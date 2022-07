On a testé pour vous : la carte interactive de l’Europa Expérience à Paris

Ouvert depuis le 14 mai, Place de la Madeleine, en plein cœur de la capitale, un espace ludique consacré à l’Union européenne propose plusieurs activités. Un jeu interactif avec une carte du continent permet de découvrir les projets réalisés grâce aux fonds européens.

A l’aide d’une tablette numérique, le visiteur peut se déplacer sur toute la carte et y découvrir des projets financés par les fonds européens - Crédits : Toute l’Europe

Une carte de l’Europe sur un espace grand de plusieurs mètres. C’est l’activité nommée “Unis dans la diversité” que nous avons essayée à l’Europa Expérience à Paris. Le principe ? Se promener sur l’ensemble du Vieux continent pour découvrir des dizaines de projets financés par l’Union européenne à l’aide d’une tablette tactile.

Cette salle à réalité augmentée permet ainsi aux visiteurs d’explorer de nombreux lieux à travers les 27 Etats membres de l’Union pour qu’ils puissent saisir comment l’Europe s’incarne concrètement dans leur quotidien au sein des différents territoires. Pour ce faire, la tablette propose à l’utilisateur trois catégories grâce auxquelles il peut se déplacer sur la carte : le mode “Priorités”, le mode “Exploration” et enfin le mode “Itinéraires”.

“Priorités” de l’Union européenne

Parmi les projets financés qui permettent de satisfaire les objectifs prioritaires fixés par l’Union européenne, on peut par exemple découvrir des liaisons ferroviaires à Paris, construites pour des mobilités durables qui rejettent peu d’émissions de dioxyde de carbone. Ainsi, lorsqu’on clique sur la capitale française en se déplaçant sur la carte, une courte vidéo montre des trajets en train qui partent de Paris et des projets de construction de rails financés par des fonds européens.

Pour Garance, jeune lycéenne qui a tenté l’expérience, il est intéressant d’apprendre que des projets comme celui-ci sont subventionnés par l’Union, elle qui estime qu’on ne parle pas assez de l’Europe et en particulier des élections européennes. “On vote pour eux [les députés européens], mais on ne sait pas ce qu’ils font concrètement donc c’est très bien de le découvrir”, nous confie-t-elle.

Autre exemple accessible via le mode “Priorités”, la présentation concrète de l’Acte législatif européen sur l’accessibilité en cliquant sur la ville de Budapest (Hongrie). Une vidéo explique que, grâce à cette législation, une application est disponible notamment en Hongrie pour aider les personnes malvoyantes à accomplir les tâches du quotidien. D’autres images illustrent le fait que des outils informatiques financés par l’Union européenne renforcent l’autonomie des handicapés.

“Exploration” de la carte

Le deuxième mode proposé par la tablette vise à explorer la carte librement pour découvrir les projets qui caractérisent les succès et les défis de l’Europe. On a notamment l’exemple du fameux programme Erasmus+ qui est mis en valeur à Barcelone (Espagne). Outre les mobilités pour les étudiants, la vidéo tournée dans la ville catalane permet d’expliquer aux visiteurs que le programme offre la possibilité à de jeunes Européens de travailler, au-delà de l’enseignement supérieur, notamment dans le tourisme.

L’espace interactif d’Europa Expérience prend également l’exemple de Parme (Italie) pour évoquer l’Agence européenne pour la sécurité des aliments, qui doit permettre aux Européens de consommer des aliments respectant toutes les sécurités sanitaires nécessaires. Lucas, autre lycéen ayant essayé l’activité, dit avoir “beaucoup appris sur la conservation du patrimoine alimentaire” italien grâce à ce clip vidéo.

Pour Nina, l’une de ses camarades, cette activité ludique s’est avérée passionnante : elle juge qu’on ne connaît pas assez l’Europe en général. “Je découvre qu’il y a beaucoup de projets en lien avec le climat”, se réjouit-elle.

“Itinéraires”

Avec ce troisième mode, l’utilisateur dispose d’une liste des principaux domaines dans lesquels l’Union européenne mène des projets, de la culture à l’environnement en passant par l’économie et la recherche. Dans le secteur de la sécurité par exemple, la tablette nous invite à sélectionner parmi les villes de Bruxelles, Cologne, Lisbonne ou encore Varsovie.

Dans la capitale belge, une vidéo nous explique la raison d’être de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). S’agissant de la ville allemande, on peut découvrir l’Agence européenne de la sécurité aérienne.

Concernant la capitale portugaise, on comprend mieux la protection des zones marines par l’UE et notamment le fait que l’on puisse “intercepter les signaux des bateaux pour diminuer le trafic maritime et ainsi réduire le taux de pollution” dans les mers, témoigne Evan. Une expérience intéressante qui a permis au jeune lycéen de “visiter des endroits qu’on connaît beaucoup moins”.

Enfin, Garance relève le fait qu’en cliquant sur Varsovie, on en apprend sur le trafic des migrants, ce qui “entre en résonance avec l’actualité”. C’est en effet dans la capitale polonaise que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est présente.

Europa Expérience, 28 place de la Madeleine, 75008 Paris. Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi. Entrée gratuite.

Contenu réalisé avec le Bureau en France du Parlement européen