’informations et les journalistes auxquels les élèves doivent répondre au micro des pupitres.

Enfin, c’est l’heure des négociations. Même s’il peut être difficile pour des adolescents de 14 ans de se mettre dans la peau d’un député conservateur et tenter de faire changer d’avis ses collègues écologistes, le jeu reste extrêmement prenant. Le plaisir d’arriver à un compromis avec les autres députés, puis avec le Conseil de l’UE (le jeu pousse la simulation jusqu’aux négociations entre le Parlement et les Etats membres), et enfin de voter en faveur d’un texte auquel on a participé est particulièrement stimulant.

Résultat : “c’était un peu dur au début mais finalement on a bien réussi à se rendre compte du fonctionnement de l’intérieur”, s’exclame Jade. Elle est soutenue par ses camarades, comme Malaurie : “avant je savais juste que nous étions dans l’Union européenne mais maintenant je comprends mieux comment les lois sont faites !”.

Europa Expérience, 28 place de la Madeleine, 75008, Paris. Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 18h. Entrée libre et gratuite. Il est possible de faire la simulation les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 16h. Sur réservation, pour des groupes de 16 à 32 personnes, à partir de 14 ans.

Contenu réalisé avec le Bureau en France du Parlement européen.