Festival de Cannes 2024 : l’Union européenne soutient 16 films en compétition

Le programme Europe Créative soutient financièrement 16 films présentés au festival de Cannes qui s’ouvre ce mardi 14 mai. Quatre d’entre eux concourent pour la prestigieuse Palme d’or.

La cérémonie d’ouverture du festival se déroule ce mardi 14 mai, à partir de 19h - Crédits : StockByM / iStock

Un peu d’Europe sur le tapis rouge. Alors que s’ouvre ce mardi 14 mai la 77e édition du Festival de Cannes, plusieurs films européens seront mis à l’honneur durant les dix jours de compétition. A travers son programme Europe Créative, l’Union européenne finance en effet 16 films, nommés dans sept catégories différentes.

Parmi eux, quatre tenteront de succéder à Anatomie d’une chute au palmarès de la Palme d’or, la plus prestigieuse récompense remise par le jury : Grand Tour de Miguel Gomes, All We Imagine as Light de Payal Kapadia, Limonov, la ballade de Kirill Serebrennikov et La Jeune femme à l’aiguille (Pigen med nålen) de Magnus von Horn.

Ces quatre longs métrages auront fort à faire pour se démarquer au sein d’une sélection de 22 films. Le jury, présidé cette année par l’actrice et réalisatrice américaine Greta Gerwig, rendra son verdict le 25 mai prochain.

L’Union européenne soutient le cinéma

Le cinéma bénéficie de financements au titre du programme Europe Créative, et plus particulièrement de son volet MEDIA. Ce dernier soutient les secteurs de l’audiovisuel, du jeu vidéo et donc du 7e art. Une dimension importante de la politique culturelle européenne puisque MEDIA mobilise 58 % de l’enveloppe totale du programme Europe Créative (2,44 milliards d’euros). Il soutient les industries du secteur “pour développer, distribuer et promouvoir les œuvres européennes, et s’adapter à l’environnement numérique (par exemple, formation aux outils d’IA et à la production virtuelle, adaptation à de nouveaux modèles commerciaux, introduction d’outils de marketing, etc.)”, indique la Commission européenne. La politique de cohésion de l’Union européenne permet également de financer le secteur du cinéma.

A l’image du Festival de Cannes, le Parlement européen remet également depuis 2007 une récompense cinématographique. Le Prix Lux du public est décerné chaque année à une œuvre “illustrant l’universalité des valeurs européennes et la diversité culturelle”. La salle des profs de Ilker Çatak est le lauréat de l’édition 2024 du prix.