Elections européennes 2024 : qui sont les candidats de la liste Europe Ecologie Les Verts (EELV) ?

Marie Toussaint, David Cormand, Benoît Biteau, Priscillia Ludosky… découvrez les candidats qui figurent sur la liste d’Europe Ecologie Les Verts pour les élections européennes du 9 juin 2024 en France.

Les eurodéputés sortants David Cormand, Marie Toussaint et Benoît Biteau figurent sur la liste d’Europe Ecologie Les Verts aux élections européennes - Crédits : Parlement européen

Chez Europe Ecologie Les Verts (EELV), plusieurs candidats sont déjà députés européens : sur les 13 eurodéputés actuels de la délégation écologiste au Parlement européen, 7 figurent parmi les premiers candidats dévoilés par le parti pour les élections européennes du 9 juin. A la suite d’un vote des militants en juillet 2023, Marie Toussaint a été désignée tête de liste, devançant son collègue David Cormand, qui hérite quant à lui de la 2e position.

Mounir Satouri se retrouve en 4e position, Benoît Biteau en 6e et Caroline Roose en 7e. Un peu plus loin, Claude Gruffat (12e) et Gwendoline Delbos-Corfield (13e), eux aussi députés écologistes sortants, figurent également sur la liste de leur parti.

De nouveaux visages et une ancienne “gilet jaune”

Pour le reste des 18 premiers candidats dévoilés par EELV, il s’agit surtout de nouveaux visages. Des militants venants d’un peu partout en France, comme l’élue municipale lilloise Mélissa Camara (3e), la sociologue Majdouline Sbai (5e) ou le responsable associatif Abdoulaye Diarra (8e).

Un profil atypique figure également sur cette liste à la 9e place, en la personne de Priscillia Ludosky. Connue pour être l’une des initiatrices du mouvement des Gilets jaunes en 2018, elle avait co-écrit un livre en 2020 avec Marie Toussaint, intitulé “Ensemble, nous demandons justice, pour en finir avec les violences environnementales”.

EELV devrait dévoiler le reste des candidats présents sur sa liste dans les prochaines semaines.

La liste des candidats Europe Ecologie Les Verts (EELV)

En gras figurent les députés européens sortants