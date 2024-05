[Podcast] Le Spitzenkandidat, cette tête de liste qui brigue la présidence de la Commission européenne

Du 6 au 9 juin 2024, les citoyens vont élire les 720 membres du Parlement européen. Mais ces élections auront aussi un impact sur le choix du futur président de la Commission européenne. En particulier si celui-ci est issu du système de “Spitzenkandidat”.

Aujourd’hui, nous nous intéressons à la manière dont on élit le président de la Commission européenne. Celle-ci doit être renouvelée dès cette année pour cinq ans, après les élections européennes du 9 juin.

Dans cet épisode, nous nous penchons plus particulièrement sur le système du Spitzenkandidat, en allemand “candidat tête de liste”. Ces candidats - Spitzenkandidaten au pluriel - sont les personnalités européennes en compétition pour devenir chef de la Commission européenne.

Qui sont-ils ?

Quelques noms tout d’abord, puisque les principaux Spitzenkandidaten sont aujourd’hui déclarés. La plus connue est l’Allemande Ursula von der Leyen : présidente de la Commission depuis 2019, elle souhaite effectuer un deuxième mandat. Elle représente le Parti populaire européen (le PPE), qui rassemble aujourd’hui les forces de la droite conservatrice sur le continent.

Le deuxième grand parti d’Europe est le Parti socialiste européen. Son candidat, le Luxembourgeois Nicolas Schmit, est aujourd’hui commissaire européen à l’Emploi. Du côté des centristes, on a choisi de présenter un trio, avec notamment la Française Valérie Hayer. Les écologistes et l’extrême-gauche européenne ont aussi leurs candidats, ce qui n’est pas le cas des deux grands mouvements européens d’extrême-droite, opposés à un tel système. Enfin on trouve aussi des Spitzenkandidaten chez quelques partis plus modestes.

Tenir compte des élections européennes

Alors quelles chances ont ces personnalités d’accéder effectivement à la présidence de la Commission ? Eh bien cela dépend en très grande partie des élections de juin prochain et de la composition politique du futur Parlement européen.

Certes, ce sont d’abord les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres qui proposent, lors d’une réunion du Conseil européen, un nom pour la présidence de la Commission européenne. Mais ce choix doit bien tenir compte du résultat des élections européennes, comme le précisent les Traités. Le dernier mot revient ensuite au Parlement européen, qui vote à la majorité pour ou contre le candidat proposé.

En revanche, rien ne dit expressément dans les Traités que ce candidat doit avoir été un Spitzenkandidat. En fait, ce principe n’a été respecté qu’une seule fois, en 2014, avec l’élection de Jean-Claude Juncker.

Un système plus démocratique

Vous êtes le premier Parlement à élire vraiment le président de la Commission […]. Le lendemain des élections vous avez insisté sur l’exigence qu’il y avait à tenir compte du résultat des élections au suffrage universel. Jean-Claude Juncker (Source : Parlement européen ).

Ainsi s’exprimait Jean-Claude Juncker devant les députés européens, après sa victoire aux élections européennes de 2014. Celui qui avait alors été le Spitzenkandidat de la droite européenne insistait ici sur le caractère démocratique de ce mode d’élection.

Effectivement, celui-ci permet aux citoyens d’influencer plus directement et de manière plus transparente sur le choix du président de la Commission. Et donc, du moins selon les partisans de ce système, cela renforcerait la légitimité de la Commission auprès des citoyens.

La compétition entre Spitzenkandidaten rendrait aussi la campagne des élections européennes plus dynamique, plus incarnée et… plus européenne. Ce qui inciterait plus d’électeurs à aller voter. Autant d’arguments qu’il restera à confirmer, si bien sûr ce système parvient à s’installer dans la durée…